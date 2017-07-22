Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды

Скажи мне, что ты носишь. И я скажу, в каком обществе ты живёшь, в какой стране и в какой исторический период родился и вырос. Кто главные герои твоего поколения и каковы его главные ценности.

Мода скоротечна, потому что сами мы меняемся — вкусы, желания, представления. Впрочем, изредка в этом калейдоскопе появляется нечто неподвластное времени. Картина, скульптура, фреска, книга или симфония, которой суждено не просто пережить своего создателя, а остаться символом прекрасного для многих поколений.

Ван Гог, Вермеер, Дали, Сера и Модильяни могли позволить себе не считаться с переменчивым общественным вкусом и не обращать внимания на моду. Однако мода не обратить на них внимания никак не могла.

Первым примером использования мотивов высокого искусства в fashion-дизайне считается вечернее платье герцогини Виндзорской, сшитое в 1930-х модельером-бунтаркой Эльзой Скиапаррелли. Даже те, кто никогда не слышал её имени, не могли не видеть последствий пребывания Эльзы на модном олимпе. Это с её лёгкой руки женщины стали носить вязаные платья. Она легитимизировала розовый цвет в рабочих костюмах и сделала общепринятым сочетание платья-футляра и пиджака.

И, наконец, само понятие "прет-а-порте" (то есть серийные модели, созданные дизайнерами первого эшелона) было её изобретением. До госпожи Скиапаррелли знаменитые кутюрье не занимались одеждой массового производства.

Ещё одним революционным новшеством Эльзы стала популярная по сей день схема fashion collaboration. Для разработки моделей она привлекала соавторов. То были художники, писатели и драматурги: Жан Кокто, Кес ван Донген, Луи Арагон, Эльза Триоле и другие. Упомянутое платье герцогини Виндзорской было создано в соавторстве с самим Сальвадором Дали. На платье был изображён огромный омар, точно такой же, как на картине Дали "Телефон-омар". Наряд произвёл сенсацию. Однако ещё лет тридцать никто из модельеров не решался повторить этот подвиг и перенести картину на одежду.

Эльза опередила своё время, и продолжатели её идей нашлись только в следующих поколениях. Зато теперь дизайнеры уже безо всякого стеснения черпают идеи из источников культурного наследия. Мотивы бессмертных произведений искусства, литературных шедевров и старинных легенд сплошь и рядом используют в дизайне одежды, обуви, драгоценностей и даже письменных принадлежностей.

Пит Мондриан на платье Ива Сен-Лорана

Всё началось в 1960-е. То было время революций: сексуальных, социальных, культурных и модных. Общепринятые представления о том, как должен жить и действовать человек, менялись с умопомрачительной скоростью. Мода стала точнейшим барометром этих перемен. Центр тяжести резко сместился от изысканности к удобству. Не последнюю роль в этом сыграл французский кутюрье Ив Сен-Лоран, создавший платье, в котором главную роль играл не фасон, а принт. В 1965 году на его показе самая популярная манекенщица того времени — гротескно-субтильная Твигги вышла на подиум в прямом платье самого простого кроя, и зрители ахнули. Принт на ткани в точности повторял полотно известного абстракциониста Пита Мондриана "Композиция с красным, синим и жёлтым". Это платье считается символом моды 1960-х.

Энди Уорхол на кроссовках Nike

Говорят, работу над картиной "Диптих Мэрилин" Энди Уорхол начал спустя неделю после смерти Мэрилин Монро в августе 1962 года и потратил на неё несколько месяцев. Собственно, это даже не картина, а шелкография — на холст трафаретной печатью нанесены пятьдесят изображений кинозвезды. Все они созданы на основе фотографии, сделанной во время съёмок фильма "Ниагара". Искусствоведы считают, что левая часть диптиха — 25 ярких и чётких изображений Мэрилин — символизирует жизнь актрисы, а правая — 25 полустёртых чёрно-белых изображений — её смерть. Неудивительно, что для перенесения на поверхность женских кроссовок серии Air Max 90 дизайнеры Nike выбрали именно цветную часть полотна. Смерть — плохая реклама для спортивной обуви.

Густав Климт на эмалях Frey Wille

"Поцелуй" — одна из самых известных картин "золотого периода" в творчестве австрийского художника-модерниста Густава Климта. Тогда художник увлёкся сусальным золотом и эротическими сюжетами. Эротический мотив в дизайне коллекции "Совершенный поцелуй" аксессуарного бренда Frey Wille, созданной по мотивам этой картины, никак не отразился, зато позолоты там хоть отбавляй. А ещё есть разноцветные кружочки, цветочки, звёздочки и прямоугольники, почти такие же, как на картине. С узнаваемостью тут, конечно, дело плохо. Вряд ли без специального объяснения, глядя на эти украшения, кто-нибудь сразу разглядит на них мотивы климтовского "Поцелуя". Зато представители бренда позаботились о приобретении прав на использование имени художника и названия картины в нейминге коллекции и рекламе. К слову, коллекции Frey Wille по мотивам работ Клода Моне, Альфонса Мухи и Фриденсрайха Хундертвассера явно создавались и продвигались по тому же принципу: минимальное сходство в дизайне, покупка прав, сопутствующих авторским, у наследников художника и активное промо с использованием его имени.

