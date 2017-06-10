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Главная » Стиль жизни » Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины
Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины
Фото: открытые источники

Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины

В представлении обывателей обеспеченные люди выбирают для отдыха исключительно Лазурный берег Франции или уединённые островки на Мальдивах. На деле же CEO крупных украинских компаний по большей части предпочитают куда более бюджетные, а подчас и довольно неожиданные места для отдыха

Алексей Леоненко - 10.06.17 656
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Горы

Кто предпочитает проводить там отдых:

  • президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов
  • почётный президент KAN Development Игорь Никонов
  • глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир
  • председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко
  • председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

Неважно, Карпаты это или Альпы, но стремление к вершинам — понятная страсть для руководителя. Недаром многие фигуранты рейтинга Фокуса увлекаются альпинизмом. Любовь к ледникам и безжизненным склонам боссы часто распространяют и на сотрудников своих фирм: среди крупных компаний восхождения — довольно популярный вариант тимбилдинга.

Камин и кресло

Кто предпочитает так проводить отдых:

  • основатель винодельни "Колонист" Иван Плачков
  • генеральный директор "Укрбуд девелопмента" Олег Майборода
  • директор "АВТ Бавария" Александр Тимофеев
  • председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев

Топ-менеджеры могут позволить себе отправиться куда угодно, но многие из них предпочитают не ехать вообще никуда. Одним из популярных вариантов ответа на вопрос: "Где вы любите отдыхать?" стал: "Дома, в кругу семьи". Понять фигурантов рейтинга можно: посещать диковинные страны им приходится во время командировок, а вот времени на общение с родными хватает не всегда.

Адриатика

Кто предпочитает проводить там отдых:

  • президент ЕРАМ Юрий Антонюк

Руководители постоянно находятся в поиске оптимальных решений для бизнеса. Отпуск на Адриатике тоже пример такого решения, но уже в личной жизни. Мало где сочетается столько плюсов: с одной стороны, это близкая по расстоянию и по духу Европа, с другой  — невероятная концентрация экзотических пейзажей и исторических памятников разных эпох и культур. К тому же Адриатика отлично подходит для яхтинга, который занимает важное место в списке хобби топ-менеджеров.

Западная Украина

Кто предпочитает проводить там отдых:

  • председатель правления "Рено Украина" Яна Миненко

Всё чаще в соцсетях можно увидеть восторженные посты "статусных" украинцев о красотах Карпат, Львова или Черновцов. Патриотизм в тренде, и открывать для себя Украину, которую мы совсем не знаем, стало модным.

Острова на Днепре

Кто предпочитает проводить там отдых:

  • генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко

Красивых мест для уединения в Украине осталось не так много, и днепровские острова — одно из приятных исключений. Всё-таки собственников катеров и лодок в стране меньше, чем владельцев машин. Рыбалка в таких местах помогает успокоиться и отвлечься от ежедневных забот.

о. Маврикий

Кто предпочитает проводить там отдых:

  • председатель наблюдательного совета "Новой почты" Даниил Пасько

Без экзотических островов в подобной подборке никак не обойтись. Далёкий Маврикий, расположенный около южной части Африки, — отличный пример "статусного" отдыха. Власти островного государства делают акцент на привлечении именно состоятельных гостей, поэтому топ-менеджер окажется здесь в достойном окружении. Бывшая французская и британская колония предлагает богатый выбор исторических и природных достопримечательностей, а также активных видов морского отдыха.

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