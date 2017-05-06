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Главная » Стиль жизни » Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50
Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50
Фото: открытые источники

Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50

Корреспондент Lifehack Ризван Улла о позитивных и негативных возрастных трансформациях, с которыми рано или поздно сталкивается каждый мужчина

06.05.17 2149
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Вы становитесь старше, и с вашим телом происходят изменения. В связи с этим корреспондент Lifehack Ризван Улла провёл собственное онлайн-исследование. Он выяснил, что несмотря на генетические особенности мужчины в возрасте "50+" сталкиваются с одними и теми же переменами. "Помня о них, вы сможете и дальше вести активный образ жизни, снизить их влияние на ваше тело и мышление", — уверяет Улла.

В подборке Lifehack — четыре неизбежные перемены, с которыми рано или поздно столкнётся каждый 50-летний читатель.

Мышцы — те же, возможности — скромнее

Корреспондент Lifehack выделяет эту проблему как одну из первых, с чем сталкивается мужчина, достигнув отметки "50".

Мужчинам приходится поднимать тяжести, выполнять тяжёлую физическую работу, и для их тела это не проходит бесследно. Мышцы теряют эластичность. А в более зрелом возрасте, как правило, отпадает потребность выполнять тот же объём работ, что в молодости. Резкая смена активности и нагрузки могут привести к тому, что медики именуют артритом.

"Чтобы снизить боль в мышцах, важно продолжать заниматься любимым делом и постоянно разрабатывать мышечные группы", — пишет Ризван Улла. По его словам, регулярная зарядка и походы в спортзал — хороший способ минимизировать дискомфорт.

Воды в организме всё меньше

Корреспондент Lifehack предупреждает: ближе к 50 ваше тело потеряет немало воды. "До того ваш организм на 61% состоит из воды, но как только вам стукнет полтинник, этот показатель снизится до 54%", — поясняет Улла. Вашему телу нужна вода, её нехватка провоцирует нарушение функции очистки организма.

Психическую нестабильность можно вытеснить, пересмотрев жизненные приоритеты и загрузив себя новыми задачами 

Важно не только регулярно пить воду, но и вовремя — с момента, когда вам стукнет 50, — увеличить ежедневно употребляемый объём.

Тем, кому ещё не исполнилось 50, автор советует готовиться заранее, понемногу увеличивая свой водный рацион. В таком случае "час Х" не застанет вас врасплох. Ваша новая ежедневная норма — 3,7 л.

Тестостерона стало маловато

Учёные всё ещё спорят о причинах снижения уровня тестостерона: пока одни говорят, что дело в возрасте, другие связывают это явление со сменой стиля жизни, провоцирующей новые гастрономические предпочтения, болезни и ожирение.

"Как бы там ни было, после 50 свободного тестостерона в вашем теле становится меньше, потому что он уходит на восстановление мышц и повреждённых тканей, которых с возрастом становится всё больше", — утверждает Улла. У мужчины наблюдается снижение либидо и полового влечения.

Корреспондент Lifehack уверяет: чтобы успешно бороться со снижением тестостерона, достаточно уделять время физическим упражнениям.

Когда идёте в спортзал, сфокусируйтесь на упражнениях, повышающих уровень вашего тестостерона, таких, как приседания, жим лёжа и упражнения для мышц спины. Разрабатывайте максимальное количество мышечных групп, чтобы вашего тело вырабатывало больше тестостерона.

Привет, психическая нестабильность

"Когда я говорю "нестабильность", то имею в виду депрессию, потерю памяти и даже тревожное расстройство", — объясняет Улла. По его словам, возрастные трансформации — это не только физический, но и психологический дискомфорт.

Мужчина замечает, что его реакции замедляются, что он уже не такой энергичный, каким был в 19, и это задевает его. Есть и хорошая новость — психическую нестабильность можно вытеснить, пересмотрев жизненные приоритеты и загрузив себя новыми задачами.

"Ещё один способ отвлечься от тяжёлых мыслей — приобрести привычку ежедневно решать кроссворды или играть в интеллектуальные игры. Это прибавит вам занятости и не даст растерять навыки критического мышления", — уверяет Улла.

По материалам: Lifehack
Перевод Анны Синящик

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