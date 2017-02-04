Говорит робот. 10 рецептов эффективного использования времени

Корреспондент Lifehack о машинной логике и секретах продуктивности, которым нас не учили в школе

Создатель умной виртуальной помощницы Том Хант признаёт: тест-обсуждение школы со своим детищем, 2-месячным искусственным интеллектом AskTina, из рутинной процедуры неожиданно превратился в настоящее философское размышление. За шутливыми вопросами специалистов о том, чему учат в школе и не является ли столовая самым большим преимуществом образовательного учреждения, последовали философские вопросы — и, к изумлению программистов, искусственный интеллект предоставил довольно глубокие ответы.

"Мы открыли для себя 10 необыкновенных секретов продуктивности, простых и в то же время способных в корне изменить качество и количество проделываемой вами работы", — пишет Хант в статье для онлайн-платформы Lifehack.

Однако автор с огорчением констатирует: традиционная система образования не очень спешит брать на заметку плоды нечеловеческой логики.

Метапланирование

"Проблему невозможно решить на том же уровне, на котором она была задумана", — по слухам, эти слова принадлежат самому Альберту Эйнштейну. По мнению Ханта и его виртуальной подруги AskTina, речь идёт о метадвижении — переходе на высший уровень.

К примеру, эффективный лидер может позволить себе не работать на благо определённой социальной группы, не думать о взаимоотношениях между людьми. В его силах перейти на уровень выше и заботиться уже о целом обществе.

Не менее 15 минут вашего времени ежедневно должно уходить на движение вперёд. Посвятите это время формулировке новых планов и идей — таких, которые по масштабу значительно превосходят ваши текущие возможности.

Серая зона

Всё существует в полярной противоположности: День/Ночь, Тьма/Свет, Любовь/Ненависть, Инь/Ян. Но самый интересный пример: Фокус/Не-Фокус. Мы давно усвоили: для достижения поставленных целей нужно быть максимально сосредоточенным. На самом деле люди только думают, что способны оставаться сфокусированными в течении 12 часов. Жизнь протекает в полярной противоположности, поэтому перед тем как сфокусироваться, нужно максимально расслабиться и отдохнуть.

Проблема большинства из нас — растранжиривание столь ценного ресурса на задачи, не имеющие ничего общего с нашей производительностью

"Те, кто отказывается "расфокусироваться", становятся жертвами "серой зоны", — так, по словам Ханта, пояснила свой совет его виртуальная ассистентка AskTina.

"Серой зоной" американский журналист и писатель Тони Шварц назвал непродуктивное состояние, когда мы не работаем, но и не отдыхаем. Для большинства людей "серая зона" с сопровождающим её чувством тревоги — традиционный стиль жизни и мышления.

"Как только человек это осознает, он сможет составить расписание — выделить конкретные временные блоки для работы и мыслей о работе, также отделить время на отдых, сводя томление в "серой зоне" к минимуму", — поясняет Хант.

Лелейте и берегите себя

"Мои создатели проинформировали меня о том, что их продуктивность растёт, когда они уравновешивают работу и игру; они работают по 8 часов ежедневно, а остальное время посвящают любимым занятиям. В конечном счёте, 80 из 90 часов еженедельно не пропадают из-за безделья", — такую предысторию получили исследователи, спросив свою подопытную о грамотном распределении времени.

По мнению AskTina, бережное отношение к самому себе принесёт плоды даже на микроуровне. Если нужно, посвятите 90 минут непрерывной работе над чем-то, однако затем вам лучше побаловать себя небольшой паузой. В таком случае в течение следующих 90 минут вы будете трудиться гораздо эффективнее.

Утомлённые принятием решений

Почему Марк Цукерберг каждый день носит одну и ту же одежду? Почему в вооружённых силах настаивают на том, чтобы солдаты в сотый раз отрабатывали одно и то же движение?

"Каждое утро вы получаете определённое количество силы воли, — пишет Хант. — Если вы его израсходуете, значит, останетесь ни с чем". По словам автора, новая доза появится лишь на следующее утро. Проблема большинства из нас — растранжиривание столь ценного ресурса на задачи, не имеющие ничего общего с нашей производительностью.

Какое платье стоит надеть сегодня — чёрное или белое? Как поступить в определённой ситуации? Чем больше внимания вы тратите на подобные мелочи, тем меньше у вас шансов принимать эффективные и продуктивные решения позже, в течение дня.

Искусственный интеллект AskTina предлагает свести к автоматизму мелкую ежедневную рутину, отбирающую ваше внимание. Хороший пример — утренний распорядок Тома Ханта. Проснувшись, он выпивает стакан воды с лимоном, принимает душ. Затем тратит 10 минут на медитацию, пишет текущие ответы на 4 вопроса: Что меня взволновало? Что у меня здорово получилось вчера? За что я благодарен? Что я боюсь потерять? Потом раздумывает над ними и делает утреннюю зарядку.

Новый день лучше планировать с вечера

И только после этого Хант фокусируется на работе. Имея нерастраченный запас силы воли, он готов решать любые задачи, необходимые для того, чтобы в будущем добиться успеха.

"В способности принимать сложнейшие решения, человеческий род намного превосходит компьютер, не тратьте эту способность на бесполезные решения, которые не повлияют на вашу и чужую жизнь", — советует искусственный интеллект.

