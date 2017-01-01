Полно времени. Пять вещей, которые можно успеть за пять минут

"Персонаж моей любимой книги как-то жаловался на то, что слишком много времени люди тратят впустую, когда стоят в очереди к кассе или ждут автобуса на остановке, — вспоминает корреспондент Lifehack Мария Бойко и добавляет: — Было бы здорово уметь класть неиспользованное время на депозит и использовать его в случае необходимости. Отсутствие такого варианта не означает, что свободное время должно пропадать впустую".

В подборке Lifehack пять советов о том, как правильно использовать ценный ресурс — внезапно свалившуюся на вас минутку. Некоторые из этих советов, возможно, пригодятся вам накануне праздника, когда все подарки уже упакованы, а до вечеринки полно времени.

Позвоните близкому человеку

Звонили ли вы своей бабушке на этой неделе? Сейчас самое время созвониться с дорогими вам людьми.

Сделайте несколько фото (не селфи)

"Внимательно посмотрите по сторонам", — призывает корреспондент Lifehack . Что вас окружает? Красота может быть везде: в предметах, улицах, магазинах. В чём угодно можно найти изюминку. Это прекрасный повод сделать несколько снимков.

Выполните несколько упражнений для глаз

Цифровые экраны гаджетов очень быстро утомляют глаза. Посвятите свободную минуту несложным упражнениям, которые спасут вас от усталого взгляда: посмотрите сверху вниз, слева направо, "рисуйте" диагонали и круги, смотрите вдаль. Повторите эти движения несколько раз.

Устройте мини-тренировку или станцуйте

Интервальные тренировки по системе Табата — лучший способ максимально эффективно использовать свободное время. Это четырёхминутные мини-тренировки, которые состоят из 20-секундных периодов упражнений и 10-секундных перерывов. "Моя любимая серия упражнений: прыжки с разводом рук в стороны, затем отжимания, бег на месте с "высокими коленками", приседания, — признаётся корреспондент Lifehack. — Включайте любимую песню и получайте удовольствие от упражнений. Хотя, знаете, вы можете просто активно потанцевать".

Выделите себе время на внутренний диалог

Каждый день мы говорим с другими людьми, обсуждаем бессмысленные вещи, делимся мнениями по тому или иному поводу. В таком ритме легко забыть о собственных чувствах и идеях. Когда вы обнаружите, что не знаете, чем себя занять, спросите себя о том, в каком вы настроении, беспокоит ли вас что-то, да и просто "обсудите" какую-нибудь творческую идею.

По материалам: Lifehack

Перевод Анны Синящик