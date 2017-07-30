Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию

Если вы не всегда готовы к бою, это ещё не значит, что с вами что-то не так. Существует, конечно, социальный стереотип о том, что у здорового мужчины непременно должно быть много секса, иначе жизнь не удалась. В действительности всё сложнее, естественный уровень либидо у одного может быть выше, у другого — ниже. Впрочем, бывает и так, что естественный уровень достаточно высок, но вы об этом не знаете, потому что в вашей жизни присутствуют факторы, снижающие потенцию. Корреспондент Men's fitness поговорил с Биргитом Фишером, клиническим психологом, специализирующимся на лечении сексуальных расстройств, и психиатром Гэри Марцем, MD, о тех вещах, которые нужно убрать из вашей жизни, чтобы в ней стало больше секса.

Лекарства, снижающие уровень тестостерона

А еще препараты, включающие литий, бензодиазепин и антигипертензивные компоненты. Особенно внимательно советуем изучать перечень побочных эффектов сердечно-сосудистых препаратов и лекарств, снижающих уровень липидов, таких как гемфиброзил. Также в зоне риска селективные ингибиторы повторного поглощения серотонина, к ним относятся многие антидепрессанты. Кроме того, учёные установили, что фитотерапия, включающая зверобой, часто сопровождается снижением либидо.

Алкоголь и кофеин

Тут всё зависит от количества. Избыток кофеина вызывает повышенную тревожность, а она, как правило, подавляет сексуальное желание. Пьянство попросту разрушает либидо — алкоголь влияет и на саму эрекцию, и на остроту ощущений во время секса.

Слишком активные или недостаточно активные занятия спортом

О том, что мужчина, избегающий спорта, становится менее активным в постели, знают все. Новость в том, что слишком активные занятия и избыточные физические нагрузки могут дать такой же эффект. В вашем организме возникает химический дисбаланс, вроде того, который бывает при расстройствах питания. Хотите, чтобы физические упражнения усиливали ваше либидо, занимайтесь йогой, она улучшает кровоток в половых органах и снижает уровень стресса.

Агрессивное порно

Просмотр порнографии и мастурбация чрезмерно повышают уровень допамина — нейромедиатора, вызывающего сексуальное удовольствие. Если это происходит слишком часто, организм теряет способность реагировать на более естественные источники удовольствия.

Эмоциональный дисбаланс

Иногда наше тело сигнализирует о проблемах, которые сами мы предпочитаем не замечать. Мачо не хочется признаваться себе и окружающим в том, что он не может самостоятельно справиться с собственными эмоциями. Однако замалчивать такие вещи опасно. В некоторых случаях единственным реальным способом решения проблемы эмоционального дисбаланса является обращение к специалисту. Даже если у вас до этого ещё не дошло, в любом случае нужно обсудить ситуацию с партнёршей. Не то она будет чувствовать себя отвергнутой или даже заподозрит вас в неверности.

По материалам: Men's fitness

Перевод Марии Бондарь