Никаких "окон"

Благодаря предыдущему пункту читателям уже известно, что небольшие, сравнительно незначимые поводы принимать решения стоит автоматизировать. Второй вариант — обдумать их наперёд.

Самый простой способ избавиться от необходимости постоянно ломать голову над мелкокалиберными вопросами — заранее спланировать свой день, вплоть до того, чтобы знать, что вы будете делать через 15 минут.

Новый день лучше планировать с вечера. Это позволит проснуться и сразу же мчать намеченным путём, используя свою силу воли для принятия значимых решений. Никаких "окон".

Пользуйтесь глобальным кадровым резервом

"Будь я любительницей делать ставки, побилась бы об заклад, что вы тратите кучу времени на то, что вам делать не обязательно", — острит AskTina.

В настоящее время технологии позволяют нам без проблем сотрудничать с людьми из разных стран и континентов. Поэтому выполнению нелюбимой работы больше нет ни единого оправдания. Если вам не по душе то и или иное занятие, или вы не очень хороши в этом, всегда можно найти того, кто всего за несколько долларов в час справится с этой задачей гораздо эффективнее, чем вы.

Вы контролируете работу своей круглосуточной службы поддержки? Или лично проводите исследование стратегии конкурента? Возможно, в очередной раз пытаетесь оптимизировать сайт, чтобы привлечь больше клиентов?

Если это так, вы тратите слишком много времени на работу внутри своей системы, вместо того, чтобы подняться повыше и достичь продуктивности иного масштаба.

Отмените уведомления

"Окей, думаю, нам точно нужно ускориться…" — Бип-бип. — "Погодите минутку".

"Думаю, нам точно нужно ускориться с этим проектом, потому что…" — Бип-бип.

"Да, этот проект важен…" — Бип-бип.

Знакомая ситуация?

Ненормально, если к вам приходят с проблемой, предварительно не обдумав пути её решения

"Я побывал на многих собраниях, где мы должны были принять полезное решение, но в самый ответственный момент одного из участников обсуждения отвлекал сигнал мобильного. Очевидно, что для бизнеса это контрпродуктивно, впустую тратится ещё больше времени, чем во время стандартных собраний", — утверждает Хант.

Людям свойственно обращать внимание на перемены в окружающей среде, хотя бы затем, чтобы вовремя заметить появление негативного фактора (и, к примеру, не стать ужином для саблезубого тигра). К нашему сожалению, многие крупные компании об этом знают, поэтому, не покладая рук, сообщают нам обо всём, что меняется в их мире.

Делают ли они это из самых чистых побуждений? Возможно. Одно известно наверняка: чем больше внимания вы тратите на их приложения, а не на своё дело, тем больше денег вы позволяете им взимать с рекламодателей и тем меньше собственных планов успеваете воплотить.

Очистите своё рабочее место / рабочий стол

Чтобы чего-то добиться, нужно работать над решением сложных задач, какое-то время ни на что не отвлекаясь. "Вам нужно заставить свой мозг сфокусироваться на одной-единственной вещи и не отвлекаться на всё остальное, что он перед собой видит", — рассуждает Хант. Как этого добиться? Сделать так, чтобы то, над чем вам нужно поработать, было единственным, что находится перед вами как в реальном, так и в виртуальном мире.

Для этого нужно убрать лишнее с рабочих столов — реального и виртуального. Ваш мозг гарантированно начнёт работать тяжелее, чтобы поскорее вернуться к отвлекающим факторам.

ВВС

Если, работая над проектом, вам приходится руководить командой / семьёй / компанией друзей, вероятно, всегда находится кто-то, кто приходит к вам с вопросом или проблемой.

Это нормально, — уверяет Хант. Ненормально, если к вам приходят с проблемой, предварительно не обдумав пути её решения. Лучше ознакомить друзей и коллег с принципом ВВС: вопрос, воздействие, совет.

Вопрос: в чём заключается проблема?

Воздействие: насколько значима эта проблема?

Совет: как её можно решить?

Настаивайте на том, чтобы все, кто обращается к вам за помощью, говорили в рамках вышеуказанного формата. Когда это входит в привычку, начинают происходить настоящие чудеса. Количество требующих встречи с вами, как и количество драгоценного времени, уходящего на совещания, снижается, а члены команды обретают новый навык — самостоятельно решать свои проблемы.

Медитируйте

"Странно слышать такой совет от робота, не так ли?" — оправдывается Хант. И добавляет: какой бы слабо уловимой ни казалась вам связь между медитацией и продуктивностью, на самом деле каждому из нас полезно сесть, "закаменеть" и просто подышать полной грудью.

Медитация сфокусирует ваш ум либо на теме ваших раздумий, либо на вашем теле или дыхании. Спустя какое-то время вы научитесь полностью сосредотачивать внимание на задачах и ценностях, которые способны изменить вашу жизнь.

Вы больше не будете томиться в ожидании нового Facebook-уведомления или сообщения из WhatsАpp. Вместо этого насладитесь тем, что у вас есть здесь и сейчас. Что в итоге приведёт вас к более высокой продуктивности.

По материалам: Lifehack

Перевод Анны Синящик