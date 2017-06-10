Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины

В представлении обывателей обеспеченные люди выбирают для отдыха исключительно Лазурный берег Франции или уединённые островки на Мальдивах. На деле же CEO крупных украинских компаний по большей части предпочитают куда более бюджетные, а подчас и довольно неожиданные места для отдыха

Горы

Кто предпочитает проводить там отдых:

президент концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов

почётный президент KAN Development Игорь Никонов

глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

Неважно, Карпаты это или Альпы, но стремление к вершинам — понятная страсть для руководителя. Недаром многие фигуранты рейтинга Фокуса увлекаются альпинизмом. Любовь к ледникам и безжизненным склонам боссы часто распространяют и на сотрудников своих фирм: среди крупных компаний восхождения — довольно популярный вариант тимбилдинга.

Камин и кресло

Кто предпочитает так проводить отдых:

основатель винодельни "Колонист" Иван Плачков

генеральный директор "Укрбуд девелопмента" Олег Майборода

директор "АВТ Бавария" Александр Тимофеев

председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев

Топ-менеджеры могут позволить себе отправиться куда угодно, но многие из них предпочитают не ехать вообще никуда. Одним из популярных вариантов ответа на вопрос: "Где вы любите отдыхать?" стал: "Дома, в кругу семьи". Понять фигурантов рейтинга можно: посещать диковинные страны им приходится во время командировок, а вот времени на общение с родными хватает не всегда.

Адриатика

Кто предпочитает проводить там отдых:

президент ЕРАМ Юрий Антонюк

Руководители постоянно находятся в поиске оптимальных решений для бизнеса. Отпуск на Адриатике тоже пример такого решения, но уже в личной жизни. Мало где сочетается столько плюсов: с одной стороны, это близкая по расстоянию и по духу Европа, с другой — невероятная концентрация экзотических пейзажей и исторических памятников разных эпох и культур. К тому же Адриатика отлично подходит для яхтинга, который занимает важное место в списке хобби топ-менеджеров.

Западная Украина

Кто предпочитает проводить там отдых:

председатель правления "Рено Украина" Яна Миненко

Всё чаще в соцсетях можно увидеть восторженные посты "статусных" украинцев о красотах Карпат, Львова или Черновцов. Патриотизм в тренде, и открывать для себя Украину, которую мы совсем не знаем, стало модным.

Острова на Днепре

Кто предпочитает проводить там отдых:

генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко

Красивых мест для уединения в Украине осталось не так много, и днепровские острова — одно из приятных исключений. Всё-таки собственников катеров и лодок в стране меньше, чем владельцев машин. Рыбалка в таких местах помогает успокоиться и отвлечься от ежедневных забот.

о. Маврикий

Кто предпочитает проводить там отдых:

председатель наблюдательного совета "Новой почты" Даниил Пасько

Без экзотических островов в подобной подборке никак не обойтись. Далёкий Маврикий, расположенный около южной части Африки, — отличный пример "статусного" отдыха. Власти островного государства делают акцент на привлечении именно состоятельных гостей, поэтому топ-менеджер окажется здесь в достойном окружении. Бывшая французская и британская колония предлагает богатый выбор исторических и природных достопримечательностей, а также активных видов морского отдыха.