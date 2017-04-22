Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету

Если вы решили разобраться с лишним весом раз и навсегда, а заодно привести в порядок здоровье и психоэмоциональное состояние, стоит подойти к делу серьёзно

Есть такая шутка: если женщина села на диету и начала качать пресс, значит, ей через два дня ехать на море. В этой шутке, как и в любой другой, заключена суровая правда — чем ближе летний сезон, тем больше людей вспоминают о здоровом питании и спорте. В фитнес-клубах есть даже специальные программы для тех, кто хочет экстренно вернуться в форму и привести тело в порядок, чтобы не стыдно было демонстрировать его на пляже.

Но и диетологи, и тренеры, и психологи в один голос твердят: просто "похудеть, чтобы влезть в купальник" — неправильная постановка задачи. Недостаточно отказаться от сладкого и записаться в спортзал, важно подойти к делу комплексно — только в этом случае вас порадуют и процесс, и результат.

Но прежде чем в очередной раз начать приводить себя в порядок, стоит честно ответить на принципиальный вопрос: сколько ещё вы намерены оставаться человеком-гармошкой? Который худеет к определённому сезону или событию, чтобы потом расслабиться и вернуть исходный вес, да ещё и пару килограммов к нему добавить.

"Если статус человека-гармошки вас не напрягает, можно сесть на новую ограничительную диету и тренироваться на износ, — объясняет диетолог и фитнес-тренер Татьяна Громова. — Если же вы наконец решили разобраться с лишним весом раз и навсегда, а заодно привести в порядок здоровье и психоэмоциональное состояние, стоит подойти к делу серьёзно".

Правильное питание

Прежде всего нужно составить сбалансированную программу питания. Не временную диету, а именно программу, которой можно придерживаться постоянно.

"План питания должен быть индивидуальным, составленным в соответствии с вашим состоянием здоровья и гастрономическими предпочтениями. Не верьте диетологам, предлагающим универсальные программы", — рекомендует диетолог Татьяна Громова.

Второй момент — никаких серьёзных ограничений. Пока человек не научится есть правильно, он снова наберёт вес, как только вернётся к привычной системе питания. А худеть с каждым следующим разом ему будет всё сложнее.

Начинать диетолог советует с малого. "Хорошо работает метод замещения. Не представляете себе жизнь без сладкого? Замените для начала булки и пирожные сладостями без муки, вроде чёрного шоколада или зефира. Потом можно переходить на сухофрукты, затем на фрукты", — объясняет Татьяна Громова.

Диетолог Евгения Крылова добавляет ещё несколько рекомендаций. Нежелательно совмещать белковую и углеводную пишу. Например, каши — это углеводы, а мясо — белок. К тому же углеводную пищу на ужин лучше не есть. В рацион нужно добавить больше овощей — неважно, сезонных или замороженных зимой. Стоит отказаться от колбасы, хлеба и майонеза. Пищу не жарить, а тушить или запекать. Что касается больной темы сладкого, Евгения Крылова рекомендует постепенно переходить на фрукты — на бананы или виноград.

И главное, о чём в один голос напоминают диетологи, это вода: взрослый человек должен выпивать в день не менее 2–2,5 л. А стакан воды за 30 минут до еды ускорит метаболизм и вывод из организма токсинов.

Боремся с авитаминозом

Самое важное правило здорового питания — разно­образие. Особенно это актуально весной, когда организм истощён отсутствием солнца и витаминов. "Поэтому перед тем как исключать из рациона любимые вредные продукты, нужно добавить в рацион больше полезных", — говорит консультант по питанию, wellness-тренер София Рожко.

Как это сделать? Во-первых, съедать ежедневно 2–3 порции салатов или свежей зелени, подойдут также запечённые или паровые овощи. Каши и макароны из твёрдых сортов пшеницы надо есть минимум один раз в день. Включить в рацион хлебцы или цельнозерновой хлеб, комбинировать животный белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты) с растительным белком (нут, маш, фасоль, горошек, соя). Употреблять растительные жиры: авокадо, орехи и семечки.

