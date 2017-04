На двух колёсах. Восемь способов получить удовольствие от велосипеда

У велосипедистов есть шутка — мол, мы невыгодны государству: не берём кредиты на автомобиль, не покупаем бензин, не пользуемся платными стоянками, к врачам за лекарствами бегаем реже.

Вроде как и не поспоришь, а британские учёные спорят. Не те, что вы подумали, а серьёзные — из London School of Economics. Они утверждают, что благодаря велосипедистам бюджет Королевства может сэкономить около 200 млн фунтов в год за счёт уменьшения дорожных пробок, плюс 70 млн — из-за снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Что думают по этому поводу украинские учёные, неизвестно. А вот простые украинцы пока просто покупают велосипеды. И даже после кризисного подорожания на улицах появляется всё больше тех, кто предпочитает четырём колёсам два. Тем более что велосипед — это не просто средство передвижения, а средство передвижения с удовольствием.

Велик не знает преград. В городе он объедет дорожную пробку, в селе — преодолеет реку по узкому пешеходному мостику, в лесу — форсирует раскисшую грунтовку, а если надо — легко поместится в машину, поезд и даже автобус.

Гид Фокуса не оставит шансов оправдаться тем, чьи двухколёсные друзья пылятся на балконах и в гаражах. Некуда ехать, не с кем разделить путешествие, не хватает физподготовки, не садился на него с детства — всё это легко решаемо. Поэтому — в путь!

На работу на велике

Не любите толкаться в маршрутке? Хотите сэкономить на бензине? Считаете, что время — это деньги? Если ездить на велосипеде на работу, можно убить сразу трёх этих зайцев. Ещё и для здоровья полезно. "До моей работы общественным транспортом минут 45 — час, на велосипеде — 15–19 минут, а если с работы, то разница ещё больше", — рассказывает Фокусу столичный менеджер Дмитрий Весна. "В седле" он уже 10 лет, к нюансам мегаполиса привык. Хотя есть места, которые до сих пор вселяют страх — например, Южный мост. "Если мимо проезжает фура, ощущение не из приятных", — признаётся Дмитрий. На его нынешней работе созданы все условия для велосипедистов: есть душ и велопарковка, которая в тёплое время года забита полностью. "Иногда по два велосипеда в ячейку ставят", — говорит Дмитрий. Впрочем, так лояльно к велосипедистам относятся далеко не в каждом офисе. Гигиенический лайфхак от опытных велосипедистов — брать с собой комплект одежды или купить абонемент в спортзал рядом с работой. Что касается альтернативы парковке, то тут каждый выкручивается как может. Лучший вариант — забирать байк в подсобку или кабинет. Что мешает велосипедистам, так это дождь. "Если небольшая морось, спасают крылья. В сильный ливень можно ехать в целлофановом дождевике, но обувь будет мокрой или даже испортится. В дождливые дни слишком дискомфортно", — рассказывает сооснователь проекта Bike in City Йонас Рожков.

Не радуют и дороги. А вот водители, по мнению Йонаса, в большинстве своём адекватные. Да и многое зависит от самих велосипедистов. "Иногда люди правил не знают и ездят как хотят", — отмечает Дмитрий Весна. И как велосипедист со стажем добавляет: "Езда по Киеву — дело привычки".