Ван Гог на платьях Rodarte

Один из самых талантливых и самых странных европейских живописцев XIX века был явно неравнодушен к цветам подсолнуха. Именно их он рисовал в Париже в 1887 году и в Арле годом позже. Подсолнухи крупным планом в разных композициях и разной цветовой гамме изображены на девяти дошедших до наших дней полотнах Ван Гога. Дизайнеров американского fashion-бренда Rodarte вдохновили третья и четвёртая картины из серии, написанной в Арле в августе 1888 года. Изображения подсолнухов шелкографией перенесли на ткань и сшили из неё эффектные коктейльные платья для коллекции весна-лето/2012.

Пальмы Олега Тистола

на футболках Анастасии Ивановой

Это было задолго до аннексии Крыма. В 2012 году подчёркивание украинской принадлежности полуострова никто ещё не воспринимал как политическую акцию. Когда на очередном показе Ukrainian Fashion Week дизайнер Анастасия Иванова продемонстрировала коллекцию, созданную по мотивам серии картин Олега Тистола "Ю. Б. К.", никто не удивился. Пальмы в обрамлении из петриковской росписи, перенесённые на ткань, выглядели вполне органично и подходили для сезона весна-лето/2013, но фурора не произвели. Появись такая коллекция после аннексии 2014 года, резонанс наверняка был бы гораздо ощутимее.

Леонардо да Винчи на ручках Tibaldi

"Витрувианский человек" — самый узнаваемый из всех рисунков да Винчи. Вероятно, поэтому дизайнеры бренда элитных письменных принадлежностей Tibaldi и выбрали его для декорирования ручек серии Da Vinci Code. Точная дата создания гравюры неизвестна, предположительно она относится к 1490–1492 гг. Это была иллюстрация к книге, посвящённой работам римского архитектора Витрувия. Леонардо изучал разработанную Витрувием систему определения пропорций человеческого тела и признал, что античный зодчий продвинулся значительно дальше учёных XV века. Например, он определил, что размах рук взрослого мужчины равен его росту, а расстояние от подбородка до носа составляет треть длины лица. Собственно, рисунок — это рабочая схема, по которой можно рассчитывать размеры разных частей тела для визуальной передачи в скульптуре и живописи.

Сумки-картины LOQI

Картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой" часто называют голландской Моной Лизой. Искусствоведы всё ещё спорят о том, кто изображён на картине. По одной из версий это дочь художника Мария, по другой — юная горничная, в которую он был тайно влюблён. Полотно хранится в музее Маурицхёйс в Гааге. Оригинал считается национальным достоянием Нидерландов, и его запрещено выво­зить за пределы страны. Зато копии и репродукции продаются по всему миру в огромных количествах. Если не хотите, чтобы шедевр пылился в рамке на стене, можете взять его с собой в отпуск, на прогулку или шопинг. Демократичный аксессуарный бренд LOQI предлагает сумки, клатчи и даже чемоданы с изображением "Девушки с жемчужной серёжкой". Это часть большой и очень популярной коллекции аксессуаров и багажных принадлежностей Museum, в которой также можно найти сумки с изображением других легендарных картин — "Подсолнухов" Ван Гога, "Большой волны" Хокусай, "Крика" Мунка и т. д.

Скифское золото в украшениях Zarina

Здесь речь идёт не о каком-то конкретном артефакте, а о мифическом золоте, прикоснуться к которому могла только женщина. Существует древняя скифская легенда об огромном золотом наперстнике, якобы упавшем с небес на землю именно в тот момент, когда решался вопрос о передаче права наследного царствования. Каждый из братьев, претендовавших на царство, пытался поднять наперстник, но в его руках золото превращалось в пламя. И только когда дошла очередь до их младшей сестры, золото покорилось. Девушка была провозглашена скифской царицей, и звали её с тех пор Зарина, что значит "золото носящая". Наперстников, пылающих огнём, в коллекциях Zarina, конечно, нет. Мотивы, заимствованные у древних скифов, в современных украшениях разглядеть можно, но в очень "облегчённом" и стилизованном варианте. Впрочем, там, где скапливается много золота, всегда найдётся какая-нибудь легенда.