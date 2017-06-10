Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины

Горы
Кто предпочитает проводить там отдых:
- президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов
- почётный президент KAN Development Игорь Никонов
- глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир
- председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко
- председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук
Неважно, Карпаты это или Альпы, но стремление к вершинам — понятная страсть для руководителя. Недаром многие фигуранты рейтинга Фокуса увлекаются альпинизмом. Любовь к ледникам и безжизненным склонам боссы часто распространяют и на сотрудников своих фирм: среди крупных компаний восхождения — довольно популярный вариант тимбилдинга.
Камин и кресло
Кто предпочитает так проводить отдых:
- основатель винодельни "Колонист" Иван Плачков
- генеральный директор "Укрбуд девелопмента" Олег Майборода
- директор "АВТ Бавария" Александр Тимофеев
- председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев
Топ-менеджеры могут позволить себе отправиться куда угодно, но многие из них предпочитают не ехать вообще никуда. Одним из популярных вариантов ответа на вопрос: "Где вы любите отдыхать?" стал: "Дома, в кругу семьи". Понять фигурантов рейтинга можно: посещать диковинные страны им приходится во время командировок, а вот времени на общение с родными хватает не всегда.
Адриатика
Кто предпочитает проводить там отдых:
- президент ЕРАМ Юрий Антонюк
Руководители постоянно находятся в поиске оптимальных решений для бизнеса. Отпуск на Адриатике тоже пример такого решения, но уже в личной жизни. Мало где сочетается столько плюсов: с одной стороны, это близкая по расстоянию и по духу Европа, с другой — невероятная концентрация экзотических пейзажей и исторических памятников разных эпох и культур. К тому же Адриатика отлично подходит для яхтинга, который занимает важное место в списке хобби топ-менеджеров.
Западная Украина
Кто предпочитает проводить там отдых:
- председатель правления "Рено Украина" Яна Миненко
Всё чаще в соцсетях можно увидеть восторженные посты "статусных" украинцев о красотах Карпат, Львова или Черновцов. Патриотизм в тренде, и открывать для себя Украину, которую мы совсем не знаем, стало модным.
Острова на Днепре
Кто предпочитает проводить там отдых:
- генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко
Красивых мест для уединения в Украине осталось не так много, и днепровские острова — одно из приятных исключений. Всё-таки собственников катеров и лодок в стране меньше, чем владельцев машин. Рыбалка в таких местах помогает успокоиться и отвлечься от ежедневных забот.
о. Маврикий
Кто предпочитает проводить там отдых:
- председатель наблюдательного совета "Новой почты" Даниил Пасько
Без экзотических островов в подобной подборке никак не обойтись. Далёкий Маврикий, расположенный около южной части Африки, — отличный пример "статусного" отдыха. Власти островного государства делают акцент на привлечении именно состоятельных гостей, поэтому топ-менеджер окажется здесь в достойном окружении. Бывшая французская и британская колония предлагает богатый выбор исторических и природных достопримечательностей, а также активных видов морского отдыха.