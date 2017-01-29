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Запретный плод. 7 причин не встречаться с русскими девушками
Фото: открытые источники

Запретный плод. 7 причин не встречаться с русскими девушками

Американский ресурс для путешественников Matador Network о том, чем русские девушки отличаются от представительниц других культур

29.01.17 210
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1

Они слишком красивы

Самоотверженность, с которой русские женщины стремятся к красоте, просто пугает. Даже собираясь выгулять собаку или купить свежую газету, они выглядят так, будто вот-вот должны выйти на подиум. Моя подруга Саша носит высокие каблуки каждый день, рассказывает автор материала Марина Виноградова. Не важно, насколько это неудобно, главное — отлично смотрится. Мы учились вместе пять лет, и я не помню, чтобы она дважды появилась на занятиях в одном и том же наряде. Когда я спросила её, зачем уделять столько внимания внешности, она посмотрела на меня с удивлением: "Почему я должна выглядеть некрасиво? Красота это сила и уважение. Кто заметит твой богатый внутренний мир, если ты не привлечёшь к себе внимания?" Хуже всего то, что если вы станете встречаться с такой девушкой, то придётся либо лезть из кожи вон, чтобы отлично выглядеть, либо терпеть любопытные взгляды недоумевающих прохожих — что нашла в нём эта красавица.

2

Верность — это не круто

Русская девушка будет самым преданным другом, лучшим советчиком, критиком и даже доктором, если вы заболеете. Дамы в России заботливы и нежны, и, что бы ни случилось, они подставят плечо, а любую проблему вы будете решать вместе. Лучшим примером верности русских женщин могут служить жёны декабристов — аристократов, участвовавших в бунте против царя в ХІХ веке и сосланных в Сибирь. Жёны добровольно последовали за ними в эти холодные земли, хотя наказание ссылкой изначально на них не распространялось. Русская женщина искренне верит, что её партнёр лучший на планете, самый талантливый, самый сильный, самый умный. Она ценит себя слишком высоко, поэтому считает, что если она королева, значит, и выбрать могла только короля. Вот и относится к нему как к королю — с уважением, заботой и поддержкой. Если считаете, что верность это скучно, — русские не для вас.

3

У вас будет русская тёща и тесть

Это очень опасно. Каждый ваш визит к её родителям будет сопровождаться праздничной трапезой — супы, мясо, супы с мясом, салаты, на 50% состоящие из майонеза, картофель, картофель, блины с фаршем и ещё раз картофель, а потом торт на десерт. Не доесть что-нибудь — ужасно невежливо. Не ждите помощи от любимой. Когда дело доходит до гостеприимства, все русские превращаются в неразумных сторонников переедания. Она, вероятно, предложит вам ещё один кусок пирога. Как думаете, отношения с русской девушкой стоят того, чтобы набрать вес? И не забывайте, что её папа рано или поздно начнёт вас проверять. Придётся доказывать, что семья может доверить вам своё драгоценное чадо. Моему парню Жаку пришлось выпить целую бутылку водки на пару с моим отцом. В противном случае его сочли бы слабаком, не способным меня защитить. К счастью для всех, Жак успешно прошёл тест, и это событие мы отпраздновали большим пирогом.

4

Они слишком независимы

Некрасов, русский поэт ХІХ века, говорил, что русская женщина "коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт". Мощный образ независимой женщины, которой на самом деле не нужна помощь или защита мужчины. Девушки в России не верят в идеальные отношения. Даже найдя своего принца, они хотят сохранить самостоятельность. Идея построить карьеру и получить второе высшее образование нравится им больше, чем идея найти кого-то, кто ценил бы их индивидуальность. Русские женщины очень независимы и упрямы, но в критический момент проявят отвагу и силу, которая поможет паре пережить трудные времена.

5

Её завышенные ожидания

Русские женщины очень требовательны. Им не нужен просто парень, который будет их безумно любить. Они хотят, чтобы их безумно любил лучший из ныне живущих людей. Для них очень важны манеры. Придётся открывать перед ними двери, помогать надеть пальто, приносить цветы на свидание. Если вы не джентльмен — ловить вообще нечего. Впрочем, русские обращают внимание не только на то, что вы делаете для них. Для других тоже придётся быть храбрым рыцарем! Уступать пожилым людям места в транспорте, спасать котят от бродячих собак. Однажды я видела, как парень нырнул в канализационный люк, спасая утят, которые туда упали. В глазах своей подруги он был настоящим героем.

6

С ними трудно сблизиться

Они привыкли держать дистанцию. Любая русская девушка поначалу будет вести себя, как Снежная Королева. Даже если она вас любит (особенно если любит). Однажды, организовывая тур, я познакомилась с Полом, он ехал в Москву к своей девушке. Пол говорил о ней так: "Когда мы начали встречаться, это был вызов. Настоящая стена льда. Шаг за шагом я обнаружил под этим льдом самого заботливого человека в мире".

7

Русская кухня

Для многих русских женщин приготовление пищи — способ проявить свою любовь, так что будьте готовы к гастрономическим экспериментам. Сначала русская кухня может показаться абсолютно нормальной и даже немного скучной. Но когда вам придётся есть русскую пищу часто, а не только во время визитов к её родителям, возникнет много вопросов. Что это за странный фиолетовый салат? Свёкла с селёдкой? Блины с икрой? Почему она кладет капусту в пироги, и вообще всюду добавляет капусту? Сколько вариаций солений есть на земле? Неужели они действительно пьют эту штуку из ржаного хлеба. Большинство блюд вы возненавидите, но что-нибудь вам обязательно понравится. Например, мой парень любит винегрет. Говорит, это потому, что в нём нет капусты.

По материалам: Matador Network
Перевод Марии Бондарь

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