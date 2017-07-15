Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий

Если вы новичок в покорении Европы, этот гид Фокуса для вас. Мы покажем, что путешествовать за скромную сумму реально и просто

Радуетесь ли вы безвизу, или относитесь к нововведению скептически, воспользоваться шансом увидеть Европу стоит. Ничто так не развивает человека и не даёт понять, кто ты есть на самом деле, как самостоятельные путешествия.

Изучать чужие города — одно из увлекательнейших занятий в мире. Тем более сейчас, когда международные перелёты стоят зачастую меньше, чем билет на автобус в соседний областной центр.

Самолёты экономят время и нервы. Особенно нервы и особенно сейчас, когда на украинских пунктах пропуска зачастую огромные очереди. Путешественники вспоминают, как ночевали под Равой-Русской в девяностые, и проклинают малое приграничное движение и прущих без очереди джигитов на ржавых "Фордах Транзитах" с польскими номерами.

С небес джигитов не видно, зато видны города и горы, облака и моря — и это лучший способ начала знакомства с Европой. Рейсов из Украины всё больше, Wizzair вернулась во Львов, в Украину наконец-то зашёл крупнейший лоукостер Европы Ryanair. Даже МАУ меняет свою тактику и открывает интересные направления из Ивано-Франковска или Черновцов.

С ростом спроса предложение будет меняться и тоже расти. А значит — небо ждёт. Шенгенская зона — вот она, всего в нескольких часах от вас. Вперёд!

Главное — начать процесс, преодолеть первый страх, а потом уже самим не захочется останавливаться. Если вы новичок в покорении Европы, этот гид Фокуса для вас. Мы покажем, что путешествовать за скромную сумму реально и просто.

Билеты — на нескольких сайтах

Сайтов-агрегаторов для поиска бюджетных авиабилетов множество, ищите билет одновременно на нескольких. Ресурс skyscanner.com.ua долго был едва ли не лучшим, но сейчас у него много конкурентов. Сайты anywayanyday.com.ua, google.com/flights или momondo.ua показывают рейсы из выбранного аэропорта или страны на определённую дату, там можно подписаться на уведомления, если на выбранный вами рейс снизится цена.

На kiwi.com можно сразу задавать радиус и для точки взлёта, и для посадки. Например, если цены на билеты Львов — Болонья не радуют, kiwi подскажет, что почти в четыре раза дешевле полететь в этот итальянский город из румынской Сучавы, находящейся около украинской границы.

Бывает, что билеты в два соседних аэропорта существенно разнятся по цене. Хабы берут количеством пассажиров и могут предложить более низкие цены. Поэтому полететь в Катовице часто можно бюджетнее, чем в соседний Краков, а в Дортмунд дешевле, чем в Дюссельдорф.

Подпишитесь на рассылки

Рассылки авиаперевозчиков дают больше шансов не упустить выгодное предложение. Wizzair, к примеру, регулярно устраивает 20-процентную распродажу билетов по всем или только по определённым направлениям. Бывают и 30-процентные сейлы: заглядывайте в папку "Спам", чтобы не упустить нужную акцию.

И наведывайтесь на сайт lowcostavia.com.ua — тут регулярно пишут не только о бюджетном авиасообщении из Украины, но и об акциях на международные поезда и автобусы.

Удаляйте cookies

Очищайте свой компьютер от сохранённых локальных данных (coockies) — большинство сайтов лоукостов или агрегаторов кастомизируют данные пользователей. Покупать авиабилет с ПК или смартфона на андроиде будет выгоднее, чем с гаджетов от Apple, а из райцентра — дешевле, чем из Печерского района Киева. В глобальном масштабе это тоже работает: из Индии билет будет дешевле, чем из США.

Ищете билеты на нужную дату по несколько раз в день? И это авиакомпании тоже учтут. Ещё вчера билет был на треть дешевле, а сейчас цена растёт на глазах, надо брать, быстрее брать! Именно на объяснимых страхах людей не успеть купить нужное и играют маркетологи авиакомпаний.

Успокойтесь, почистите кукисы. Не поможет — повторите свой поиск, используя другой браузер или анонимайзер.

Покупайте билет вовремя

Тут просто: если вы летите регулярным рейсом, то чем раньше купите билет, тем дешевле он вам обойдётся. Ещё лучше делать покупку во время акций, которые устраивают практически все авиакомпании. Часто билеты на вторник, среду или четверг стоят дешевле билетов на пятницу или воскресенье: в выходные увеличивается пассажиропоток, вместе с ним растёт и цена.