Полезные ссылки: bikeincity.com.ua, velokyiv.com

Путешествие с турфирмой

В автобусном туре переезды между городами — довольно скучная часть путешествия. Зато на велосипеде каждый километр пути — сам по себе достопримечательность. Важно только правильно подобрать уровень сложности. Любитель неспешного созерцания природы не получит удовольствия от стокилометрового марафона по раскисшим грунтовкам. А выносливого велосипедиста, наоборот, будет раздражать низкий темп движения. Иногда организаторы делят группу на быструю и медленную части — с разными инструкторами и нитками маршрута. География путешествий обширная. "По Украине — Тоннель любви, Шацкие озёра, море под Одессой. Очень востребованы Карпаты, — перечисляет Фокусу основные маршруты основатель компании "Веловуйки" Константин Карачёв. — Вилково становится всё популярнее в связи с запуском прямого поезда Киев — Измаил. Мы уже сделали тур и набрали две группы на Троицу". Из заграничных туров, по словам Карачёва, спросом пользуются Голландия и французский Прованс, но есть большой интерес и к Норвегии. Новый тренд — спортивные лагеря на Кипре, как для шоссейных велосипедов, так и в классе MTB. Турфирма может дать велосипед напрокат, если у клиента нет своего, но в последнее время "безлошадных" туристов становится всё меньше.

Полезные ссылки: velovuyki.com.ua, veliki.ua, veloprostir.com.ua

Примкнуть к компании

Нечто среднее между самостоятельной покатушкой и покупкой велотура у турфирмы — организованные выезды энтузиастов. Как правило, идеолог путешествия даёт объявление на форуме, где описывает маршрут, показывает его карту и оглашает условия. В назначенное время группа собирается в точке старта. Иногда перед сложной поездкой организаторы проводят "скатку", чтобы понять, все ли потенциальные участники осилят маршрут. Чаще всего в таком формате проводят выезды по городу или ближайшим его окрестностям, чтобы сделать маршрут максимально доступным. Подписавшись на такую поездку, важно понимать, что перед вами не коммерческая турфирма, а обычные энтузиасты, которые ничем вам не обязаны.

Полезные ссылки: velorout.kiev.ua, velokyiv.com

Сбежать от цивилизации

Чтобы отрешиться от урбанистических пейзажей, при этом не отъезжая далеко, лучше велосипеда способа не найти. Важно только выбирать лесные тропы и полевые грунтовки, недоступные автомобилям, — так меньше шансов наткнуться на шумные пикники. Если на прокладывание собственного маршрута нет времени или желания, на помощь придут сайты с сотнями уже пройденных путей. Достаточно лишь залить скачанный GPS-трек в навигатор или смартфон. Советуем насыщать маршруты "точками интереса", как то старинная церквушка, водяная мельница, холм с красивым видом. Активно пользуйтесь пешеходными мостиками через реки или даже бродами (если река мелкая, а вода в ней не ледяная) — это усилит впечатления и лишний раз подчеркнёт преимущество перед автомобилистами. Но машина всё же способна помочь: на ней можно "заброситься" в точку старта и оставить там на стоянке или заправке. Если же проехать с велосипедом несколько станций на электричке и возвращаться потом к машине, маршрут получится линейным, а значит, более насыщенным.

Полезные ссылки: gpsies.com, wikiloc.com

Под покровом ночи

Каждую субботу по ночному Киеву движется внушительная колонна велосипедистов. Это участники сообщества Night Ride in Kyiv. Они не просто катаются, но и выполняют важные миссии. Во-первых, приучают столичных водителей уважать велосипедистов, которых те часто попросту не замечают. Во-вторых, продвигают культуру городского велосипеда, ведь многие украинцы ошибочно думают, что велик пригоден только для спорта или загородного отдыха. Как рассказал Фокусу один из организаторов сообщества, Евгений Йоханссон, первая покатушка этого сезона состоялась в начале марта, на неё собрались около 30 человек. Но это только начало: в тёплые летние ночи количество участников достигало нескольких сотен. Подобные сообщества есть и в других городах Украины — например, в Харькове, Кременчуге и Кривом Роге. Для участия в поездке важно соблюдать меры безопасности, прежде всего позаботиться о наличии световых приборов..