Активная жизнь

Тем, кто не хочет или не может заниматься спортом целенаправленно, специалисты рекомендуют вести активный образ жизни. "Не хотите в зал? Катайтесь по часу в день на велосипеде, бегайте вокруг озера, ходите на активные виды танцев, плавайте в бассейне, занимайтесь йогой… В общем, выбирайте то, что вам нравится, и то, что вы готовы делать регулярно на длительной основе", — советует Татьяна Громова.

Сейчас для этого созданы все возможности, особенно в крупных городах. Напрокат можно взять не только велосипед или лодку, но и современные самокаты, каяки, SUP и многое другое. Пренебрегать этими возможностями не стоит, предупреждают специалисты. Без физических нагрузок кожа в процессе похудения станет дряблой. К тому же в определённый момент вес остановится, и без физической активности сдвинуть его будет очень сложно.

Физическая подготовка

Жизнь человека стала катастрофически гиподинамичной: на работе мы прикованы к столу и компьютеру, дома — к телевизору и дивану. "Отсюда и проблемы со здоровьем, и лишний вес, и чувство неудовлетворённости собственной жизнью", — признаёт Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и сооснователь проекта LIVE.LOVE, который приобщает далёких от физкультуры людей к любительскому спорту.

Наталья советует не просто заняться спортом, а придумать себе спортивную мечту. "Достижимую, но крутую, — уточняет она. — Пробежать 10 км. Переплыть озеро. В конкретную дату". Сама Наталья, к примеру, собирается переплыть Босфор.

Своё тело нужно приучить не только к правильному питанию, но и к активному движению. "У вас много лишнего веса и тяжело сдвинуться с места? Ходите! Ускоряйте темп, с каждым днём его наращивая. Обязательно ставьте цели: пусть для начала это будет 5 км в день. Даже просто ходите на месте перед телевизором в быстром темпе", — советует Татьяна Громова.

Любая физическая активность работает в трёх направлениях: сжигает калории, заставляет жировые клетки уменьшаться в объёме, а мышечную массу, наоборот, — расти, объясняет София Рожко. "Выбирайте для себя подходящий вид спорта, особенно если есть противопоказания по здоровью", — советует она.

Отличным вариантом для желающих привести себя в порядок и похудеть София Рожко считает кроссфит. Это программа упражнений на силу и выносливость. Не стоит забывать и о массаже. "В мой нынешний график практически невозможно вписать зал. Поэтому занимаюсь дома по видеоурокам одной модели, — рассказывает 33-летняя проект-менеджер Юлия Красий. — И ещё прохожу курс LPG-массажа — этот аппарат качественно и практически без боли переминает подкожную клетчатку, где законсервировался лишний вес".

Глубинные проблемы

Важная составляющая успешной физической и духовной трансформации — это изменение сознания. Необходимо выяснить, почему на самом деле вы переедаете (или недоедаете), и ликвидировать корень зла. Ведь пристрастие к сладким булочкам может быть следствием более глубокой проблемы.

"Опять же, либо вы справляетесь самостоятельно, по душам беседуя с самим собой, либо идёте к специалисту. Не решите внутреннюю проблему — что бы вы ни делали, вес будет возвращаться. Это как кран, из которого течёт вода: вы вытираете лужу, но она снова появляется", — объясняет Татьяна Громова.

Обнуляем список дел

Даже если глубинных проблем или психологических травм у вас не обнаружится, тормозом на пути к успеху могут стать вполне безобидные мелочи. Нужно проанализировать свои обещания и определить, какие выполнить можно, а от каких проще честно отказаться. Изучить круг общения и перестать иметь дело со знакомыми, которые не дают двигаться вперёд, вгоняют в долги или втягивают в неприятности. Разобраться с финансами: отдать долги и научиться планировать бюджет.

Одним словом, нужно "обнулиться". Либо доделайте запланированное, либо забудьте о деле, которое вы постоянно откладываете на потом. "Вы должны почувствовать изнутри, что все ваши дела сделаны, текущие процессы — в графике, подвисших вопросов не осталось. Это "первая передача" на пути к осознанным переменам", — убеждена психолог Олеся Новикова.

