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Главная » Стиль жизни » Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях
Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях
Фото: открытые источники

Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях

Шеф-редактор Listverse — о показухе, покупках в секонд-хенде и инвестициях богачей

09.07.17 524
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Джейми Фрейтер, основатель и шеф-редактор Listverse, уверен: тяга к показухе — одна из самых странных особенностей современного общества. "Многие люди изо всех сил стараются казаться богаче, чем они есть на самом деле, даже действуя себе во вред", — поясняет он. Легкодоступные кредиты лишь подпитывают нездоровые стремления.

Фрейтер предлагает отбросить привычные стереотипы и проанализировать особенности поведения настоящих богачей. Присмотревшись, можно обнаружить, что жизненные принципы толстосумов не совпадают с правилами поведения тех, кто лишь хочет казаться состоятельным и чьё финансовое благополучие оставляет желать лучшего.

В подборке Listverse — десять аспектов жизни современного миллиардера, которые идут вразрез с предвзятыми представлениями о том, как живут богачи. "Это послужит настольной книгой как для понимания стиля жизни состоятельных людей, так и для его точного копирования того, что может поспособствовать вашему обогащению", — уверен Фрейтер.

Богатые покупают секонд-хенд

Есть вещи, которые вы не можете (или не хотите) покупать в подержанном состоянии: например, нижнее и постельное бельё. Но когда речь идёт обо всем остальном, знайте: богатые люди — первые, кто занимает очередь, чтобы приобрести подержанный товар. Самый показательный пример — автомобили. Состоятельные люди не гонятся за новинкой в целлофане. "Они хорошо понимают, как сильно обесценивается новая машина за первые годы пользования", — пишет Фрейтер. По его словам, если человек с достатком и приобретает новый автомобиль, то, скорее всего, будет пользоваться им не меньше десяти лет, чтобы "отбить" вложенные деньги.

Состоятельные люди предпочитают антиквариат (который не всегда обходится в баснословную сумму) и подержанную мебель. Каждая копейка, которая была сэкономлена при покупке и ремонте старого дивана, а не новомодной кушетки, может быть инвестирована в укрепление вашего финансового благополучия. 

Богатые приобретают доступное жильё

"Состоятельные люди могут потратить на недвижимость сумму, превышающую их чистый годовой доход в 2,5 раза, но не больше", — уверяет Фрейтер. И добавляет: самые богатые люди мира отдают предпочтение довоенным домам, они очень редко идут на покупку нового здания или постройку дома "с нуля". Вероятно, это связано с их способом мышления: цена должна соответствовать качеству (которое в прошлом было выше, чем сейчас). Кроме того, нет нужды переплачивать за новизну.

Не ищите миллиардеров среди владельцев "замков Барби" и прочих "чудовищ" из дешёвых стройматериалов. Многомиллионные особняки с дешёвой облицовкой — выбор людей с гигантскими кредитами, массивным эго и крупными финансовыми проблемами. Есть среди них, конечно, и победители лотерей, большинство из которых вскоре растранжирят всё, что выиграли, и станут намного несчастнее, чем до покупки лотерейного билета.

Богатые покупают на всю жизнь

Мысль о том, что дешёвые покупки выгоднее, — самое большое заблуждение бедных людей. "Лучше купить одну пару обуви за $100 и проходить в ней пять лет, чем приобрести пять пар обуви по $20, которые прослужат вам не больше года и за которыми вам придётся съездить в магазин до пяти раз", — приводит пример шеф-редактор Listverse.

Для кого-то слоган "покупай на всю жизнь" — мимолётная прихоть, для богатых — стиль жизни. Состоятельные люди не совершают солидных покупок наобум. Они находят время на то, чтобы изучить дополнительную информацию, убедиться в долговечности покупки и приобрести её по самой привлекательной цене.

Вот почему богач выложит за костюм $1000 — сумму, которая кому-то может показаться космической для такой покупки. Костюм из этой ценовой категории пробудет "в строю" несколько десятилетий. А если владелец костюма будет правильно за ним ухаживать, одежда действительно может служить ему всю жизнь. Когда принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, на нём был 30-летней давности костюм. Тем не менее он смотрелся сногсшибательно. Надо заметить, этот выход в свет лишь подтвердил репутацию стильного мужчины, которую принц Чарльз снискал среди ценителей элегантной мужской одежды.

Богатые дожидаются выгодного предложения

"Человеческая психология — ненормальная", — шутит Фрейтер. Он вспоминает об известном социологическом эксперименте: когда закончился очередной опрос, учёные заговорили о небольшой "благодарности" для участников. Каждому из них предложили выбрать: либо он сейчас получит $5, либо вернётся через два месяца и заберёт $10. Люди попросили немедленно выдать им по $5. Из этого следует, что большинству людей не хватает силы воли сопротивляться желанию немедленно получить деньги.

У богатых такой проблемы нет. Люди, владеющие крупным состоянием, готовы ждать месяцы и годы, чтобы получить максимальную выгоду. Вот почему толстосумы выжили после кризиса в 2008-м. Жертвами кризиса стали исключительно те, кто приобрёл дом "не по размеру" и занял в банке деньги в надежде быстро разбогатеть на рынке недвижимости.

