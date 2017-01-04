Дорога дальняя. Куда поехать на рождественские каникулы

Фокус подобрал пять вариантов заграничных поездок на несколько дней с ценой билетов до $100

Долгие новогодние праздники в Украине - это хорошая возможность выбраться из города. Плохая новость в том, что в этовремя цены на авиабилеты резко подскакивают вверх, а на поезда в Карпаты билеты слишком быстро раскупают. И если, по тем или иным причинам, новогоднюю поездку не удалось спланировать заранее, приходится сидеть дома.Впрочем, для тех, кому празднование в кругу семьи уже успело поднадоесть, Фокус нашёл пять вариантов заграничных поездок продолжительностью в несколько дней и ценой билетов до $100. Приблизительно в такую же сумму на человека обойдутся отель и текущие расходы.

Кошице

Цена билетов: $40

Цена отеля за три ночи (двухместный номер): $70

Виза: Шенген

Маршрут: Киев – Мукачево – Кошице

Перевозчик: УЗ + LeoExpress

Туда: в любой день

Обратно: в любой день

В конце 2015 года в Украину зашёл чешский перевозчик LeoExpress, который предлагает перевозки из Мукачево в Прагу. В саму Прагу на пару дней ехать особого нет смысла, так как дорога в один конец занимает больше суток.

А вот провести пару часов в Мукачево, а затем съездить в древнюю столицу Словакии – Кошице, вполне реально. Идёт автобус из Мукачево в Кошице около 4-х часов, а билет стоит 8 евро в одну сторону. Достопримечательностей там хватает. В Кошице расположены средневековый замок "Спишский град", готические соборы святой Елисаветы и Архангела Михаила, а также Словацкий технический музей. Да и пиво с клёцками в Кошицах ничуть не хуже пражских, но стоит при этом в несколько раз дешевле, так как город не туристический.

Добраться из Киева в Мукачево не так уж и сложно: война "билетной мафии", которую объявил новый глава Укрзализныци Войцех Балчун, начала приносить плоды – на период сразу после Нового года билеты сейчас найти реально. В качестве альтернативы можно предложить совместную поездку на BlaBlaCar. При помощи этого сервиса найти водителя, который едет в Закарпатье, можно без проблем. Как билет на поезд, так и поездка на BlaBlaCar из Киева в Мукачево обойдётся в 200 — 300 грн.

Краков

Цена билетов: $64

Цена отеля за три ночи (двухместный номер): $57

Виза: Шенген

Маршрут: Киев – Пшемышль – Краков

Перевозчик: УЗ + РКР

Туда: в любой день

Обратно: в любой день

Ещё одно нововведение УЗ – запуск поезда Intercity из Киева в польский Пшемышль с конца прошлого года. Главное удобство нового поезда – его быстрота. Intercity отправляется из Киева в 6.45, а уже в 13.25 он прибывает в Пшемышль. При этом пограничный контроль проходит в поезде. А из Пшемышля уже через час отходит поезд на Краков. В общей сложности, поездка из Киева в королевскую столицу Польши займёт около 11 часов.

В обратном направлении поезда тоже удобно состыкованы. Выехав в 7.36 из Кракова уже около 11 вечера можно добраться до Киева.

Единственный нюанс – билеты на Intercity в обе стороны нужно покупать в кассах УЗ. Через интернет купить билет невозможно, а по отзывам пассажиров, уже опробовавших новый поезд, в польских кассах с покупкой билетов на этот поезд возникают проблемы.

Польшу вряд ли можно назвать для украинцев малоисследованной страной. Тем не менее, в Краков можно ездить не раз. Колорит средневекового города в сочетании с приемлемыми ценами в кафе и понятным языком местных жителей, делают этот город идеальным местом для уикенда.

Вильнюс

Цена билетов: $90

Цена отеля за три ночи (двухместный номер): $60

Виза: Шенген

Маршрут: Львов – Вильнюс – Киев

Перевозчик: МАУ + WizzAir

Туда: 6 января

Обратно: 9 января

Благодаря конкуренции, авиакомпании устанавливают на полёты из Украины в Прибалтику достаточно гуманные цены. К примеру, через один из метапоисковиков нам удалось найти предложение по перелёту из Львова в Вильнюс МАУ и из Вильнюса в Киев WizzAir за $90 туда и обратно. Естественно, цены на авиабилеты постоянно меняются, но найти бюджетное предложение по этому направлению от МАУ, WizzAir, LOT, или AirBaltic достаточно просто.

Вильнюс, несмотря на статус столицы европейской страны, сохранил шарм аккуратного провинциального городка с крошечными галереями, развалками ремесленных изделий и уютными ресторанчиками.

Рига

Цена билетов: $100

Цена отеля за три ночи (двухместный номер): $40

Виза: Шенген

Маршрут: Киев – Рига

Перевозчик: Ecolines

Туда: в любой день

Обратно: в любой день

Европейский автобусный перевозчик Ecolines каждый день ездит из Киева в столицу Латвии. Автобус отправляется из Киева в 17.45 и около двух часов дня прибывает в Ригу. Обратно автобус отъезжает в 14.45 и прибывает в Киев около 8 утра.

Для путешественников, которых не смущает ночной переезд, посещение Риги может стать неплохой идеей на уикенд. После вступления Латвии в ЕС, в городе начала стремительно развиваться туристическая инфраструктура. Сейчас это одно из наиболее массовых направлений для бюджетных британских и норвежских туристов. При этом цены в Риге вполне приемлемы и для украинских туристов.

Ещё один неоспоримый плюс города – недорогой "Рижский бальзам", украшения из янтаря и великолепный рыбный рынок. На нём можно купить деликатесы вроде копчёных угря и дикого лосося по смешным для Украины ценам.

Стамбул

Цена билетов: $100

Цена отеля за три ночи (двухместный номер): $40

Виза: не нужна

Маршрут: Львов – Стамбул

Перевозчик: МАУ

Туда: 06 января

Обратно: 09 января

Аэропорт Львова – один из наиболее прогрессивных в стране. Руководство предприятия установило прозрачную систему аэропортовых сборов и делает всё, чтобы привлечь новых перевозчиков. Как итог – из Львова высокая конкуренция авиакомпаний на турецком направлении: AtlasGlobal, FlyPegasus и МАУ. Соответственно, и цены на билеты в Стамбул ниже, чем из других аэропортов. За три дня в здесь можно нагуляться по дворцам и старинным церквям исторической части города, полюбоваться на Босфор с улочек над бухтой Золотой рог, съесть кебаб из скумбрии у Галатского моста и пробежаться по торговым лавкам на улице Истикляль.