Если ваш выбор — популярная курортная страна в разгар купального сезона, к датам вы не особенно привязаны и готовы вылететь хоть через пару часов, горящие туры на чартеры могут помочь сэкономить. Искать их лучше не в интернете, а в туристических агентствах.

Станьте членом клуба

Самые выгодные тарифы на рейсы из Украины — у авиакомпаний-лоукостеров Wizzair и Ryanair. Купите годовое членство в клубе Wizz — чаще всего оно окупит себя в первом же полёте (скидки от 10 евро за билет в одну сторону). Скидки распространяются на всех пассажиров, летящих вместе с вами.

Многие авиакомпании предлагают накапливать полётные мили, которые позже можно обменять на дополнительные бонусы или бесплатные полёты. Правда, такие авиакомпании к бюджетным не относятся.

Летайте с пересадками

Старый, но действенный трюк, характерный для традиционных авиакомпаний, а не лоукостов. Иногда перелёт с остановкой в Риге, Вене или Мюнхене будет значительно дешевле, чем прямой рейс. И Рига, и Вена, и Мюнхен — очень приятные города, и когда есть лишний день на путешествие, стоит воспользоваться случаем.

Если запланированный маршрут предполагает несколько перелётов (например, Львов — Вроцлав — Барселона — Киев), экономнее купить отдельный билет на каждое плечо путешествия.

Важно: у лоукостов стыковочных рейсов вообще не бывает, поэтому необходимо покупать не один билет с пересадкой, а несколько отдельных билетов. Если на стыковку у вас будет менее двух часов, есть риск не успеть на второй рейс.

Не привязывайтесь к столицам

Покупая бюджетный билет, обязательно внимательно читайте, куда именно прилетает самолёт. Лоукосты грешат подменой названий. Брюссель оказывается шахтёрским Шарлеруа, Венеция — франтоватым Тревизо, Осло — зелёным Саннефьордом, а Франкфурт-на-Майне — деревушкой Хан неподалёку от Рейна.

Да, в мегаполисы регулярно ездят автобусы-шаттлы. Но превратите недостаток в преимущество — если время позволяет, познакомьтесь с городом, куда вы прилетели. Бергамо (фигурирующий как Милан), Нючёпинг (также известный как Стокгольм) или Мемминген (исполняющий обязанности Мюнхена) — красивые города с богатой историей, вполне заслуживающие визита. Воздержитесь разве что от прогулки по Шарлеруа — депрессивный промышленный город может отпугнуть от Бельгии.

В связи с безвизом и прогнозируемым увеличением пассажиропотока украинский перевозчик МАУ ввёл новый тариф lowcost на свои рейсы. Особенно выгодно по нему летать из областных центров (Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Винницы, Запорожья). На март — апрель 2018 года счастливчики покупали билеты Львов — Вильнюс — Львов по 1118 грн или Львов — Мадрид — Львов за 2119 грн. Дешевле всего они за 300 дней до планируемой поездки. И если тариф есть в продаже, то не стоит раздумывать — за lowcost-билетами охотятся.

Как и все другие предложения от лоукостов, подобные билеты невозвратные, в тариф входит только ручная кладь весом до 7 кг. За более крупный багаж придётся платить дополнительно.

Летайте из ближнего зарубежья

Вариант для терпеливых и экономных: в пределах 50–100 км от украинской границы находится много аэропортов, куда летают уже известные нам Wizzair и Ryanair. Отсюда можно купить билеты начиная от 9 евро в одну сторону (например, Люблин — Стокгольм или Сучава — Бергамо).

Услышав украинский язык в аэропортах Люблина, Жешува или Кракова, не удивляйтесь: добрая четверть пассажиров будет с нашими синими паспортами. Жители Закарпатья привыкли летать из словацкого Кошице. Черновицкая область осваивает аэропорты Румынии: в Сучаве, Яссах, Клуж-Напоке и Бакэу.

Английский, украинский и рисунки

Ситуаций, когда нужно что-то узнать у работника аэропорта или других пассажиров, может быть множество, и часто даже плохонький английский поможет справиться с проблемой. Выучить несколько базовых фраз на языке страны, в которую вы летите, тоже лишним не будет. Приложение Duolingo на вашем смартфоне в помощь. Начните с местного приветствия, а дальше переходите на английский.

Если вас занесло туда, где сложно найти того, кто speaks English, воспользуйтесь блокнотом и ручкой: рисуйте. По сети ходит фото футболки для путешествий IconSpeak. На ней изображено 40 универсальных пиктограмм, которые помогут объясниться: туалет, аптечка, кран с водой, деньги, телефон, канистра, поезд и т. д. Её создали швейцарские парни после того, как застряли во Вьетнаме со сломанным мотоциклом. Неплохая идея. А если у вас такой футболки нет, можно распечатать на листе бумаги похожие иконки и указывать на нужную в экстренных ситуациях.

