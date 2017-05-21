Всё по-взрослому. Почему секс после 50 меняется только к лучшему

Однажды корреспондент Health Аманда Гарднер услышала, как "эксперты" сравнивают секс после менопаузы с поездкой вниз по склону, когда сексуальное влечение идёт на спад, а количество гормонов снижается. "Извините, но мы на это не купимся. Пора признать: в мире полно малышек, которые в 50+ зажигают не хуже, чем в годы своей молодости", — заявляет Гарднер. Она уверена, что нет ни единой причины, мешающей читательницам получать от жизни всё, как это делает, к примеру, певица Мадонна.

Доктор Ирвин Гольдштейн, руководитель программы "Сексуальная медицина" при больнице Альварадо (США), разделяет ту же точку зрения: "Вам не докучает менструация, вас не побеспокоят дети, вы можете заниматься сексом в любой части дома. Можно вести самую активную сексуальную жизнь на планете!"

В подборке Health — восемь причин взглянуть на свой возраст по-другому. Они, несомненно, являются самым лаконичным объяснением того, почему сексуальная жизнь после 50 может оказаться гораздо ярче и насыщеннее, чем в молодости.

Никаких беспокойств по поводу беременности. Конечно, когда вам немногим за 40, ваша интимная жизнь может быть прекрасна. Однако вам всё ещё нужно готовить школьные обеды, вытирать сопли, балансировать между домом и карьерой, а также думать о том, как избежать беременности. Под натиском рутины и забот тускнеет даже самое фееричное удовольствие.

"Для многих женщин период 40–50 лет всё ещё является тревожной частью жизни, ведь они могут забеременеть, — поясняет Маргарет Вирман, профессор медицины и психологии Центра медицинских наук при Университете Колорадо. — Но как только наступает менопауза, эти тревоги улетучиваются".

Только подумайте — никаких тампонов, пилюль, внутриматочных спиралей, диафрагм или презервативов (если у вас есть долгосрочный моногамный партнёр). Что может быть лучше?

Никаких внезапных перерывов. Когда вам за 50, ваши дети вряд ли станут будить вас посреди ночи и заставлять прерывать происходящее в спальне.

Когда вам за 50, ваши дети вряд станут будить вас посреди ночи и заставлять прерывать происходящее в спальне

"Время — значимый фактор", — говорит Аманда Ричардс, профессор акушерства и гинекологии, преподающая в Университете Майами. По её словам, даже если женщина, у которой началась менопауза, является мамой, она больше не напоминает курицу-наседку: "Дети в таких семьях более самостоятельны, а у пары есть больше времени на себя и свои отношения".

Вы знаете, что вам нужно. Вспомните о миссис Робинсон, героине романа "Выпускник" Чарльза Уэбба. Старшие леди знают, чего хотят, и не должны этого стесняться.

"На самом деле менопауза — определяющее время для большинства женщин, многие из них понимают, что слишком долго сдерживали свою сексуальность, и если не воспользуются ею сейчас, то потеряют её навсегда", — поясняет профессор Ричардс.

"Доступные данные позволяют предположить, что с возрастом женщины становятся более раскрепощёнными, поэтому период, о котором мы говорим, это время расслабиться и обрести гармонию с той, кем вы являетесь, и часто это повышает сексуальную активность", — подтверждает доктор Вирман.

Вы хотите ещё. "Эксперты будут говорить вам, что уменьшение выработки гормонов может означать снижение влечения, но это необязательно так", — предупреждает Аманда Гарднер. Проконсультировавшись с доктором Ричардс, она пришла к обратному выводу. Желание, подавляемое когда-то противозачаточными средствами, может возродиться.

Если с желанием всё же возникли проблемы, достаточно подобрать правильное гормональное лечение. Долгосрочное использование традиционной гормональной терапии, включающей экстроген и прогестин, больше не рекомендуется из-за риска для здоровья, в частности, для сердца. Однако существуют и другие варианты. По словам доктора Ричардс, одним из новых способов повышения либидо называют терапию, включающую тестостерон.

Вы обеспечены финансами. "Пришло время насладиться преимуществом регулярных пенсионных выплат: в собственном доме вы можете заниматься сексом где захотите, а если посчитаете нужным, то и в красивом нижнем белье", — заявляет корреспондент Health.

Доктор Ричардс подтверждает: у современных женщин старшего возраста возможностей тратить деньги на свидания и романтические поездки, как правило, больше, чем в молодые годы.

Вы много лет работали — разве не пришло время потратить немного денег на личную жизнь?

Лубрикантов не найдётся? Гормональные изменения в среднем возрасте могут привести к сухости влагалища. "Вагинальная сухость после менопаузы может побудить женщину к экспериментам со смазками, предназначенными для стимуляции вазодилатации и, таким образом, повышающими удовольствие", — поясняет доктор Ричардс.

Эксперты будут говорить вам, что уменьшение выработки гормонов может означать снижение влечения, но это необязательно так

Иными словами, проблема может оказаться отличным поводом для исследований и открытия новых, более приятных ощущений, гарантированных гелем-лубрикантом из близлежащей аптеки.

На рабочем фронте без перемен. Конечно, время от времени работа привносит в вашу жизнь стресс. Однако в этом возрасте вы вряд ли переживаете и беспокоитесь о карьере так, как делали это в свои 20, 30, 40 лет.

"Чаще всего к наступлению менопаузы женщина уже удовлетворила свои карьерные амбиции и поэтому испытывает меньше стресса, — делится наблюдениями доктор Ричардс. — А стресс очень негативно влияет на сексуальное влечение".

Проблемы партнёра решаемы. "В период менопаузы одним из худших кошмаров для женщины является то, что она обретает свободу заниматься сексом где угодно, а её партнер теряет возможность делать это хоть где-нибудь", — констатирует доктор Гольдштейн.

Какой бы ни была проблема — преждевременная эякуляция, эректильная дисфункция, низкий уровень гормонов — современная медицина способна помочь.

У неразрешённых сексуальных проблем есть и положительная сторона. "В период менопаузы женщина может иметь отношения с более зрелыми партнёрами, которые из-за проблем с производительностью могут оказаться более лояльными к вибраторам", — предполагает доктор Ричардс.

По материалам Health

Перевод Анны Синящик