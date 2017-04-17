Модный апгрейд. Восемь весенних вещей

Одежда говорит о нас куда больше, чем нам бы хотелось сказать с её помощью. Качество и степень заношенности ткани выдаёт наши финансовые проблемы. Цветовая гамма — уныние и внутренние конфликты. Фасон — неуверенность в себе и комплексы.

Человека, отставшего от своего времени, тоже можно узнать по одежде. Не хотите, чтобы вас записали в эту категорию, — позаботьтесь о том, чтобы ваш костюм выглядел актуально. Ясно, что обновление гардероба по нынешним временам — задача со звёздочкой. По каждой форме одежды fashion-рынок предлагает потребителю несметное множество дизайнерских решений, поди разберись!

Но главная сложность тут даже не в проблеме выбора. А в том, что большинству наших соотечественников модный апгрейд просто не по карману.

Львиная доля ассортимента украинских ретейлеров в сегменте одежды и аксессуаров — импорт. Даже то, что шьют в нашей стране, не обходится без импортных материалов. При нынешнем курсе национальной валюты это означает неподъёмную для среднего кошелька дороговизну.

Вот и выходит, что розничная стоимость пары кожаных демисезонных сапог бренда второго или даже третьего эшелона из коллекции 2017 года приближённо равна месячной аренде небольшой квартиры в спальном районе столицы. Если помимо сапог приобрести пальто, головной убор, сумку и костюм, на это уйдёт полугодовой заработок киевского офисного планктона. А в городе помельче, где зарплаты пониже, общая стоимость всех этих покупок и вовсе покажется запредельной.

Сознавая проблему, Фокус не предлагает вам полностью обновить гардероб этой весной. Иногда, изменив всего одну деталь в прошлогоднем костюме, можно создать новый и вполне трендовый образ. Заботясь не только о внешнем виде, но и о кошельках читателей, мы подобрали для них восемь актуальных предметов одежды, легко комбинирующихся с тем, что уже висит в шкафу. В нашем списке — четыре модные идеи для дам и столько же — для представителей сильного пола.

Прощай, унисекс

Андрогинные образы сходят со сцены, теперь в тренде мужественность

↑ Джинсы-варёнки

Казалось, они безвозвратно ушли в историю. То, что было модным культом постсоветского пространства в начале 1990-х, в современном fashion-пространстве превратилось чуть ли не в признак дурного вкуса. Помните времена, когда почти в каждом городском многоквартирном доме можно было найти народного умельца, варящего классические тёмно-синие джинсы в чане с водой, чтобы стали светлее и мягче? Возможно, в нынешнем году имеет смысл возродить эту практику. Со светлого денима в сине-голубых и серых разводах не просто сняли анафему: он опять в тренде и стремительно приближается к новому пику популярности. Правда, пока с ним работают преимущественно дизайнеры мужской одежды, но то ли ещё будет. Нынешней весной такие джинсы появились даже в товарной линейке именитых европейских брендов, традиционно ассоциирующихся с роскошью и классической элегантностью. Если уж ведущим дизайнерам модного дома Valentino позволительно увлечься варёнками, то вам и подавно стеснятся нечего. Больше всего таких джинсов в коллекциях весна-лето 2017 Bespoken, Topman Design.

↑ Шляпы с полями

Если кто-нибудь скажет вам, что такие головные уборы подходят только к костюму в стиле Аль Капоне или к тренчу вроде того, в котором Ален Делон щеголял в фильме "Самурай", не верьте. Человек, делающий подобные утверждения, безнадёжно отстал от моды. Этой весной стилисты ведущих мировых fashion-брендов преспокойно сочетают мужские шляпы с широкими полями со свитерами крупной вязки, толстовками, пончо, куртками и пальто любого кроя. При желании их можно носить с чем угодно, кроме разве что спортивного костюма. Подбирать тип шляпы нужно в соответствии с формой лица. Впрочем, модели "Федора" и "Манхэттен" идут почти всем. Шляпы с широкими полями найдутся в линейке любого крупного аксессуарного дома, но есть несколько брендов, специализирующихся именно на них, к примеру, Borsalino и VTG.

↑ Галстук цвета хаки

Деловой костюм — одна из самых консервативных форм одежды. Фасоны стандартные, цветовая гамма ограничена. Проявить фантазию и знание тенденций мировой моды можно разве что при выборе галстука. Мы рекомендуем хаки. Во-первых, он идеально подойдёт к тёмно-синему, серому и бежевому костюмам. Во-вторых, глядя на такой галстук, окружающие сразу поймут, что вы в курсе новейших трендов. В мужских коллекциях весна-лето 2017 хаки было невероятно много. Итальянские, британские и французские дизайнеры мужских линий нарядили манекенщиков в хаки с ног до головы — рубашки, костюмы, пальто, куртки. Однако в Украине мы рекомендуем тем, кто хочет добавить этот цвет в свой гардероб, ограничиться аксессуаром. В воюющей стране обилие хаки в гражданской одежде выглядит кощунственно, а вот небольшая деталь в этом цвете позволит следовать моде, не выходя за рамки допустимого. Стильные галстуки хаки предлагают Cerruti, Salvatore Ferragamo и Tod’s.

