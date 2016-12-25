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Главная » Стиль жизни » Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть
Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть
Фото: открытые источники

Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть

Business Insider опубликовал список бесполезных или даже вредных для здоровья вещей, которые большинство людей ошибочно считают полезными

25.12.16 1851
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Приверженность здоровому образу жизни проявляется в мелочах. Полезные вещи должны войти в привычку, стать частью наших повседневных утренних, дневных или вечерних ритуалов. Все мы пытаемся приобрести такие привычки. Читаем в новостях и узнаем от знакомых о том, что якобы хорошо для нашего организма и приучаем себя делать это почаще. И всё бы ничего, только в действительности многие из этих "полезных" мелочей могут быть вовсе бесполезны или даже вредны.

Натуральные соки. Выжимая сок из овощей и фруктов, вы удаляете самое полезное. Именно волокна дают вам ощущение сытости и помогают дожить до следующего приёма пищи. Что же остаётся в вашем стакане? Сахар. В краткосрочной перспективе питание с высоким содержанием сахара и низким содержанием белка означает постоянное чувство голода, слабость и перепады настроения. В долгосрочной — потерю мышечной массы.

Обезжиренные продукты. Следуя рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, выпущенным в 1990-х годах, миллионы американцев, стремящихся похудеть, сели на низкожировую диету. Стали есть маргарин вместо масла, обезжиренные продукты вместо обычных. Ограничили потребление еды с высоким содержанием жира. Не помогло. В 1993 году учёные из центра Women’s Health Initiative приступили к исследованию, длившемуся восемь лет и охватившему 50 тыс. человек. В эксперименте участвовали женщины, придерживавшиеся различных диет. Половина из них целенаправленно снижала потребление жиров. Учёные отслеживали действие диет на организм. Так было доказано, что низкожировые диеты не снижают риски развития рака молочной железы, колоректального рака или болезней сердца. К тому же снижение потребления жиров не даёт значительной потери веса. Здоровые жиры, вроде тех, которые содержатся в авокадо, рыбе и орехах, в умеренных количествах могут быть очень полезны. Так что добавьте их в свой рацион, если вы этого ещё не сделали.

Омлет из одних белков. Многие избегают яичных желтков, опасаясь чрезмерного повышения уровня холестерина. Но для большинства людей уровень холестерина в крови не определяется рационом. То есть даже если по какой-то причине он у вас повышен, яйца тут не причём. Можете с чистой совестью съесть Бенедикт на завтрак.

Выжимая сок из овощей и фруктов, вы удаляете самое полезное. Именно волокна дают вам ощущение сытости и помогают дожить до следующего приёма пищи

Безглютеновая пища. Страдающих целиакией — непереносимостью глютена — на самом деле не много, 1% населения. Остальным клейковина не причиняет вреда. Доказано, что у большинства людей бывает вздутие живота вне зависимости от того, потребляют ли они продукты из пшеницы и других злаков. Так что не бойтесь — съешьте булочку.

Отказ от коровьего и козьего молока в пользу миндального. Заменители молока сейчас на пике популярности. Самый раскрученный продукт этой серии — миндальное молоко — практически лишён питательности. Сам по себе миндаль богат белком, но в миндальном молоке этот белок сохраняется на 2%. Если вы страдаете непереносимостью лактозы и ищете здоровый заменитель настоящему молоку, самый разумный выбор — соевое.

Задержка дыхания, когда рядом чихают и кашляют. При чихании и кашле скорость перемещения бактерий в воздухе от 80,5 до 322 км/ч. Тех людей, чьи бациллы атакуют вас прямо сейчас, вы, скорее всего, не видите и не слышите. Кроме того, задержка дыхания не помешает бактериям приземлиться на ваши нос, губы или глаза.

Витамин С в больших количествах для профилактики простуды и гриппа. От избытка витамина С можно заболеть. Только дозированное потребление действительно полезно. Максимум для взрослого человека — 2 г в день. Именно столько требуется для повышения эффективности вашей иммунной системы. Примите больше — здравствуйте, диарея, тошнота, изжога, головные боли и другие побочные эффекты.

Мультивитамины. Почти 50% взрослых американцев принимают их ежедневно. Впрочем, учёные так и не нашли сколько-нибудь убедительных доказательств полезности этих таблеток. Нельзя сказать, что вам не нужны витамины. Например, если удалить из рациона витамины А, С и Е, у вас появятся большие проблемы, это может привести к развитию серьёзных заболеваний, таких как рахит и цинга. Вопрос в том, каким образом вы получаете эти необходимые организму вещества. Они должны приходить к нам с пищей. Таблетки не решают проблему.

Стоматологическая эффективность использования зубной нити никогда не исследовалась с научной точки зрения

Запрет на похрустывание костяшками. До недавнего времени все считали, что похрустывание костяшками пальцев не только раздражает окружающих, но и вредит суставам. И вот недавно в международном междисциплинарном научном альманахе PLOS One появилась публикация канадского учёного Грега Кавчика, доказывающая, что это не так. Кавчик, профессор кафедры медицины Альбертского университета, утверждает, что хруст пальцев — признак здоровья, а если хрустнуть у вас не получается, это повод задуматься, возможно, суставы пора подлечить.

Детокс диеты. Если вы отравились, без детокса, конечно, не обойтись, но его пропишет врач. Для всех остальных случаев в организме предусмотрена суперэффективная система фильтрации и очищения. Главные её составляющие — почки и печень. Почки отфильтровывают и удаляют те токсичные вещества, которые попадают в ваш организм вместе с пищей, а печень — те, что вы получаете в составе различных лекарств и алкогольных напитков.

Запрет на использование микроволновки. Все слышали о том, что разогревание и приготовление пищи в микроволновых печах якобы разрушительно для полезных, питательных веществ. Хорошая новость — это неправда. В микроволновке ускоряется естественное движение молекул, за счёт этого вещество нагревается. Конечно, некоторые вещества распадаются при нагревании, но это актуально для любой термообработки. По сути, неважно, в микроволновке ли вы разогреваете свой обед или на обычной плите. Причём в микроволновой печи процесс нагревания ускоряется, поэтому шансов сохранить полезные вещества, содержащиеся в пище, даже больше, чем при разогревании на плите.

Зубная нить. Так ли уж необходимо пользоваться зубной нитью? В 2016 году Associated Press опубликовала сообщение о том, что стоматологическая эффективность использования зубной нити никогда не исследовалась с научной точки зрения. В течении четырёх десятилетий правительство США регулярно рекомендовало американцам пользоваться этим средством гигиены. Пункт об использовании зубной нити фигурирует в списке инструкций по здоровому образу жизни, которые Министерство здравоохранения США публикует каждые пять лет. Теоретически в этот список должны попадать только те рекомендации, для которых существует серьёзное научное обоснование. Ссылаясь на закон США об информации, корреспондент AP запросил в министерстве научное обоснование необходимости использования зубной нити. Оказалось, что такого обоснования не существует. В ответе министерства, адресованном корреспонденту, сказано, что эффективность использования этого средства гигиены полости рта не изучена.

По материалам: Business Insider
Перевод Марии Бондарь

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