Услуги «Киевстар» для корпоративных клиентов

Облачные сервисы

Сloud-решения и Microsoft Officе 365

«Киевстар» постоянно разрабатывает для бизнес-клиентов новые инновационные предложения, в частности, содержащие Cloud-решения. Среди них — облачные сервисы от Microsoft Officе 365, активировать которые можно в тарифах для корпоративных абонентов. В их состав уже включены популярные сервисы Skype for business, Exchange/outlook, Word, Excel, Power Point, One Drive и др., используя которые клиенты становятся защищённее, гибче и мобильнее. Привлекательность бизнес-тарифов обеспечивается бесплатными звонками в сети «Киевстар», безлимитным доступом к качественному 3G-интернету и возможностью использовать «двойной безлим» с услугой SIM-пара — 3G без ограничений на двух устройствах одновременно*.

В скором времени клиенты смогут использовать также SaaS и IaaS-решения, соответствующие мировым стандартам качества и безопасности, которые будут удовлетворять потребности локальных и международных компаний.

*В зависимости от тарифа

Продукты для маркетинга

Big Data

Big Data-сервисы — это не только статистические выборки, которые могут быть полезны, к примеру, при анализе туристических или транзитных потоков, но и более сложные аналитические Heat Maps, способные помочь оптимизировать городские маршруты или повлиять на расчёт капитальных затрат при размещении банковских отделений, магазинов, точек доставки логистических компаний и т. п. Это также услуги кредитного и антифрод-скоринга, позволяющие прогнозировать вероятность возврата клиентом кредита и вычислять потенциальных мошенников. На основе Big Datа возможно также формировать таргетированные рассылки SMS. К примеру, для поиска пропавших детей или информирования населения при чрезвычайных ситуациях. Для всех продуктов на основе Big Data используются только неперсонифицированные данные.

Web-Push

Сервис построен на браузерных push-уведомлениях посетителям web-сайтов. Используя услугу, можно повышать продажи/лояльность посетителей сайта; настраивать плановые рассылки; сегментировать посетителей по их интересам, действиям на сайте и прочим данным, анализировать результаты push-кампаний.

Бесплатные звонки на номер 0-800

Сервис увеличивает приток заинтересованных в услугах пользователей и улучшает качество обслуживания клиентов. Услуга может быть полезна компаниям, проводящим продажи и обслуживание посредством телефонных звонков (интернет-магазины, службы доставки, такси, банки, коллекторы).

Коммерческий контакт-центр (Contact-Center)

Услуга для компаний, которые не хотят или не могут содержать собственный контакт-центр, но при этом стремятся обеспечить и обработать большое количество телефонных вызовов. Включает в себя автоматизированную компьютерно-телефонную систему и профессионально подготовленных операторов. Коммерческий контакт-центр предоставляет широкий выбор сервисов: Горячая линия, Служба поддержки, Телемаркетинг, Автоматическое информирование клиентов, Телеголосование и другие. Сервис может быть интересен компаниям, которые принимают и осуществляют большое количество телефонных звонков, — FMCG, торговым компаниям, банкам, страховым компаниям, интернет-магазинам и пр.

Продукты для работы с клиентами. FMC

Особо популярные услуги, которые позволяют организовать связь с клиентами, партнёрами и поставщиками по мобильным и фиксированным номерам, не терять звонки, а также контролировать работу своих продаж через интеграцию CRM-системы и Call-tracking (отслеживание звонков). Сервисы дают возможность экономить на размещении рекламы, увеличивать продажи, повышать лояльность клиентов.

Виртуальная мобильная АТС и API

Услуга предоставляет возможность корпоративным клиентам объединить свои мобильные и фиксированные телефоны во внутреннюю корпоративную сеть без инвестиций в «железо», расширить возможности офисных АТС и на мобильные номера.

Сервис API даёт возможность интегрировать телефонию «Киевстар» в ваши CRM и другие системы. Услуга может быть полезна компаниям, проводящим продажи и обслуживание клиентов посредством телефонных звонков (интернет-магазины, службы доставки, такси, банки, коллекторы).

IP-телефония

Включение фиксированного городского номера за несколько минут в любой точке Украины по Сети интернет, в том числе 3G. Интернет может быть от любого провайдера. Очень важно, что при переезде офиса в пределах города номер сохраняется.

