Повернуть время вспять.13 способов выглядеть моложе

Американский ресурс Health о том, что добавляет вам лишних лет

Вы никогда уже не станете младше, зато вполне можете выглядеть так, будто ваши руки, лицо и волосы заметно помолодели. Для этого не обязательно ложиться под нож пластического хирурга и тратить целое состояние на антиэйдж-препараты. Достаточно пересмотреть некоторые из ваших повседневных привычек.

Откажитесь от горячей укладки. У молодых людей волосы должны блестеть. Когда вы пользуетесь металлической плойкой, утюжком или феном с высоким температурным режимом, ваши волосы превращаются в тусклые унылые ниточки. Если не можете полностью отказаться от термоукладки, устройте своим волосам небольшой "отпуск" — хоть на пару дней. Ещё неплохо было бы отказаться от слишком частого мытья волос. Время от времени влажное промывание можно заменять сухим шампунем.

Ежедневно наносите солнцезащитный крем. Золотой стандарт дерматологии — крем с фактором защиты SPF 30. Пользуйтесь им каждый день, даже если идёт дождь. В 2013 году в издании Annals of Internal Medicine были опубликованы результаты исследования, длившегося четыре с половиной года. Медики фиксировали появление и усугубление признаков старения кожи у участников эксперимента. Оказалось, у тех, кто не пользуется солнцезащитным кремом, кожа стареет быстрее.

Мажьте руки лосьоном. Кожа на тыльной стороне рук очень тонкая. Признаки старения проявляются на ней особенно явственно. Сухость усугубляет этот процесс, поэтому ваши руки без должного ухода могут выглядеть старше, чем вы.

Избегайте напитков и продуктов, которые "красят" зубы. Если хотите выглядеть молодо, зубы должны быть белоснежными. Ваши враги — соевый соус и соус для барбекю, красное вино, кофе и кола. Если пища тёмного цвета, если она оказывается липкой или очень горячей, это тоже зачастую предполагает тёмные следы на зубах. Замените окрашивающие соусы светлыми или бесцветными. Например, к куриной грудке подойдёт соус из манго и свежих трав.

Вы никогда уже не станете младше, зато вполне можете выглядеть так, будто ваши руки, лицо и волосы заметно помолодели

Красьте ногти. Судя по результатам исследований, проведённых Американским обществом пластических хирургов, ваш реальный возраст выдаёт вовсе не лицо, а руки. Причём один из самых явных признаков старения — плачевное состояние ногтевой пластины. Скройте её недостатки — закрасьте цветным лаком.

Занимайтесь спортом. Банально, но действенно. Ваше кровообращение улучшится, и кожа будет выглядеть свежее. Заодно и от мешков под глазами избавитесь.

Контролируйте потребление соли. Она задерживает жидкость в организме. Так возникают многочисленные отёки. В том числе и припухлости под глазами.

Отложите смартфон. Вы слишком часто наклоняете голову, чтобы отправить или прочесть сообщение, чтобы посмотреть новости в Facebook и т. д. Так на вашей шее возникают новые морщины, которых могло и не быть.

Ежедневно пользуйтесь ополаскивателем для рта. Покраснения на дёснах придают вам нездоровый вид, от этого вы кажетесь старше. Эту проблему усугубляют мельчайшие частички пищи, которые остаются на дёснах и между зубами. Щёткой они не вымываются. А зубная нить не помогает предотвратить пожелтение эмали. Как ни крути, рот нужно полоскать.

Ешьте продукты с высоким содержанием белка. Белок — строительный материал для всех тканей вашего организма, в том числе для волос, ногтей и кожи. Хотите, чтобы регенерация тканей происходила в срок, — не жалейте материала.

Не расчесывайте влажные волосы щёткой. Это их травмирует. После мытья головы расчёсываться надо гребнем с редкими зубцами.

Ешьте зелень. Зелень — природная зубная щетка. Волокна зелени очищают ваши зубы от липких остатков других видов пищи. Часто эти остатки не видны невооружённым глазом. К тому же зелень содержит вещества, которые придадут вашему лицу более здоровый цвет.

Высыпайтесь. Естественные механизмы восстановления кожи лучше всего работают во время глубокого сна. К тому же, когда вы спите, восстанавливается ваша эндокринная система. Таким образом, снижается вероятность гормональных сбоев, которые становятся причиной раннего старения.

По материалам: Health

Перевод Марии Бондарь