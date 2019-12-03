В России перевернулся автобус с украинцами, пострадали 14 человек
Три пассажира находятся в тяжелом состоянии
В Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 14 человек. Об этом сообщает МВД РФ в Воронежской области.
"Сегодня в 12.30 часов на 763 км автодороги М4 -"Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса "Ман", двигаясь в сторону юга, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил его опрокидывание", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.Важно
Также сообщается, что автобус следовал из Запорожья в Ростов-На-Дону. Всего, на момент аварии, в автобусе находилось 28 граждан Украины.
Как информируют российские экстренные службы, 14 человек пострадали, три находятся в тяжелом состоянии. На данный момент, пострадавших осматривают в больнице.
Как ранее сообщал Фокус:
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