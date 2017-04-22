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Главная » Стиль жизни » Наши лучше всех. 8 советов, как вырастить вундеркинда
Наши лучше всех. 8 советов, как вырастить вундеркинда
Фото: открытые источники

Наши лучше всех. 8 советов, как вырастить вундеркинда

В подборке The Guardian советы для тех, кто хочет обеспечить вундеркинду богатую и полноценную жизнь

22.04.17 20
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Джейн Фрозингтон-Уэйтс, корреспондент The Guardian, уверяет: перед тем, как требовать чего-то от ребёнка, вы должны представить, где и кем вы его видите.

Если на картинке, которая получилась в голове, ваше чадо — круглый отличник, дирижёр школьного оркестра, вице-капитан клуба дебатов, ценный игрок областной баскетбольной команды и инициатор благотворительной программы по поддержке сирот в Индии, этот материал — не для вас. Причина — низкие требования.

"Вице-капитан, это вы серьёзно? Очень мило, но я бы предпочла не тратить время на разговоры о серой посредственности", — предупреждает корреспондент The Guardian.

По её словам, родителям маленьких гениев приходится непросто: слишком много факторов, которые способны отбить у юного дарования охоту развиваться. Часто таких детей заставляют подстраиваться под остальных. Как направить способности чада в нужное русло? Как постоянно мотивировать его? И когда надо начинать готовиться к его предвыборной кампании на пост главы студенческого совета?

"Как мать ребёнка с высоким уровнем развития, я понимаю, насколько всё может быть сложно. Мне пришлось забрать дочь Мию из детского клуба Little Athletics, когда ей было четыре, только потому, что её не сумели достаточно мотивировать", — вспоминает мама вундеркинда. И жалуется: за прошедшие с того момента десять лет Мия шаг за шагом преодолевала очередные возникавшие на её пути сложности, а общество продолжало непрерывно снижать планку (или, как принято говорить в Little Athletics, "давало и другим детям шанс чувствовать себя на высоте").

Со временем автор текста осознала: быть лучше остальных сложно. Но следуя её советам, составленным для The Guardian, вы добьётесь того, чтобы жизнь вашего ребёнка была богатой, счастливой и наполненной (ключевое слово — богатой).

Дайте им быть самими собой

Ох, эти дети. Естественно, они захотят расширить границы и обрести собственную идентичность, особенно когда станут старше. Важно, чтобы вы позволяли им оставаться собой, будь они круглыми отличниками, играющими на национальной спартакиаде в теннис, или круглыми отличниками, играющими на том же мероприятии в нетбол. Или, как в случае с Мией, дочерью корреспондента The Guardian, — учеником, играющим и в то, и в другое. Отодвиньте свои предрассудки и не мешайте им бежать свой марафон. При этом будьте рядом, в группе поддержки, подбадривая и делая полезные подсказки.

Перенимать интересы и увлечения ребёнка — замечательный способ увидеть мир его глазами

Не перегибайте палку с расписанием

Если ваш ребёнок чем-то похож на Мию, у него возникнет соблазн принять участие во всех проектах и сообществах, ведь он преуспевает во многих сферах. Это приведёт к неизбежной перегрузке. Важно, чтобы вы научили ребёнка расставлять приоритеты и делать правильный выбор. "Совсем недавно мне пришлось консультировать Мию по поводу того, куда ей следует пойти — на генеральную репетицию школьной постановки "Ромео и Джульетты" (она играет главную роль) или на церемонию вручения престижной премии для юных учёных. В конце концов мы решили, что ей следует лично получить награду. Подменять Джульетту поехала я", — вспоминает Фрозингтон-Уэйтс.

Обеспечьте полноценное семейное времяпровождение

Не забывайте выделять время на совместные посиделки без разговоров об учёбе или внеклассных занятий. Даже что-то примитивное вроде испеченного вместе пирога послужит расслабляющим и сближающим опытом. К тому же различные ингредиенты, необходимые для выпечки, предоставляют прекрасную возможность попрактиковаться в устном счёте. "Я обычно прошу Мию умножить каждую составляющую рецепта на  1,17 , просто чтобы сладкого получилось немного больше", — делится автор.

Выделите время на незапланированные развлечения

Когда у вашего ребёнка столько талантов, возникает соблазн расписать его дни под театральный кружок, репетиции хора и зарубежные стажировки. Однако для того, чтобы не поддерживать творчество и воображение, детям нужна неструктурированная игра. Например, по четвергам с 19:00 по 19:30 юная Мия имеет право играть на любом музыкальном инструменте. Только от нее зависит, что она будет играть или к какому из своих музыкальных экзаменов будет готовиться. Родители оставляют её наедине и придерживаются строгого правила — не вмешиваться и никак не реагировать на игру-импровизацию до тех пор, пока дочь не закончит и не даст им прослушать запись.

По словам Фрозингтон-Уэйтс, этим методом семья довольна: "Только благодаря такой тотальной свободе Мия открыла для себя гобой (на самом деле она обнаружила фагот, но мы отговорили её от него — в Объединённом независимом школьном оркестре уже есть фаготист). Так у дочери появилась ещё одна новая страсть, а у меня — приятели из ещё одной группы влиятельных родителей". 

Родителям маленьких гениев приходится непросто: слишком много факторов, которые способны отбить у юного дарования охоту развиваться

Интересуйтесь их увлечениями

Перенимать интересы и увлечения ребёнка — замечательный способ увидеть мир его глазами. В случае с Мией — глазами Фёдора Достоевского. Если ваш ребёнок проходит фазу увлечения древнегреческой литературой — это шанс вместе погрузиться в творчество Гомера и Софокла. А если он заинтересовался покемонами, пришло время перенять увлечение и как можно быстрее заняться ловлей этих уродцев.

Остерегайтесь соцсетей

Социальные медиа — отличный способ рассказать людям о достижениях своего ребёнка. Snapchat и Instagram могут принести детям немало радости, но они же могут подорвать мотивацию и отвлечь чадо от развития собственных талантов. Поэтому мать Мии оплачивает услуги агентства, которое управляет соцсетями девочки от её имени. Таким образом Мие удаётся удерживать подписчиков, не пропуская при этом занятия по академической гребле и чечётке.   

Не забывайте об укреплении дисциплины

Всем нам знакома фраза: "Но я не хочу сегодня идти на джаз-балет!" Ну что же, на прошлых выходных твоя мама тоже не хотела отправляться в двухчасовую поездку в Уоррандит, чтобы посмотреть, как в чемпионате по кроссу ты прибежишь второй. Но она пошла на это, только ради тебя. "Вам, как взрослому, нужно установить правила, а также последствия их нарушения. Я ставлю Мию в угол, и она стоит там, пока не сосчитает все простые числа в порядке возрастания до 1 000 000. Но для своего ребенка вы, вероятно, можете придумать и что-то проще", — делится корреспондент The Guardian.

Любите их

Любить — самое простое, но в то же время самое важное правило для родителей. "В конце концов единственное, чего я хочу для Мии, — счастья, — откровенничает Фрозингтон-Уэйтс. И тут же добавляет: — На должности руководителя одной из самых престижных юридических контор".

По материалам: The Guardian
Перевод Анны Синящик

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