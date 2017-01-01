Уходя уходи. Четыре признака того, что парам пора расходиться

И вот вы, кажется, нашли "того самого" или "ту самую". Такое чувство возникает, когда вы завязываете с кем-то романтические отношения. Однако со временем может выясниться, что это ошибка. Трудно бывает понять, что пора расходиться. Вдвойне тяжелее принять такое решение, если вы уже давно вместе. То есть, глядя на друзей, находящихся на грани разрыва, вы сразу видите: им пора расходиться, а собственную историю сложно оценить отстранённо. Так мы увязаем в нездоровых отношениях, перестаём замечать, что негатива от них давно уже больше, чем радости. Итак, явные признаки того, что пора прощаться. Если большинство из них присутствует в ваших отношениях — к сожалению, пора расходиться.

Вы всегда и во всём виноваты

Если в отношениях возникают проблемы, очень редко это вина только одного из партнёров. Как правило, ответственность на обоих — для танго нужны двое. Профессиональный консультант по клинической психологии Жульен Дерихс говорит: "Если ваш партнёр не хочет разбираться в конфликтной ситуации и списывает всю вину на вас — отношения зашли в тупик".

Нет признаков улучшения ситуации

Стычки и ссоры — нормальная вещь. Мало у кого всё идёт гладко, без сучка, без задоринки. Важно понимать, видите ли вы свет в конце тоннеля. "Лучший способ понять, зашли ли вы в тупик, ответить себе на вопрос, есть ли улучшения в отношениях", — считает психотерапевт и эксперт по велнес Дженни Гиблин. Если вы застряли в ожидании позитивных изменений, а их всё нет — пора выходить из таких отношений.

Вы представляете рядом с собой других людей

Если бы вы были с нужным человеком, не фантазировали бы о милом парне из финансового отдела или о красивой девушке, которую видели сегодня утром. "Если вы постоянно думаете о других, значит, связь с нынешним партнёром ослабла", — говорит семейный консультант Джонатан Беннетт.

Ваш партнёр несчастлив

Иногда нужно просто прислушаться к инстинктам. Если ваш партнёр больше не чувствует, что ему или ей предначертано провести с вами остаток дней, может, и вправду не предначертано. "У партнёра появляется такое чувство, будто что-то идёт не так, возможно, так оно и есть. Пара прилагает усилия, чтобы сблизиться и поддерживать ощущение влюблённости, но результата нет, возможно, это означает, что стараться больше не нужно", — предполагает психотерапевт Ронда Милрад.

По материалам: Independent

Перевод Марии Бондарь