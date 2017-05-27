Они научат плохому. 9 скверных супергероев

Мы все слышали об антигерое, трагическом герое и прагматичном герое. Но вот вам ещё один тип героя — плохой парень, которого нам "продают" как хорошего. Создатели фильмов делают его обаятельным, остроумным, смелым или весёлым. В конечном счёте это же главный герой картины. Впрочем, присмотревшись к нему повнимательнее, мы понимаем, что это просто плохой человек, которому нельзя доверить даже вынос мусора, не говоря уже о спасении мира.

Эдвард Каллен из фильма "Сумерки"

В одной из самых популярных книг в качестве главного романтического героя представлен 100-летний педофил. Вампир Эдвард Каллен, застрявший в подростковом возрасте, провёл не одно десятилетие в средней школе, где и познакомился с Беллой. Она настолько привлекательна, что ему приходится пробираться в её спальню, чтобы посмотреть, как она спит. Эдвард не занимается сексом с Беллой, потому что не хочет причинить ей боль, но забывает об этом, когда женится на ней. Видимо, после этого её боль уже не имеет значения. Не думайте, что мы на стороне его конкурента Джейкоба. Он нам тоже не нравится, хотя бы потому, что подругой жизни выбрал новорождённую дочку Беллы. Впрочем, если вы персонаж "Сумерек", неважно, сколько вам лет.

Джеймс Бонд

Неужели нам действительно нужно объяснять, почему сексуально озабоченный наёмный убийца — плохой человек? Если так, объяснять нужно быстро, чтобы вы успели дослушать до того, как вас прикончат.

Джек Воробей из фильма "Пираты Карибского моря"

Почему капитан Джек Джон стал героем? Он же направо и налево разрушает человеческие судьбы. Кроме того, к нему, как мухи к трупу, вечно тянутся ужасные проклятья. Он обманщик, но мы, вероятно, могли бы это простить, если бы не конвульсивные движения и бормотание, переходящие из фильма в фильм.

Супермен — Человек из стали из фильма "Бэтмен против Супермена"

По классике Супермен это эдакий "большой бойскаут", но по версии Генри Кэвилла это стена мускулов, заряжённая подавленным, но убийственным гневом. Если Человек из стали и перенял что-то от Супермена, так это привычку проводить свои жестокие битвы в самых густонаселённых районах города. Сюжет фильма "Бэтмэн против Супермена" построен в основном на том, что Человек из стали так и не удосужился сесть за стол переговоров с Тёмным Рыцарем. Кстати, мы упоминали, о том что он очень плохой журналист?

Даниэль Ларуссо и фильма "Каратэ-пацан"

Классика. Воспоминания нашего детства. Нестабильный социопат, который хочет изучать боевые искусства, чтобы избивать детей из его новой школы, которая ему не нравится. В конце фильма он становится героем дня, пнув кого-то ногой в лицо.

Даниэль Хиллард из фильма "Миссис Даутфаер"

Что может быть лучшим признанием в любви, чем пробраться в дом собственной семьи под ложным предлогом и под чужим именем. Так поступил папаша — герой Робина Уильямса. Притворившись миссис Даутфаер, он получил возможность проводить время со своими детьми, так чтобы они об этом не знали. А ещё сумел поссорить бывшую жену с её новым бойфрендом и совершить покушение на убийство. Тот кто считает, что это нормально, — опасный псих.

Джим Престон из фильма "Пассажиры"

Итак, Джим Крис Пратт был отправлен умирать в одиночестве на космическом корабле с тысячами спящих людей на борту. То, что он разбудил ещё кого-то, можно понять. Но всё остальное, что он делает, жутко. Он влюбляется в Аврору, героиню Дженнифер Лоуренс, потому что читает её дневник. Он лжёт ей, соблазняет её. Когда она узнаёт правду и отвергает его, он преследует её, взломав корабельную систему оповещения.

Феррис Буллер из фильма "День Ферриса Буллера"

Феррис — отнюдь не харизматичный "плохой мальчик", а просто высокомерный, эгоистичный, двуличный хулиган. Он лжёт своим родителям, издевается над учителем, изводит сестру, затем крадёт машину своего отца ради увеселительной прогулки. Именно с таким парнем, вам, наверное, хотелось бы потусоваться в школе. И что интересно, все школьные неудачники обожают этого чувака.

Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере

Справедливости ради нужно признать за ним два неоспоримых достоинства — длинную бороду и должность главы Хогвартса. При этом старый хрыч одобрял такие опасные забавы, как турнир Трёх волшебников, позволил построить школу рядом с лесом, заполненным монстрами, на школьной площадке держал смертоносное дерево, а в подвале — трёхголовую собаку, ещё в младенчестве он оставил Гарри лежать на пороге подкидышем. Не так ведёт себя взрослый человек, заботам которого вверены дети. Наконец, когда в решающий момент ему представился случай передать Гарри сообщение, он говорит что угодно, хотя немного полезной информации может помочь мальчику остаться в живых. Например, можно было бы сообщить, что со Снейпом на самом деле всё в порядке. Вместо этого он собирает группу воинов-детей на битву со смертельно опасными волшебниками.

По материалам: Digital Spy

Перевод Марии Бондарь