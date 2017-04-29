Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак

Попкорн из микроволновки. Медики всего мира обсуждают роль этого продукта в распространении рака лёгких. И сами зёрна, и масло, в котором они жарятся, — как правило, генетически модифицированные продукты, а их влияние на человеческий организм пока мало изучено. Искусственные ароматизаторы, добавляемые в масло, выделяют опасные пары, содержащие токсичное вещество диацетил.

Консервы. В них, как правило, добавляют бисфенол-А (он же BPA). Доказано, что у крыс потребление этого вещества вызывает генетические изменения клеток головного мозга. О том, как бисфенол-А влияет на человеческий организм, известно мало, существует мнение, что он провоцирует изменение клеток и развитие онкологических болезней. Вместо консервированных овощей и фруктов лучше покупать свежие или замороженные. Кстати, ВРА содержат многие пластмассы, стоматологические композиты и термобумага.

Мясо на гриле. Хуже всего если это хот-дог. Приготовление мяса на гриле освобождает канцерогенные вещества — гетероциклические ароматические амины. Молекулярная структура мяса при этом меняется. Так что безопаснее готовить на сковороде.

Сахар-рафинад. Для его изготовления часто используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) и генно-модифицированную сахарную свёклу — это худшие враги вашего здоровья. Впрочем, другие рафинированные виды сахара тоже опасны. В рейтинге продуктов, провоцирующих рак, они занимают первое место. Их потребление вызывает мощные выбросы инсулина, питающего раковые клетки. Тот факт, что рак «любит» сахар, давно доказан, онкологи сегодня используют лекарство от диабета для борьбы с раковыми клетками.

Чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, может привести к повышенной резистентности к инсулину

Солёные, маринованные и копчёные продукты. Обычно содержат консерванты — нитраты, предназначенные для продления срока годности. Они накапливаются в вашем организме и со временем вызывают повреждение на клеточном уровне, что приводит к таким заболеваниям, как рак. Когда копчёные продукты готовят при высоких температурах, нитраты превращаются в гораздо более опасные нитриты. Речь идёт не о домашнем мариновании, а о продуктах фабричного производства.

Газированные напитки. Разговоры о том, что такие напитки способствуют развитию раковых опухолей в органах пищеварения, ведутся уже лет двадцать. Они содержат уже упомянутый высокофруктозный кукурузный сироп (HFCS), красители и множество других химических веществ, вредных для здоровья. Они лишают ваш организм питательных веществ, которые он получает из других продуктов. Если на этикетке написано, что напиток «диетический», скорее всего, вы потребляете аспартам. А он для человека не полезнее крысиного яда.

Белая мука. Пищевая ценность муки снижается при фабричной обработке. Затем её отбеливают хлорным газом. Гликемический индекс для белой муки очень высок. По сути, это означает, что её потребление повышает уровень инсулина в вашей крови, что само по себе неплохо. Однако чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, может привести к повышенной резистентности к инсулину. То есть инсулин, который помогает бороться с раковыми клетками, перестанет на вас действовать.

Фермерская рыба. Коммерческое рыбоводство предполагает выращивание невероятного количества рыбы (например, лосося) в сравнительно небольшом пространстве. Теснота способствует распространению вирусов и паразитов. Чтобы не нести из-за этого потери, фермеры пичкают своих питомцев антибиотиками, пестицидами. Так что, поедая такую рыбу, мы получаем немалую дозу канцерогенных химических веществ. Кроме того, содержание полезных жирных кислот омега-3 в фермерской рыбе гораздо ниже, чем в дикой.

Гидрированные масла. Как, по-вашему, промышленники извлекают растительные масла из природных источников? С помощью химикатов. За этим следует химическая очистка. Ещё больше химикатов добавляют для того, чтобы изменить вкус и запах. В готовом растительном масле много жирных кислот омега-6. А мы ведь знаем, что одна из проблем современного человечества — избыточное потребление омега-6 с пищей фабричного производства. Доказано, что эти вещества меняют структуру мембран клеток нашего организма.

По материалам: The truth about cancer

Перевод Марии Бондарь