StarBox

Комплексная услуга, которая содержит в себе телефонию от «Киевстар» и партнёрскую CRM-систему для малого и среднего бизнеса. Услуга позволяет фиксировать в системе мобильные звонки, иметь единый инструмент для коммуникации с партнёрами, клиентами и поставщиками; при помощи API-коннектора синхронизировать телеком-услуги с работой CRM.

StarTrack

Комплексная услуга, которая включает партнёрский продукт Call-tracking и телеком-услуги от «Киевстар» (IP-телефония, мобильная связь, виртуальная АТС). Услуга позволяет получить комплексное аналитическое решение «из одних рук» с инструментами статистики рекламных источников/каналов, экономить на рекламе, увеличивать лидогенерацию, повышать лояльность клиентов, анализировать эффективность проведённых маркетинговых кампаний.

Bitrix24 + IP-телефония

Комплексная услуга, содержащая телеком-услуги от «Киевстар» (IP-линии и точка API) и партнёрскую CRM-систему для малого бизнеса. Услуга позволяет получить комплексное решение «из одних рук» и с самого старта бизнеса иметь удобные инструменты для коммуникации с клиентами, партнёрами и поставщиками. Невысокая стоимость услуги делает доступным использование инновационной СRМ-системы даже для микро-бизнеса.

Фиксированная связь

Выделенный доступ к интернету (оптика)

Услуга предоставляется на базе IP/MPLS сети «Киевстар» и предполагает организацию и использование симметричных выделенных каналов связи с IPv4-адресами и доступом к серверу статистики для online-просмотра загрузки выделенных каналов.

В сервис фиксированного интернета входят дополнительные сервисы: хостинг (Hosting), доменные имена, Wi-Fi-доступ, дополнительные IP-адреса.

Передача данных

Базовая услуга по предоставлению физических и логических выделенных каналов связи для объединения локальных сетей клиента в единую корпоративную сеть и передачи данных между оборудованием клиента с заданными параметрами качества. В том числе — PLC, VPLS, IP VPN, IP VPN over 3G L3; доступ к банковским информационным ресурсам; IPSec VPN; аренда оптических волокон (Dark fiber rent).

Интернет вещей и межмашинное взаимодействие

IoT (Интернет вещей)

IoT — экосистема соединённых с интернетом устройств (кроме обычных компьютеров и смартфонов), которые работают автономно и могут обмениваться данными с сетью или друг с другом. Среди них могут быть автомобили, домашние приборы, счётчики, холодильники, промышленные устройства для сельского хозяйства, для автопарков, трекеры и многое другое. Наиболее перспективны для развития IoT-сервисов направления сельского хозяйства, транспорта, логистики, рынка носимых девайсов, банковских услуг, добычи полезных ископаемых, учёта потреблённых ресурсов, медицины, сервисы «умных домов», «умных городов» и др.

М2М (maсhine-to-maсhine)

«Киевстар» разработал уникальное для Украины решение — платформу Центр управления М2М для управления устройствами, которые обмениваются между собой данными (сложные системы мониторинга, сбор показаний счётчиков и т. п.). Благодаря его широким возможностям компании могут осуществлять постоянный контроль за М2М-SIM-картами в любом оборудовании. С помощью web-интерфейса можно в любой момент самостоятельно и быстро менять статус собственных SIM-карт, а также устанавливать параметры их работы. Центр управления М2М легко интегрируется с внутренними системами управления оборудованием компании.

Digital-продукты

Mobile ID

Услуга даёт возможность при помощи мобильного телефона осуществить цифровую идентификацию личности клиента и использовать его электронно-цифровую подпись для доступа к различным электронным услугам и документообороту. С помощью услуги Mobile ID абоненты «Киевстар» смогут:

— иметь защищённый доступ к банковским электронным услугам и подтверждать платежи;

— работать с государственными электронными реестрами;

— входить на ресурсы, где нужна идентификация, — медицинские, образовательные, страховые и др.;

— подписывать документы для ведения бизнеса.

Приложение для фермеров mAgri

Мобильное приложение для мелких фермеров и жителей сельской местности, которое даёт доступ к информации о погоде, новостям, отраслевым практикам и советам экспертов, ценам на агропродукцию и торговой площадке, общению между сельхозсообществами и кооперативами. Для абонентов «Киевстар» предусмотрены льготный доступ и тарификация.