Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет

До тридцати многие из нас выстраивают свою жизнь совершенно по-дурацки. Например, спят в выходные до двух часов дня или тратят все свободные деньги на новые кеды. После тридцати пора вырабатывать новые привычки — те, которые помогут вам достичь успеха в жизни. Пользователи социального ресурса обмена знаниями Quora высказались о том, как именно нужно изменить свою жизнь, если вы уже взрослый.

Бросьте курить. Если вы курили до 30, определённый ущерб здоровью уже нанесён. Впрочем, у тех, кто бросил до 40 лет, риск смерти от болезней лёгких на 90% ниже.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Всегда есть соблазн позволить себе "отоспаться в выходные", как бы вознаграждая себя за ранние подъёмы на рабочей неделе. На самом деле это очень вредно для здоровья, организм воспринимает такие "сбои" как изменения в режиме сна, к которым всякий раз нужно адаптироваться заново.

Регулярно занимайтесь спортом. После 35 вы начинаете терять мышечную массу. Выбирайте упражнения, которые вам нравятся. Тренировки должны доставлять удовольствие, в противном случае вы вряд ли сможете заставить себя заниматься регулярно.

Начните вести дневник. Письменные отчёты о собственной жизни станут развлекать и восхищать вас в будущем. А ещё — изложение мыслей на бумаге помогает справляться со стрессовыми ситуациями.

Экономьте деньги. Экономия должна войти в привычку, тогда она не будет вас тяготить. Кроме того, чем раньше вы начнете экономить, тем больше накопите к старости.

Осознание ценности того, чем вы обладаете, влияет на уровень счастья и снижает вероятность возникновения негативных эмоций

Начните воплощать мечту всей жизни. Не медлите с реализацией своих жизненных целей. Хотите купить дом? Есть ли у вас дети? Хотите написать книгу? Выберите одну из задач и начните. При выборе подумайте о том, какой из целей вы можете достичь в течение года.

Научитесь радоваться тому, что у вас есть. Судя по результатам социологических исследований, осознание ценности того, чем вы обладаете, влияет на уровень счастья и снижает вероятность возникновения негативных эмоций.

Перестаньте пытаться всем понравиться. После тридцати понимаешь, что необязательно быть милым по отношению к тем людям, которые не милы с тобой. Нет ничего плохого в том, чтобы уменьшить количество друзей в Facebook или просто ограничить свой круг общения теми людьми, с которыми приятно иметь дело.

Перестаньте сравнивать себя с другими. Например, с братьями и сёстрами, друзьями и одноклассниками. Психотерапевты знают, что постоянно поглядывая через плечо — что же там делают другие, труднее достигать собственных целей. Лучше задуматься о том, чего хотите лично вы, и оценить свой прогресс на всех фронтах.

Начните прощать себя. Простите себя за ошибки, которые совершили, не зацикливайтесь на них. Социальные психологи говорят, что способность прощать себя и учиться на своих промахах — ключевой фактор успеха. Вероятно, потому что люди, практикующие самоанализ, видят в своих слабостях следствия системных ошибок и стараются избегать их повторения в будущем.

По материалам Independent

Перевод Марии Бондарь