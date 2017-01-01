Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Уходя уходи. Четыре признака того, что парам пора расходиться
Уходя уходи. Четыре признака того, что парам пора расходиться
Фото: открытые источники

Уходя уходи. Четыре признака того, что парам пора расходиться

Газета Independent опубликовала описание четырёх наиболее распространённых ситуаций, в которых психотерапевты и семейные консультанты рекомендуют разрывать любовные отношения

01.01.17 116
0000

И вот вы, кажется, нашли "того самого" или "ту самую". Такое чувство возникает, когда вы завязываете с кем-то романтические отношения. Однако со временем может выясниться, что это ошибка. Трудно бывает понять, что пора расходиться. Вдвойне тяжелее принять такое решение, если вы уже давно вместе. То есть, глядя на друзей, находящихся на грани разрыва, вы сразу видите: им пора расходиться, а собственную историю сложно оценить отстранённо. Так мы увязаем в нездоровых отношениях, перестаём замечать, что негатива от них давно уже больше, чем радости. Итак, явные признаки того, что пора прощаться. Если большинство из них присутствует в ваших отношениях — к сожалению, пора расходиться.

Вы всегда и во всём виноваты

Если в отношениях возникают проблемы, очень редко это вина только одного из партнёров. Как правило, ответственность на обоих — для танго нужны двое. Профессиональный консультант по клинической психологии Жульен Дерихс говорит: "Если ваш партнёр не хочет разбираться в конфликтной ситуации и списывает всю вину на вас — отношения зашли в тупик".

Нет признаков улучшения ситуации

Стычки и ссоры — нормальная вещь. Мало у кого всё идёт гладко, без сучка, без задоринки. Важно понимать, видите ли вы свет в конце тоннеля. "Лучший способ понять, зашли ли вы в тупик, ответить себе на вопрос, есть ли улучшения в отношениях", — считает психотерапевт и эксперт по велнес Дженни Гиблин. Если вы застряли в ожидании позитивных изменений, а их всё нет — пора выходить из таких отношений.

Вы представляете рядом с собой других людей

Если бы вы были с нужным человеком, не фантазировали бы о милом парне из финансового отдела или о красивой девушке, которую видели сегодня утром. "Если вы постоянно думаете о других, значит, связь с нынешним партнёром ослабла", — говорит семейный консультант Джонатан Беннетт.

Ваш партнёр несчастлив

Иногда нужно просто прислушаться к инстинктам. Если ваш партнёр больше не чувствует, что ему или ей предначертано провести с вами остаток дней, может, и вправду не предначертано. "У партнёра появляется такое чувство, будто что-то идёт не так, возможно, так оно и есть. Пара прилагает усилия, чтобы сблизиться и поддерживать ощущение влюблённости, но результата нет, возможно, это означает, что стараться больше не нужно", — предполагает психотерапевт Ронда Милрад.

По материалам: Independent
Перевод Марии Бондарь

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочетсяЧерез грабли к счастью. Новогодние советы психологаЛедниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1339
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 5821
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 6668
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2508
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 7936
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1612
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 3671
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 2084
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 1248
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 628
  1. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 6820 / 7994
  2. В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства 4302 / 4872
  3. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 2414 / 2724
  4. В Украине стартует вторая волна е-декларирования 2014 / 2327
  5. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 1926 / 2084
  6. Путин "забыл" поздравить Порошенко и Обаму с Новым годом и Рождеством 1813 / 4371
  7. Порошенко отвез сенаторов и посла США в Широкино 1465 / 1682
  8. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 1408 / 3897
  9. На народного депутата Пашинского напали, пришлось отстреливаться 1227 / 1416
  10. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1060 / 1339
  1. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 64 / 7994
  2. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 20 / 2084
  3. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 14 / 1339
  4. Фанат Iron Maiden сделал клип для тех, кто ненавидит новогодние праздники 13 / 745
  5. Грех уныния. Десять способов поднять себе настроение, когда праздника не хочется 9 / 2724
  6. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 9 / 1248
  7. Украина разработала ракетное оружие, аналогов которого нет в РФ 7 / 3897
  8. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 7 / 2508
  9. В Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства 7 / 4872
  10. В Украине стартует вторая волна е-декларирования 7 / 2327
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.