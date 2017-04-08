Коварные продукты. 7 овощей и фруктов, потребление которых лучше сократить

Журнал о здоровье и фитнесе Cheatsheet развенчивает миф о том, что овощи и фрукты — это всегда хорошо

Большинство людей уверены в том, что фрукты и овощи полезны для здоровья. В целом так и есть, но если вы на диете, некоторых из них лучше избегать или по крайней мере не есть их слишком часто.

Ананас

Надкусываешь сладкий сочный плод — и в голове звучит расслабляющая гавайская музыка. Но давайте вспомним, что сладость — это сахар. Стакан мякоти ананаса содержит 16,2 г сахара. Хорошо, что этот фрукт доступен нам не круглый год.

Вишня

Идеальное дополнение к вашему коктейлю. Главное, не ешьте вишню в больших количествах. Просто помните: в одном стакане вишни 17 г сахара.

Гранат

Не так уж просто «взломать» этот плод, скрывающий под твердой корочкой вкусные ароматные зёрнышки. Если вам удалось раскрыть гранат, вы, скорее всего, захотите в полной мере насладиться результатами своего труда. Только не забывайте, что в одном гранате около 40 г сахара.

Манго

Типичный ингредиент коктейлей и смузи, ещё манго добавляют в суши и гуакамоле. Все любят этот фрукт за приятный аромат и сладость. Кстати, о сладости — в одном плоде содержится как минимум 20 г сахара.

Картофель

Серьёзный источник углеводов. Самый коварный из всех овощей. В одном среднем клубне 36 г углеводов.

Зимний сквош

Зимний сквош можно поставить в один ряд с орехами и желудями. То есть в разумных количествах это вполне здоровая пища, но если сравнивать с другими растительными продуктами, в рейтинге полезности он явно не лидирует. Один стакан мякоти сквоша содержит около 21 г углеводов.

Хикама

Кто-то любит этот корнеплод, кто-то его для себя ещё не открыл. Тем и другим полезно знать о том, что хикама занимает едва ли не первое место по содержанию углеводов среди овощей. Её хруст заманчив, сочная мякоть по вкусу похожа на яблоко, однако для тех, кто скрупулёзно подсчитывает калории, это не лучший выбор: один стакан ломтиков хикамы содержит 10,6 г углеводов.

По материалам Cheatsheet

Перевод Марии Бондарь