Полезные ссылки: сообщество Night Ride in Kyiv (in Kharkiv, in Kremenchuk, in Krivy Rig) в ФБ и ВК

Толстяк, найнер и другие

Велодвижение в мире не стоит на месте, и кроме дедовской "Украины" и 26-дюймового MTB регулярно появляются новинки. Самый заметный новичок на украинских просторах — фэтбайк. Огромные колёса действительно делают его похожим на толстяка. На шоссе он проигрывает в скорости и манёвренности своим "тонким" коллегам: его стихия — бездорожье. "Проехаться вдоль Днепра у кромки воды, по песчаным лесным дорогам, по глубокому снегу", — перечисляет направления для фэтбайка мастер спорта Дмитрий Воловод. "Толстяк" стоит недёшево (от 20 тыс. грн), поэтому Дмитрий сперва советует опробовать машину, взятую в прокате.

Ещё один тренд — найнер, велосипед с 29-дюймовыми колёсами вместо привычных для MTB-класса 26 дюймов. Он устойчивее, у него лучше проходимость, а для людей высокого роста вообще подходит идеально. Специалисты утверждают, что со временем найнеры вытеснят 26-дюймовые велики.

В европейских городах очень популярны ситибайки, но украинцы пока не привыкли к таким машинам. "Это вопрос психологии, — объясняет Дмитрий Воловод. — Есть стереотип, что MTB в городских условиях более скоростной и удобный, и трудно убедить людей, что это не совсем так".

Полезные ссылки: fatbike.com.ua, velokrat.com

Не умеешь — научим

А что если вы вообще не умеете кататься на велике? Ну, в детстве был трёхколёсный, но потом как-то не заладилось. Обучиться никогда не поздно, а помогут в этом многочисленные курсы и школы. Как правило, инструкторы есть при крупных велопрокатах или велосипедных сообществах; обучают и детей, и взрослых.

Долго "сидеть за партой" не придётся. "В 90% случаев одного занятия достаточно, чтобы человек поехал", — отмечает Дмитрий Воловод. Стоит обучение примерно 300 грн за час.

Тренировочные выезды проводят и велосипедные турфирмы — обычно это покатушка на несколько часов по окрестностям города. Научиться не падать с велосипеда — это ещё не все необходимые знания. Ученикам расскажут о правильной посадке, положении седла, элементарных основах ремонта, распределении нагрузок и потреблении жидкости в поездке.

Тот, кто чувствует себя в седле настолько уверенно, что готов учить этому других, может пройти курсы велоинструкторов. Здесь учат экстренному ремонту в полевых условиях, первой медицинской помощи, прокладыванию маршрутов и психологии клиента.

Полезные ссылки: velokrat.com, bikelife.com.ua

На пределе возможностей

Велосипед — это ещё и способ достичь максимума своих возможностей, а потом путём упорных тренировок этот максимум преодолеть. Тренируют и мускулы, и психику: новичок в кросс-кантри сперва боится оторваться от земли на трамплине или уверен, что на крутую горку велик можно занести только в руках.

Тренировки проводят в байк-парках, обу­строенных самими же велосипедистами. Например, в Киеве такие полосы препятствий есть в Голосеевском лесу и на Лысой горе. Существуют и курсы, где учат велосипедному экстриму. Заезжать на ступеньки, забираться на крутые склоны, перепрыгивать через брёвна, проходить "столы", "вертолёты", "восьмёрки" и другие препятствия — всему этому учатся не спортсмены, а обычные офисные работники. Падения и травмы тут не редкость, как и психологическая усталость, поэтому до финального занятия доходят не все. Зато прошедшие круги ада ученики потом пробуют себя на более сложных трассах — например, в марафонах по карпатским горам. "10 человек из моих прошлых наборов уже ездят на соревнования — не просто посмотреть, а подсесть на это и участвовать", — рассказывает основатель велошколы Active Ride Дмитрий Васильев. Несмотря на сложность дисциплины кросс-кантри, в его группе обучаются и девушки — в первый набор этого года уже записались две велосипедистки. Их можно понять, ведь кросс-кантри это очень красиво!

Полезные ссылки: activeride.com.ua