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Главная » Стиль жизни » Солнцезащита. 7 вещей, которые уберегут вас от рака кожи и преждевременного старения
Солнцезащита. 7 вещей, которые уберегут вас от рака кожи и преждевременного старения
Фото: открытые источники

Солнцезащита. 7 вещей, которые уберегут вас от рака кожи и преждевременного старения

Американский ресурс Health о том, как сохранить здоровье под палящим солнцем

10.06.17 1668
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Лето — повод поговорить о защите кожи от ультрафиолетового излучения. Журналы дают мудрые советы, которым всё равно никто не следует. Это же лето — кто захочет целыми днями прятаться от солнца. Магазины вовсю торгуют солнечными блокираторами. Мы ими, кстати, тоже пользуемся, поэтому знаем, что они не панацея. Не желая повторяться, мы обратились к лучшим дерматологам США с вопросом о том, что большинство людей делает не так, стараясь избежать рака кожи и преждевременного старения — типичных следствий воздействия ультрафиолета. Итак, предлагаем вашему вниманию 7 правд о влиянии солнечного излучения, которых вы не знали.

90% возрастных проблем, которые мы пытаемся решить ботоксом и лазером, — следствия воздействия солнца. Морщины, коричневые пигментные пятна, расширенные поры, красные "звёздочки" лопнувших кровеносных сосудов — всем этим мы обязаны небесному светилу. На самом деле лучшая антиэдж-программа — это регулярное использование солнцезащитного крема. Причём мазать им открытые участки кожи нужно постоянно и ежедневно, а не только летом на пляже во время тропических каникул.

Угри и прыщи, от которых вы не можете избавиться, хотя давно вышли из подросткового возраста, — тоже следствие влияния солнца. В вашем дневном креме непременно должен присутствовать ингредиент, защищающий от ультрафиолета. Это устранит одну из вероятных причин угревой сыпи и очистит кожу. Если после акне или воспалений на лице остались тёмные следы и они слишком долго не сходят, решением этой проблемы тоже вполне может оказаться блокирование солнечного воздействия косметическими средствами.

Солнцезащитный крем нужно наносить по всему лицу, а не только на нос и щёки. Большинство людей пропускают участки у корней волос, в том числе у висков, и очень зря. Именно там часто возникают первые зоны поражения на начальных этапах развития рака кожи.

Безопасного загара не существует. То, что вы не получили болезненных солнечных ожогов, не значит, что ультрафиолетовое излучение не нанесло вам никакого вреда. Старая добрая тактика "загорать по чуть-чуть" имеет смысл разве что для самоуспокоения. В действительности любой загар — следствие травмирующего воздействия солнца на ваш организм.

Крем-блокиратор и солнцезащитный спрей можно и нужно использовать одновременно. В таком случае спрей усиливает эффект. Во время нанесения спрея держать распылитель нужно на расстоянии 2,5 см от поверхности кожи. Не забывайте о том, что наносить его следует под открытым небом.

78% тех, кто загорает в тени пляжного зонтика без специальных солнечных блокираторов, получают ожоги. Так что отговорка "мне не нужен крем — я сижу в тенёчке" не работает. Только не думайте, что, пользуясь блокиратором, вы сможете безбоязненно лежать на солнцепёке. Вероятность возникновения ожогов у тех, кто использует крем, но не прячется от солнца, составляет 25%.

Бейсболка — не замена солнцезащитному головному убору. Надеть бейсболку — всё равно что прикрыть глаза рукой. Её функция — защищать глаза от бликов. Если ваша цель — защитить голову и лицо от воздействия прямых солнечных лучей, требуется совсем другой головной убор. К примеру, панама с широкими полями или соломенная шляпа.

По материалам: Health
Перевод Марии Бондарь

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