Богатые не уходят на пенсию

Для тех, кто ищет способ быстро разбогатеть, у шеф-редактора Listverse есть плохая новость: ничего не получится. "Богатые люди тратят всю жизнь на то, чтобы нарастить богатство, экономя и разумно урезая расходы", — поясняет Фрейтер. Есть в этом и положительная сторона: у них гораздо больше стимулов не превращаться в пенсионеров. Большинство состоятельных мужчин владеют делом своей жизни, большим или малым бизнесом. Как правило, когда работаешь на себя, ты увлечён и тебе хочется продолжать.

Предприниматели любят работать, а выход на пенсию предвещает им смертельную скуку. "Давайте смотреть правде в глаза: для многих из нас выход на пенсию — это небольшая награда за жизнь по восьмичасовому графику, к которой всех нас приучили стремиться", — разводит руками Фрейтер. Предвкушая будущий выход на пенсию, когда сможем пожить за счёт других, мы расслабляемся и реже думаем о теперешнем финансовом благополучии.

Богатые бережливы

Бережливость пойдёт на пользу не только личным финансам, но и окружающей среде. Бережливый человек склонен меньше тратить. "Моя бабушка сохраняла куски бечёвки, которыми перевязывались посылки, и каждый пакет, который появлялся после покупок", — вспоминает Фрейтер. Пожилая леди не считала эти вещи сокровищами, но знала, что рано или поздно ей понадобятся такие мелочи и тогда не придётся их докупать.

Не зря старинная английская пословица гласит: "Не истратил пенни — значит, заработал". В 1633 году Джордж Герберт опубликовал сборник "Причудливые пословицы", в котором фраза о сэкономленном пенни получила несколько новый оттенок: "Не истратил пенни — дважды заработал".

Богатые пользуются скидочными купонами

"В книге "Миллионер по соседству", которую я не устаю всем рекомендовать, рассказывается о привычках миллионеров, которые были выведены из опроса ряда очень состоятельных людей", — вспоминает Фрейтер. Почти все опрошенные заявили, что на вырезание скидочных купонов потратили больше времени, чем на саму покупку. Это очень распространённая особенность зажиточных семей: хотя бы один из партнёров следит за тем, чтобы не допустить пустой траты денег.

"Проверять, можно ли получить скидку на необходимый товар, — хорошая привычка", — уверен Фрейтер. Главное — помнить о словосочетании "нужный товар". Скидочными купонами пользуются как богачи, так и участники реалити-шоу "Экстремальный шопинг с купонами". Состоятельные пользуются купонами для приобретения вещей, которые и так покупали бы для себя или семьи. А звёзды и фанаты вышеупомянутого телешоу покупают всё что видят. Такой шопинг говорит скорее о нездоровой психике, чем о выгоде.

Богатые ведут учёт бюджета

"Вести учёт бюджета — необходимость, особенно теперь, когда цены, кажется, растут так быстро, что центральные банки не успевают печатать новые купюры, чтобы обогатить себя и друзей", — пишет Listverse. Самое важное в этом деле — честность: вы должны вносить в список расходов каждый потраченный доллар.

Богатые люди могут часами сидеть над своим бюджетом. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерных трат. То, сколько вы работаете над составлением своего бюджета, связано с тем, насколько вы богаты.

Богатые инвестируют в материальные ценности

Когда богатые становятся очень богатыми, они поступают так, как не делает большинство из нас (включая "с виду богатых"): они инвестируют в предметы, которые обогащают их жизнь не только с финансовой точки зрения. Они покупают картины (потому что любят живопись), изысканное вино (потому что любят его пить), слитки и антиквариат. С финансовой точки зрения владеть такими вещами выгодно, поскольку со временем их цена растёт. Но у них есть и более важная характеристика: их трудно продать.

"Когда перед вами лежит тысяча долларов наличными, потратить их на минутный каприз легко", — поясняет Фрейтер. Другое дело, когда ваша тысяча запечатана в бутылке Шатонёф-дю-Пап! Необходимость продать своё добро, чтобы высвободить наличку, даст вам время на то, чтобы ещё раз подумать о том, действительно ли вам так нужны живые деньги.

Богатые не выглядят, как богатые

"Пожалуй, наименее важный, но наиболее красноречивый аспект жизни по-настоящему богатых людей — по ним никогда не скажешь, насколько они богаты", — напоминает Фрейтер. Состоятельные люди могут жить в соседнем доме, водить подержанный автомобиль и работать столько же часов в день, сколько работаете вы. А вот сосед, который живёт в особняке напротив и ведёт якобы роскошный образ жизни, скорее всего, беден и несчастен. Основатель Listverse призывает читателей поскорее разорвать порочный круг: ведь пока вы пытаетесь выглядеть круче, чем Джонсы, Джонсы пытаются угнаться за Смитами.

По материалам: Listverse
Перевод Анны Синящик

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