Путешествуя по славянским странам Центральной и Южной Европы (Польша, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия), переходите на украинский. Проверено: его поймут гораздо лучше, чем русский. Люди старше 40 лет изучали русский язык в школе. Но надеяться на то, что в их головах осталось что-то кроме spasibo-dosvidania, не стоит.

Автобусом и пешком

Изучите график международных автобусов в интересующем направлении на bus.com.ua, добавьте к времени прибытия для надёжности несколько часов на возможное стояние на границе (особенно долго стоять приходится тем, кто выбирается из Украины в Польшу) и решайте, стоит ли рисковать.

В интернете много советов о дешёвом пути в Польшу при помощи пешеходного перехода в пункте пропуска Шегини — Медыка. Если вы не занимаетесь мелкой контрабандой сигарет (именно такой контингент составляет львиную долю очереди), вам будет крайне некомфортно. Очереди тут бывают даже в 2 часа ночи, а уж днём простоять в загоне-клетке перед входом на КПП три часа в порядке вещей. Тесно, агрессивно, неприветливо — держите в уме этот переход как крайний вариант.

В обратном направлении (Медыка — Шегини) очередей почти не бывает — можете попробовать. От вокзала в Перемышле на КПП каждые полчаса отъезжают микроавтобусы (проезд стоит 2 злотых). Туда же ходит и рейсовый городской автобус (стоимость проезда 3 злотых). В Украину придёте пешком, а с автостанции "Шегини" автобусы во Львов (38 грн) или Самбор ходят с завидной регулярностью.

Продумайте багаж

Времена боёв за хорошее кресло на рейсах Wizzair давно в прошлом: теперь за каждым пассажиром закреплено место. Такая же ситуация и в Ryanair. Если предложенное сайтом бесплатное место вам не нравится, вы можете его поменять за несколько евро.

Терять деньги за приоритетную посадку (priority boarding) после введения обязательных мест авиакомпаниям совсем не хочется, и потому к этой услуге добавили приятный бонус. Теперь на борт можно взять не один предмет ручной клади, а два. Если вы не фэшионист и обходитесь в путешествиях скромным гардеробом, приоритетная посадка за дополнительные 150 грн — хороший выбор, чтобы уместить весь свой багаж в салоне.

Если в небольшую дополнительную сумку всё не поместится, возьмите чемодан чуть побольше: за крупный предмет ручной клади Wizzair просит 210 грн. А вот за сданные в багаж вещи придётся раскошелиться: 735 грн за чемодан весом до 23 кг и 1040 грн за багаж весом до 32 кг.

Да, именно так: часто стоимость багажа у лоукостов гораздо выше, чем сам перелёт. Посмотрите фильм "Мне бы в небо" с Джорджем Клуни и научитесь брать с собой в дорогу необходимый минимум. Тогда можно обойтись одним лёгким рюкзаком. Бесплатно.

Кстати о рюкзаках. Лоукостные рамки для багажа (их параметры отличаются на пару сантиметров в зависимости от авиакомпании) — враги чемоданов на колёсиках. Часто работники аэропортов не слишком внимательно изучают размеры вашего багажа, но, бывает, просят хозяина слишком уж масштабной сумки поместить её в рамку. Не влезла — и в кошельке стало меньше на 60 евро. К пассажирам с мягкими рюкзаками претензий меньше: рюкзак-тюфяк намного проще затолкать в рамку.

Не голодайте

Стоимость бутерброда в европейском аэропорту может шокировать новичка-путешественника. Возьмите что-то перекусить с собой. Но только не кусок сала или домашнюю колбасу! В связи со вспышкой африканской чумы скота в Украине в 2016 году к съедобным припасам наших соотечественников особое внимание. Провозить мясомолочные товары без заводской маркировки из Украины в Европу запрещено. Их обязательно конфискуют.

На обратной дороге тоже не стоит морить себя голодом. Изучите заранее план аэропорта, из которого летите: часто бывает так, что в непосредственной близости от него (в Кёльне, например) есть сетевой супермаркет, где можно купить еду гораздо дешевле, чем в кафе в терминале.

Так как проносить на борт любые ёмкости с жидкостью более 100 мл запрещено (кроме купленных в дьюти-фри), вам захочется ещё и пить. Возьмите с собой сочный фрукт. Стоит также пройтись по магазинам дьюти-фри. Очень часто именно в них можно купить пол-литровую бутылку воды за 1 евро — это гораздо дешевле, чем в автоматах или кафе.