И ещё раз учиться. Чем занять время, освободившееся от "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Ещё вчера украинское интернет-пространство бурлило, обсуждая антироссийские санкции, связанные с блокировкой российских соцсетей. Когда первые эмоции утихнут, пользователи озаботятся, чем заполнить внезапно (или предсказуемо) образовавшийся вакуум.

Фокус предлагает читателям вспомнить пословицу "Век живи, век учись" и подписаться на бесплатные онлайн-курсы от Лиги плюща, ассоциации самых престижных американских университетов.

Под руководством преподавателей элитных вузов у каждого желающего есть возможность подтянуть специализированный английский, ознакомиться с историей Голливуда или, к примеру, постичь азы омниканальности (что бы это ни значило).

50 оттенков английского

$66 800 — в среднем именно столько иностранным студентам приходится ежегодно выкладывать за возможность "подтягивать" свой английский в Пенсильванском университете, одном из старейших учебных заведений Штатов. Согласно рейтингу Times Higher Education, альма-матер Уоррена Баффетта и Дональда Трампа входит в число 13 лучших вузов мира.

Для тех, кто предпочитает интенсивное, но не столь затратное по времени обучение, пенсильванские преподаватели разработали серию специализированных языковых курсов. Пополнить словарный запас профессиональной лексикой смогут представители сразу нескольких специальностей: журналисты, учёные, инженеры, предприниматели.

После завершения языкового курса прилежные студенты получают Statement of Accomplishment, бесплатный сертификат онлайн-платформы Coursera. Верифицированный вузовский документ, как правило, платный. Однако университет оставляет за собой право делать исключения — желающим получить его бесплатно предлагают заполнить заявку, которую обещают рассмотреть в максимально короткий срок.

English for Journalism

"Этот курс разработан для тех, кто не является носителем (английского. — Фокус) языка и заинтересован в развитии навыков, необходимых для карьеры в современной журналистике", — поясняют пенсильванские спикеры.

Под руководством преподавателей элитных вузов у каждого желающего есть возможность подтянуть специализированный английский

Обещания лингвиста Иви Литт и её коллеги Джона Коттона не оставят равнодушными журналистов. Преподаватели уверяют: за 5 недель они не только прокачают ваш словарный запас, но и натренируют слух, подкорректируют скорость анализа материалов, опубликованных иностранными изданиями. Кроме того, студентов научат правильно излагать мысли на языке Шекспира и Диккенса, что может поспособствовать сотрудничеству с англоязычными редакциями.

English for Journalism стартовал 8 мая. Организаторы курса предлагают два варианта: присоединиться и наверстать упущенное или оставить им свою почту, чтобы получить письмо о дате старта следующего набора.

English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics

5 июня преподаватели и учёные-технологи получат возможность вновь почувствовать себя студентами. В этот день Пенсильванский университет запускает для них пятинедельный языковой курс. Лекции предназначены для математиков, инженеров и технологов, однако пробежавшись взглядом по описанию, становится ясно, что эти занятия можно смело советовать не только "технарям", но и тем, кто интересуется естественными науками.

Темы, которым посвящены лекции, — глобальное потепление, перемена климата, возобновляемые источники энергии и нанотехнологии. Наградой для просмотревших 52 видео и выполнивших предусмотренные курсом задания станет "расширение словарного запаса и лингвистических навыков, необходимых для обмена научной информацией в вашем сообществе".

Радует, что курс будут читать сотрудники, у которых уже есть опыт работы с иностранными студентами: до прихода в Пенсильванский университет Алиса Свонсон преподавала английский в Греции, а Джек Салливан — в Японии.

English for Business and Entrepnership

"Это великолепный курс. Есть материалы и для начинающих, и для опытных, таким образом, неносителям языка легко разобраться", — пишет JH, один из виртуальных слушателей курса. Он не единственный, кто посчитал лекции English for Business and Entrepnership выгодным вложением времени. По мнению 591 студента, по 5-балльной шкале средняя оценка курса составляет 4,8.

Авторы Джеймс Ридель и Эми Никольс уверены: у предпринимателей и стартаперов, мечтающих "захватить" иностранные рынки, особый интерес вызовет практическая часть лекций. "В заключительной части курса мы расскажем об основах финансирования бизнеса и составим убедительную презентацию или рекламную кампанию на основе бизнес-плана", — поясняют они.

5-недельный курс стартовал 15 мая. Экзотический бонус — субтитры на монгольском.

Пробудить в себе художника

Воспользовавшись онлайн-курсами Гарварда и Дартмута, вы не только почерпнёте мудрость бизнес-гуру, но и сможете усовершенствовать собственную стратегию продаж

Идею о создании творческих онлайн-курсов поддержало сразу несколько вузов-"плющей". Гарвард, Принстон и Пенсильванский университет помогут студентам отыскать и раскрыть в себе музыканта, архитектора или искусствоведа. Порадовал и Дартмутский колледж: его сотрудники подготовили лекции для "чайников", желающих больше узнать об опере.