Для приведения дел в порядок можно прибегнуть и к современным методикам. Наталья Емченко советует систему GTD (Getting Things Done), созданную Дэвидом Алленом и описанную в одноимённой книге. В основе GTD лежат четыре принципа. Не утопать в рутине и всегда делать только то, что двигает вас вперёд. Найти и никогда не терять баланс между жизнью и работой. Не упускать важное и игнорировать то, что не приносит пользы именно вам. Планомерно ставить и выполнять годовые и более длительные планы.

Главное, подчёркивает Емченко, начать строить новую жизнь уже сегодня, без сдвигания дедлайнов.

Генеральная уборка

Перед "уборкой" внутри себя специалисты советуют сделать уборку вполне материальную. Чем больше человек хочет что-то изменить в своей жизни, тем большей реорганизации он готов подвергнуть своё жилище, говорит психолог Маргарита Семикозова. "Если человеку удаётся преобразить свой дом так, как ему хочется, то у него появляется уверенность, что и на внешнем уровне запланированные им изменения произойдут так, как ему хочется. И наступает некое внутреннее удовлетворение, успокоение и радость от достигнутого", — объясняет она.

Вместе со старыми вещами и грязью в нашем доме происходит застой энергии, добавляет практикующий психолог Ольга Сирота. "Пока у вас в шкафу висит старая вещь, новой некуда пристроиться — и образно, и буквально. Для начала необходимо распрощаться со всем тем, что не приносит вам радости, не подходит по размеру, от старого, некрасивого", — объясняет она.

Поначалу избавляться от хлама будет сложно, предупреждают эксперты. "Чтобы справиться с печалью расставания, можно взять три пакета. Один — мусор, второй — продать/раздать, а третий — подумать. Набрав третий пакет, вы его завязываете и откладываете на неделю. Если за неделю вы не бросились его развязывать со слезами на глазах и криком "как хорошо, что я это не выкинула!", то отнесите этот пакет на помойку, не открывая", — призывает Ольга Сирота.

Навести порядок психологи рекомендуют и в компьютере, и в гараже, и на рабочем столе. А ещё — почистить френд-ленту в соцсетях, удаляя френдов, чтение которых не вдохновляет. Особенно не жалеть тех, кто постит "солянку" из мировых негативных событий.

Заботимся о зрении

Весна — это время, во-первых, подобрать солнцезащитные очки, во-вторых, подтянуть зрение с помощью гимнастики. Очки врач-офтальмолог Людмила Витальева рекомендует приобретать в салонах оптики, а не просто на раскладках. Там можно проверить сертификат соответствия качества, узнать, кто производитель. Обычно есть там и прибор, который показывает степень защиты линзы солнцезащитных очков от ультрафиолета.

Цвет линз, как и их материал, не имеет решающего значения. "Хорошие очки могут быть и из стекла, и из пластика", — объясняет оптометрист Екатерина Лавринович. Плюс пластика — он легче стекла, менее травмоопасен. Недостаток — его проще поцарапать.

"Что касается стекла, то главным его недостатком считается травмоопасность. А преимущество — стеклянные линзы, окрашенные в зелёный цвет, обеспечивают защиту от инфракрасного излучения, поглощая его, в чём существенно превосходят защитную функцию пластиковых линз", — рассказывает специалист.

Внимание нужно уделить и глазам. "Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы надо тренировать, — говорит Людмила Витальева. — Движения глазами лучше делать утром или вечером, перед сном".

Вот несколько упражнений для поддержания, восстановления и улучшения зрения.

Шторки: быстро и легко моргайте 2 мин. Смотрим в окно: лепим на стекло пластилиновую точку, выбираем за окном далёкий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Большие глаза: сидим прямо, крепко зажмуриваем глаза на 5 сек., затем широко открываем их, повторяем упражнение 8–10 раз.

Массаж: тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1–2 секунды снимите пальцы с век, повторите три раза. Гидромассаж: дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром — сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном всё в обратном порядке: промываем холодной, потом горячей водой.

Рисуем картинку: первая помощь для глаз — закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза тёплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет ощутимее.