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Главная » Стиль жизни » Условия прорыва. 7 привычек успешных людей
Условия прорыва. 7 привычек успешных людей
Фото: открытые источники

Условия прорыва. 7 привычек успешных людей

Американский ресурс Business Insider о том, почему одним людям в жизни достаётся всё, а другим ничего

04.06.17 2016
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В мире продано больше 25 млн экземпляров книги Стивена Кови "7 привычек высокоэффективных людей". Монография опубликована 28 лет назад, однако советы Кови всё ещё актуальны.

Будьте активны. Хотите быть богатым или просто достичь финансовой стабильности? Кто же не хочет? Прямо сейчас встаньте у руля собственной жизни. Чем раньше займётесь формированием своих привычек, тем более убедительный результат получите. Так считает специалист по финансовому планированию, старший советник Certified financial planner Джилл Шлезингер. Не беспокойтесь о том, чего не можете контролировать, — о колебаниях фондового рынка и глобальном экономическом спаде, лучше займитесь тем, что можете изменить. Составьте план погашения долгов, диверсифицируйте инвестиции и начните формировать финансовую подушку безопасности на случай кризиса.

Начните с конца. Если вы не представляете, чего хотите достичь в итоге, значит, по умолчанию даёте другим людям возможность вас опередить. Кроме того, сложно создать финансовую дорожную карту, если вы не знаете, куда идёте. Визуализация счастливого финала помогает, даже когда ослабевает мотивация. Выстраивайте план действий от конца к началу. Шансы на успех увеличатся, если прибегнуть к приёму "дробления целей". Сформулируйте несколько промежуточных задач и празднуйте каждую небольшую победу на пути к задуманному.

Расставьте приоритеты. Вы уже покрыли все расходы до конца месяца, а на счету остались деньги? Пускай остаток от зарплаты автоматически перечисляется на ваш сберегательный, пенсионный или инвестиционный счёт. Это даст вам возможность накопить на будущее. Кроме того, такой подход к управлению счетами научит вас более экономно тратить деньги.

Командная игра имеет в наше время огромное значение

Продумывайте ситуации, в которых никто не проиграет. Период рецессии миновал совсем недавно. Вам повезло, что у вас вообще ещё есть работа. Разумно ли смотреть на сторону? Однако если вы не будете искать лучшего, никогда ничего не получите. Успешность — это следствие беспроигрышного мышления. Нужно разработать стратегию win-win. Ищите новое место или начните переговоры об увеличении зарплаты с нынешним работодателем, но так, чтобы оба от этого повышения выиграли. Главным аргументом должно быть то, какую пользу вы приносите, а не то, сколько лет вы здесь работаете.

Поймите и будете поняты. Деньги — главный источник стресса в отношениях. Обычно, когда супруги или влюблённые обсуждают финансовые вопросы, каждый хочет сперва высказаться и лишь потом выслушать. На самом деле торопиться не нужно. Сначала выслушайте то, что вам хотят сказать. Ваш собственный месседж в разговоре должен передавать ваш опыт, ваши чувства и ваши соображения, но ни в коем случае не задевать партнёра. Говорите о себе, а не о нём.

Синергируйте. Уж простите за использование этого модного словечка. Командная игра вправду имеет в наше время огромное значение. Существуют, конечно, люди, способные решить все свои финансовые вопросы в одиночку, но большинству из нас требуется поддержка. Причём поддержка эта может заключаться в "мозговом штурме" или просто в хорошем совете.

Оттачивайте навыки. Вы и есть ваш самый главный актив. Проверяйте себя — убеждайтесь в том, что действия, которые вы предпринимаете, приближают вас к желанной цели. Подумайте, в какой сфере вы могли бы прогрессировать. А заодно решите, чем будете вознаграждать себя за прогресс и достижения. Например, можно разрешить себе покупку какой-нибудь приятной, но бесполезной мелочи после достижения определённого финансового результата. Можно договориться с собой о том, что вы не будете смотреть любимое телешоу до тех пор, пока не закончите составление личного бюджетного плана. Кстати, использование подобных мотивационных приёмов также может быть полезно для поддержания здоровья тела и души.

По материалам: Business Insider
Перевод Марии Бондарь

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