Поскольку курсы — для творческих личностей, студентам предоставляется максимально свободный график: присоединиться можно в любой момент, а сроки выполнения заданий вы определяете сами.

Reinventing the piano

Несмотря на интригующее название, мастерить пианино на этом 5-недельном курсе вас не научат. Зато освежат знания, полученные на школьных уроках музыки, расскажут о "начинке" фортепьяно и синтезатора, а также о том, почему нотные тексты выглядят такими, какими мы привыкли их видеть. Помимо этого, принстонские преподаватели обещают прослушивание и анализ произведений Фрескобальди, Скарлатти, Баха-отца и Баха-сына, Шуберта, а также современных композиторов Конлона Нанкарроу, Дьёрди Лигети и Джона Кейджа.

"От вас требуются не навыки игры на пианино, а желание притронуться к клавиатуре и попробовать свои силы", — поясняет Дэн Труман, композитор и автор курса.

The Architectural Imagination

"Этот курс научит вас "читать" архитектуру как культурное выражение и техническое достижение", — уверяют гарвардские лекторы Хейс, Нагински и Пикон. Они уже много лет преподают студентам Лиги плюща теорию, историю и технологию архитектуры.

10-недельный курс — шаг навстречу навыку грамотно оценивать роль и культурную ценность любого архитектурного здания. Кроме того, под руководством гарвардской профессуры каждый из студентов получит шанс спроектировать архитектурный шедевр.

Hollywood: History, Industry, Art

Как появился Голливуд? Почему его называют "глобальной электростанцией"? И действительно ли по его продуктам можно изучать историю американских кризисов? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, связанные с западной и мировой киноиндустрией, вам понадобится запастись терпением и в течение 4 недель уделять курсу по 3-4 часа времени.

Питер Дичирни, пенсильванский преподаватель и автор нескольких книг о Голливуде, намекает, что в рамках курса он выступит не только историком, повествующим о славном прошлом американской кинокузни, но предсказателем, который поделится своим видением её будущего.

Introduction to Italian Opera

"Студентам предоставляется максимально свободный график: присоединиться можно в любой момент, а сроки выполнения заданий вы определяете сами"

Профессор Стив Свайн, один из соавторов этого курса, уверен: то, о чём он расскажет, будет одинаково интересно и полезно и для тех, кто ещё ни разу не был в опере, и для студентов, не представляющих без неё своей жизни.

"Первая часть снабдит вас подсказками о том, на какие моменты и жесты обращать внимание, а во второй мы сфокусируемся на применении полученных навыков при прослушивании ваших любимых итальянских композиторов", — поясняется в коротеньком описании курса.

Курс длится 6 недель, по истечении которых студенты смогут поддержать светскую беседу об истории и отличиях итальянской оперы.

Ничего личного, только бизнес

Сложно сказать, что осталось бы от популярности Лиги плюща, если бы все её вузы вдруг закрыли свои знаменитые бизнес-школы. К счастью, подобное вряд ли входит в планы престижной восьмёрки. Наоборот, желающих перенять опыт ведущих экономистов, финансистов и менеджеров так много, что учебные заведения решили перенести некоторые из них онлайн. Воспользовавшись онлайн-курсами Гарварда и Дартмута, вы не только почерпнёте мудрость бизнес-гуру, но и сможете усовершенствовать собственную стратегию продаж.

Entrepreneurship in Emerging Economies

В течение 20 лет гарвардский профессор Тарун Ханна изучал, что движет предпринимателями в странах с развивающейся экономикой и что мешает им развиваться. Результатом его исследований стали научные работы, а также этот 6-недельный онлайн-курс.

В рамках курса студенты будут работать с рядом самых непохожих бизнес-секторов и сфер исследований. "Вы узнаете, что как проблемы, так и решения неизбежно носят междисциплинарный характер", — поясняет профессор Ханна. Он обещает рассказать о ситуациях, с которыми сталкивается каждый предприниматель, работающий в стране с развивающейся экономикой, обеспечив свою аудиторию не только пищей для размышлений, но и вариантами действий.

Чтобы стать слушателем курса, достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе edX и подписаться на курс.

Omnichannel Strategy and Management

Если давно мечтали разобраться с замысловатым маркетинговым термином "омниканальность", этот курс для вас.

21 июня дартмутские преподаватели Сантьяго Галлино и Антонио Морено-Гарсиа опубликуют первые видеолекции для студентов Omnichannel Strategy and Management.

По их словам, современные покупатели — те ещё штучки: то делают заказ онлайн, рассчитывая забрать продукт уже через час, по дороге домой, то настойчиво пытаются вернуть магазину товар, приобретённый через интернет. Если вы твёрдо намерены связать судьбу с ритейлом, рано или поздно столкнётесь с одним из таких клиентов. В течение 4 недель Галлино и Морено-Гарсиа готовы поделиться опытом, подсказать, как действовать дальше, и помочь вам перейти "на ты" с омниканальностью и другими терминами.

"Этот курс подойдёт разным участникам — от владельцев розничных сетей до студентов бизнес-специальностей и специалистов по розничным продажам", — поясняют спикеры.