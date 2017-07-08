Ешь и худей. 15 продуктов для тех, кто хочет сбросить вес

Конопля
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Семена конопли богаты полезными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также магнием. Эти вещества помогают контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, конопля полезна для сердца, а ещё это источник растительного белка. К тому же семена конопли перевариваются гораздо легче, чем, к примеру, орехи.
Перец чили
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Вещество под названием капсаицин, придающее перцу чили его остроту, даёт ещё один позитивный эффект. По данным исследований, проведённых учёными Калифорнийского университета (UCLA), острая пища усиливает метаболизм на 15-20% на протяжении двух часов после еды.
Яйца
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Взрослые люди, которые едят их по утрам, теряют вес на 65% быстрее, чем те, кто придерживаются диет, не предполагающих яичных завтраков. Яйцо даёт ощущение сытости, это лучший природный способ подавления аппетита. Кроме того, такая пища — неплохой источник протеина и полезных жиров.
Фундук
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Недавно в специализированном издании The Journal of Nutrition были опубликованы результаты интересного эксперимента. Несколько групп людей, желающих похудеть, сидели на диетах в течение 12 недель. Наилучшие результаты показали те, кто каждый день съедал 30 г фундука — около двух ложек. Они были менее подвержены болезням и меньше нуждались в углеводах.
Греческий йогурт
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Отличный источник белка и кальция. Укрепляет кости, помогает наращивать мышцы и даёт ощущение сытости, которое сохраняется довольно долго.
Бобовые
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Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций признала их продуктом 2016 года. Всё благодаря высокому уровню белка, клетчатки, витамина B. А ещё в бобовых много ценных минералов, таких как железо, цинк, кальций и магний. Судя по результатам исследований, опубликованных недавно в издании Journal of Medicinal Food, люди, которые четыре раза в неделю в течение месяца едят бобовые, например, горох, фасоль, чечевицу и соевые бобы, теряют вес и быстро добиваются снижения уровня холестерина.
Кокосовое масло
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Раньше диетологи советовали нам есть мясо и молочные продукты, потому что они содержат полезные жиры — триглицериды длинной цепи. Так вот, кокосовое масло богато триглицеридами средней цепи, и это очень хорошие новости для вашего сердца. А ещё результаты недавних исследований доказывают, что люди, которые сидят на диете, включающей кокосовое масло, теряют вес быстрее, чем те, кто ест оливковое. В кокосовом масле содержатся вещества, препятствующие формированию жировых отложений и ускоряющие обмен веществ.
Черника
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Содержит гораздо меньше калорий, чем, к примеру, яблоки и бананы. Кроме того это источник клетчатки, витаминов и минералов. Но главное, черника — кладезь антиоксидантов, которые не только помогают вашему организму бороться с воспалениями и токсинами, но ещё и повышают метаболизм.
Чёрный шоколад
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Похудение никогда ещё не было таким вкусным. Взрослые, регулярно потребляющие умеренное количество чистого чёрного шоколада, худеют, хотя, казалось бы, и потребляют много калорий. Кроме того, у людей, съедающих примерно 40 г чёрного шоколада в день, снижается уровень кортизола — зловредного гормона стресса, наносящего ущерб нервной системе и побуждающего ваше тело накапливать жир.
Имбирь
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Во-первых, он богат антиоксидантами. Во-вторых, снимает воспаление желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунную систему. Люди, которые пьют горячий чай с имбирём, получают взамен ощущение сытости и защищают себя от переедания. Исследователи из Института человеческого питания при Колумбийском университете полагают, что имбирь улучшает термогенез, тем самым провоцируя сжигание жира.
Миндаль
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Люди, включающие миндаль в свой диетический рацион, теряют на 62% больше веса и на 56% быстрее избавляются от жира, чем те, кто избегает этого продукта. Его нужно есть раз в день в небольших количествах, это помогает справиться с чувством голода. Миндаль — идеальный перекус перед тренировкой. Кроме того, в нём содержится аминокислота, усиливающая синтез мышечного белка и кровоток.
Болгарский перец
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Содержит витамины A, B2, B6, C, E, а также фолиевую кислоту, клетчатку и калий. Один жёлтый перец содержит более 300 мг витамина С, а это почти в 3,5 раза больше того, что вы получаете, съедая большой апельсин. Красный перец богат бета-каротином.
Зелёный чай
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Богат фитохимическими веществами, ускоряющими метаболизм, такими, например, как галлат эпигаллокатехина. Кофеин, содержащийся в этом напитке, помогает сдерживать ваш аппетит. Исследование, проведённое European Journal of Clinical Nutrition, показало, что ежедневный приём 300 мг галлата эпигаллокатехина и 200 мг кофеина увеличивает окисление жира почти на 50%.
Авокадо
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Это источник мононенасыщенных жиров. Если вы съели за обедом половинку авокадо, вероятность возникновения чувства голода в следующие несколько часов снижается на 40%. В авокадо полно калия, а это помогает уменьшить вздутие живота. Если добавить авокадо в свежий салат, ваш организм сможет извлечь гораздо больше полезного из остальных овощей. К примеру, объём ценных веществ — каротиноидов, которые вы усваиваете из красных и жёлтых овощей, увеличится в 3-5 раз.
Грейпфрут
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Трижды в день перед основным приёмом пищи съедайте половину грейпфрута, это поможет не набирать вес. Даже если позволите себе некую вольность, например, съедите кусочек торта, грейпфрут будет препятствовать повышению уровня инсулина в вашей крови в течение двух часов, а именно инсулин побуждает тело накапливать вес. Но помните, что грейпфруты противопоказаны людям, имеющим повышенный уровень холестерина.
По материалам: Men’s Fitness
Перевод Марии Бондарь