↑ Белый костюм

Нет, это не Рио-де-Жанейро, где, по мнению Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея, все поголовно должны быть в белых штанах. Тем не менее белые брюки, пиджаки и жилеты — один из ключевых трендов сезона. На Парижской неделе моды у некоторых дизайнеров белоснежными были даже куртки, пальто и плащи. Но это скорее исключение, а вот белые брючные костюмы — определённо общее место: их предложили почти все. Особенно много монохромных ансамблей в этом цвете оказалось в мужских коллекциях Damir Doma, Issey Miyake, Lemaire и Bottega Veneta. Итальянские дома мод Canali и Dolce & Gabbana добавляли контрастные детали, как правило, чёрные или тёмно-серые. Почти у всех это были костюмы классического кроя из очень тонкого, но всё-таки шерстяного волокна, явно не рассчитанные на летнюю жару. Оттенять ли белизну тёмными рубашками, галстуками или нагрудными платками — дело ваше. Важно то, что даже в классическом мужском гардеробе при всей его консервативности белый цвет официально признан допустимым не только летом. До недавнего времени носить белые пиджаки и брюки прилично было только с мая по сентябрь, а надевать их вместе считалось вольностью даже летом. Неписанное правило возникло в XIX веке. Тогда чистка одежды обходилась недёшево, и часто приводить в порядок белые костюмы могли позволить себе только обеспеченные люди. В высшем обществе были приняты негласные ограничения на ношение белого, потому что это считалось слишком явной демонстрацией богатства.

Долой запреты

В этом году в моде вещи, ещё недавно считавшиеся дурным вкусом

↑ Блуза с рюшами

Этой весной любительницы оборок, воланов и рюшей наконец отведут душу. В прошлом году в тренде был нормкор и прямые линии, поэтому самые женственные из элементов fashion-декора выглядели уместно разве что на вечерних и коктейльных нарядах. Теперь они допустимы всюду. В офис, в парк и в паб можно прийти в рюшах и не выглядеть глупо. Дизайнеры, создававшие коллекции весна-лето 2017, декорировали ими всё подряд, от платьев и боди до курток и сумок. Самое практичное решение для того, кто хочет следовать моде, не меняя в корне свой гардероб, — приобретение актуальной блузы с рюшами. Она одинаково удачно впишется в деловой, casual и вечерний наряд. Лучше всего этот элемент декора смотрится на блузах из шёлка. Fendi предлагает забавные модели с цельнокроеным рукавом-фонариком. Менее игривые, но не менее женственные варианты есть в коллекциях Emillio Pucci и Giles.

↑ Джинсовка в стиле 80-х

Итак, 80-е возвращаются. К счастью, без начёсов, глубоких голубых теней на веках и высоких подплечников. Если где-нибудь в шкафу всё ещё хранится платье из парчи с драпировками и рукавами-буфами, откровенное красное бюстье с блёстками или "спортивный" топ, похожий на верхнюю часть от тренировочного костюма, самое время вытащить их на свет божий. Серьги-кисти тоже вернулись в моду, и вообще любые длинные массивные серьги будут сейчас актуальны. Впрочем, если таких вещей у вас нет, вы, безусловно, сможете без них обойтись, а вот джинсовую куртку в стиле 1980-х всё-таки лучше приобрести. Во-первых, этот универсальный casual одинаково хорошо смотрится с романтичным платьем в цветочек, свитшотом-тельняшкой и эротичным полупрозрачным топом. Во-вторых, как только потеплеет и жители наших широт снимут пальто, джинсовка станет самым модным вариантом верхней одежды. В-третьих, её одной хватит, чтобы отдать дань моде — вам не придётся подбирать остальные элементы гардероба в стиле 1980-х. Самые практичные варианты женских весенних джинсовых курток в этом году предложили Topshop Unique и Vivienne Westwood.

↑ Сумка с ярким принтом

Креативные сумки — фишка сезона. Дизайнеры аксессуаров в этом году порезвились от души. На Неделе моды в Париже (28 февраля — 8 марта) были представлены клатчи в виде таксы, стилизованные под книжные полки сундучки, сумочки в виде швейных катушек и даже нарядных старинных люстр. Вряд ли наши читатели готовы зайти так далеко, но обойтись чем-то неприметным и однотонным тоже не удастся. В смысле формы ограничений нет: можно всё — от рюкзаков и шоперов до клатчей и ридикюлей. В особой чести хобо с мягкими ленточными ремнями, сумки-сёдла, полумесяцы и поясные мешки. Любителям экспериментов понравятся появившиеся в этом году клатчи-перчатки и сумки сложных архитектурных форм. Принты тоже могут быть какими угодно. Versace и Salvatore Ferragamo предлагают абстрактные многоцветные рисунки, Miu Miu, Giorgio Armani и Alexander McQueen — цветы, Fendi — целые пейзажи и сюжетные рисунки, Roberto Cavalli — орнаменты, Gucci — изображения животных.

↑ Золотистые туфли

Разгорелась настоящая "золотая лихорадка". Почти все ведущие fashion-бренды Западной Европы и США в нынешнем сезоне предлагают что-нибудь золотистое. Это один из самых модных цветов весны 2017-го. В золоте сейчас актуально всё — юбки, платья с пайетками и без, жакеты, даже плащи и демисезонные сапоги. Но мы всё-таки рекомендуем остановиться на туфлях или ботильонах. У цвета сезона множество достоинств — он очень выразителен, даже небольшое добавление золота делает праздничным любой наряд, позволяет обратить на себя внимание, не выходя за рамки элегантности. Но есть у него один существенный недостаток — он зрительно увеличивает ваши габариты. Золотистые платья и юбки роскошно смотрятся на моделях, расхаживающих по подиумам, но женщина обычного телосложения в такой одежде будет выглядеть полнее, чем есть. К счастью, обувь полнить не может. Золотистые туфли можно носить с чем угодно, от джинсов до коктейльного платья. Они подойдут к наряду практически любого цвета, но лучше всего будут смотреться с белым, песочным, разными оттенками зелёного, голубого, синего и розового. Обувные коллекции большинства раскрученных домов моды в этом сезоне изобилуют золотом. Самые интересные модели предложили Prada, Rag and Bone, Gucci и Dolce&Gabbana.