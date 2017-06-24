После работы. Чем увлекаются лучшие топ-менеджеры Украины

"У меня нет времени, я же работаю"! Как часто вы используете эту отговорку по любому поводу — например, чтобы не прочитать книгу или отложить занятия спортом до лучших времён? Фигурантов рейтинга Фокуса уж никак не назовёшь бездельниками — как правило, их рабочие, а часто и выходные дни строго расписаны по минутам. Тем не менее ни один руководитель не ответил "у меня нет времени" на вопрос о хобби. Они хорошо знают: нереализованная мечта — это груз, который снижает самооценку и не даёт двигаться вперёд. И наоборот: любые достижения, будь то любительский спорт или коллекционирование игрушечных паровозиков, стимулируют на свершения и в бизнесе. Отсюда вывод: хотите стать топ-менеджером — увлекайтесь. Вот вам семь видов хобби на выбор.

Альпинизм

Кто увлекается:

президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов

почётный президент KAN Development Игорь Никонов

председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

Главная причина популярности альпинизма и скалолазания среди менеджеров очевидна: хочешь добраться до пика карьеры — оттачивай волю и стремление к победе в горах. А ощущение, которое испытывает человек, оказавшийся после долгого пути на заветной вершине, заряжает энергией для дальнейших подвигов, в том числе и в бизнесе.

Но есть и другие причины. В альпинизме как нигде важна работа "в связке", которая укрепляет командный дух, — эдакий экстремальный тим-билдинг. Более того, самый известный скалолаз страны Виталий Антонов своими бизнес-связями во многом обязан увлечению альпинизмом: именно в горах он познакомился с влиятельными людьми, которые впоследствии помогли ему достичь бизнес-высот.

Горные лыжи

Кто увлекается:

председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев

генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко

почётный президент KAN Development Игорь Никонов

"Белое безумие" — один из самых популярных видов активного отдыха, неудивительно, что и среди топ-менеджеров много его приверженцев. Если же говорить о качествах, которые развивают горнолыжные склоны в человеке, важно отметить такой специфический навык, как умение достойно встречать поражение. Как и бизнес, горные лыжи это не только эффектное движение по трассе среди живописных вершин, но и падения, подчас обидные и болезненные. И, как и в бизнесе, успеха добивается не тот, кто ни разу не упал лицом в снег, а тот, кто нашёл в себе силу подняться, проанализировал причину падения, сделал выводы и помчался дальше.

Музыка

Кто увлекается:

президент Fozzy group Владимир Костельман

председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

почётный президент KAN Development Игорь Никонов

Рок-музыкант и солидный руководитель — на первый взгляд, сложно придумать что-то менее совместимое. Но умение меняться в зависимости от ситуации, решать диаметрально противоположные задачи, импровизировать — важные качества топ-менеджера. И демократичный образ хулигана с гитарой отнюдь не мешает Владимиру Костельману управлять крупным ретейлом, а Владимиру Лавренчуку — одним из ведущих банков. К слову, последний даже написал рок-оперу о Майдане, в которой исполнил партию на гитаре вместе с симфоническим оркестром.

Кайтсёрфинг

Кто увлекается:

председатель наблюдательного совета "Новой почты" Даниил Пасько

председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

Кайтсёрфинг развивает такое важное для руководителя качество, как умение совмещать выполнение разных задач и одновременно их контролировать. Этот относительно новый вид активного отдыха соединяет две стихии: воздух и воду. Быстрое эффектное скольжение по волнам за кайтом, тяговым воздушным змеем, — лишь вершина айсберга. За кадром остаются выбор места и времени для катания, ожидание ветра, расчёты траектории. К слову, кайтсёрфинг доступен не только на морском побережье Таиланда или Карибских островов — за воздушными змеями вполне можно скользить и по водным просторам Каневского и Киевского водохранилищ.

Шахматы

Кто увлекается:

председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко

председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач

Наполеон, Пётр I, Бенджамин Франклин — одного лишь перечня знаменитых правителей, увлекавшихся шахматами, достаточно для объяснения, почему эту интеллектуальную игру любят украинские топ-менеджеры. Шахматистов отличает логическое мышление и умение решать сложные комбинации — навыки, необходимые и в управлении бизнесом. Правда, не стоит воспринимать игру слишком буквально: тот, кто с лёгкостью ставит мат сопернику на шахматной доске, не обязательно сумеет сделать это и в бизнесе.

Яхтинг

Кто увлекается:

президент ЕРАМ Юрий Антонюк

Речь идёт не о таблоидных заметках в стиле "в Сеть попали фото огромной яхты, которую купил олигарх Х", а о яхтенном спорте. И заниматься им, как и в случае с кайтсёрфингом, можно не только у далёких тропических берегов. К примеру, точка сбора киевских яхтсменов — яхтклуб на Киевском море. Здесь часто проводятся регаты, где среди соревнующихся можно встретить и фигурантов нынешнего рейтинга.

Как и альпинизм, яхтинг развивает командный дух. Спортивное судно не управляется руками одного только капитана, а вот от его умения руководить экипажем и от способности экипажа слаженно и оперативно реагировать на команды капитана зависит многое.

Электромобиль Tesla

Кто увлекается:

президент группы компаний "Биокон" Александр Яворский

Tesla пока белая ворона на украинских дорогах. На одного владельца детища Илона Маска приходятся тысячи автомобилистов, не понимающих, зачем нужна эта "дорогая игрушка". Но умение предвидеть, а не констатировать события — одно из обязательных качеств топ-менеджера. История знает массу примеров, когда статусные люди или компании исповедовали ненужный консерватизм. К примеру, в XIX веке министр финансов России граф Егор Канкрин называл железные дороги "болезнью времени" и был уверен, что они "усиливают склонность к ненужному передвижению с места на место". В XX веке компания Polaroid вовремя не осознала последствия для бизнеса наступления эры цифровой фотосъёмки… Искусство топ-менеджера — не делать ошибок, за которые потом придётся краснеть перед будущими поколениями.