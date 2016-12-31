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Главная » Стиль жизни » Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется
Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется
Фото: открытые источники

Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется

Бывает, человеку нелегко ощутить праздничное настроение, а окружающая весёлая суматоха раздражает и провоцирует желание забиться в тёмный угол. Для таких бедолаг Lifehack подготовил десяток советов о том, как гарантированно спастись от уныния и тоски

31.12.16 2053
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"Маркетологи знали, что делали, когда решили использовать в рекламе и логотипах позитивные слова и символы, — пишет корреспондент Lifehack и многодетная мать Джоан Лоуэл. — Jeep и LG выбрали правильную стратегию, выпустив серию телефонов, футболок, кепок, покрышек и товаров повседневного спроса с надписью "Жизнь хороша", ведь всем нам время от времени нужны подобные напоминания". Однако всегда ли уловки маркетологов поднимают нам настроение? Лоуэл, к примеру, в этом не уверена. Вспомнив о приступах тревоги и даже клинической депрессии, безнадёжно испортивших не один её праздник, она составила подборку советов для тех, чьё настроение не способна улучшить даже самая весёлая рождественская мелодия.

Сделайте перепись всего хорошего, что у вас есть. Шутки в сторону. Жизнь, здоровье, дом, одежда, продукты питания и семья — всё это должно попасть в ваш список. Не останавливайтесь, продолжайте ревизию! Запишите всё, что вас радует, чтобы помнить об этом. Регулярно пополняйте список.

Поплачьте. "Да, вы-то надеялись, что я расскажу, как этого избежать", — иронизирует Лоуэл, добавляя, что позволить себе десятиминутную (но не дольше!) слабость — абсолютно нормально. После этого взять себя в руки и двигаться дальше будет гораздо легче.

Займите себя чем-то. Погрустив, не сидите без дела. Займитесь чем угодно, пусть даже рутинной деятельностью, и вскоре почувствуете, что ваше существование имеет определённый смысл. Однако не перегружайте себя. Не бойтесь делегировать своим близким часть предпраздничных дел.

Подпевайте колядки, украсьте свой дом или комнату, задумайтесь о традициях празднования. Ведь в эти дни весь мир вспоминает всё хорошее, что с ним произошло 

Делайте что-то для других. Для того чтобы сделать мир лучше, необязательно перечислять миллион долларов на благотворительность или дарить кому-то всё личное время. Попытайтесь каждый день делать по одному небольшому хорошему поступку: придержите дверь, поднимите перчатку, которую кто-то уронил, или просто смотрите людям в глаза улыбаясь.

Балуйте себя. Вы заслуживаете небольших подарков: будь то новый маникюр, стрижка или понравившаяся вещица. Не ограничивайте себя. Конечно, не стоит спускать на шопинг все сбережения. Однако относиться к себе и своим желаниям с любовью и уважением — несомненно, правильный ход.

Напишите письмо или позвоните. Это может быть письмо или звонок человеку, с которым вы уже долгое время хотели связаться, к примеру, школьный приятель. Расспросите его о том, как он поживает, расскажите о себе. Тем, кто не очень любит изливать душу другим людям, Лоуэл предлагает написать письмо от руки, адресовав его самому себе.

Сходите в церковь. От этого не наступит конец света, стены не рухнут, уверяет Лоуэл. Всем нам иногда полезно послушать пение церковного хора или проповедь, вне зависимости от того, к какой религии мы себя причисляем. Посетите вечернюю службу.

Посмотрите новости. На первый взгляд, этот совет не стоит и выеденного яйца, а его автор заставляет сомневаться в собственной адекватности. Лоуэл утверждает, что ужасы, которые показывают по теленовостям, непременно подтолкнут зрителя к мысли:  его дела не так и плохи. "Могло быть и хуже", — гласит старинная пословица. Это означает, что в вашей жизни меньше поводов для уныния, чем кажется.

Вы заслуживаете небольших подарков: будь то новый маникюр, стрижка или понравившаяся вещица. Но не стоит спускать на шопинг все сбережения 

Выйдите на прогулку. В это время года благодаря непредсказуемой погоде сложно заставить себя выбраться из дома. Однако тот, кто всё же отважится на прогулку, не пожалеет о своём решении. "Свежий воздух творит чудеса с настроением, — уверяет Лоуэл. — Не говоря уже о красивых зимних пейзажах, которые будут радовать ваш взгляд".

Дайте празднику шанс. Корреспондент Lifehack предлагает попытаться покинуть ряды тех, кто ненавидит праздники. "Подпевайте колядки, украсьте свой дом или комнату, задумайтесь о традициях празднования, — призывает она. — Ведь в эти дни весь мир вспоминает всё хорошее, что с ним произошло, все обещания, которые давались в прошлом году".

Попросите друзей и родственников рассказать истории об их самых счастливых новогодних праздниках. Настройтесь на то, что новый год — это пора новых возможностей. Даже если сейчас вам грустно или одиноко, перевернув лист календаря, вы получаете шанс всё изменить.

По материалам: Lifehack
Перевод Анны Синящик

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