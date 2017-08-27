Ни за какие деньги. 10 продуктов и услуг, которые вскоре исчезнут

В подборку Business Insider попали твёрдое мыло, жидкий хлеб и ещё несколько продуктов, к которым теряет интерес поколение миллениумов

Миллениумы, они же Поколение Y, — люди, появившиеся на свет после 1981 года. Их отличительная черта — глубокая вовлечённость в цифровые технологии.

«Предпочтения миллениумов уничтожают десятки отраслей», — уверяет Кейт Тейлор, блогер и корреспондент Business Insider. По её словам, предпочтения молодёжи разительно отличаются от вкусов их родителей и пожилых родственников. Причины — снижение финансовой стабильности и психологические шрамы от взросления в период рецессии.

Эксперты подтверждают мнение корреспондента Business Insider. «Думаю, из-за этой великой рецессии мы действительно испытали серьёзный психологический шок», — заявила Кимберли Гринберг, аналитик банковского холдинга Morgan Stanley.

В подборке Business Insider — 10 вещей, спрос на которые миллениумы убивают уже сейчас.

Семейные рестораны

Несмотря на усилия менеджеров, бренды семейных ресторанов переживают не лучшие времена: многие заведения из-за низкой посещаемости вынуждены закрываться.

«Потребителей-миллениумов сильнее, чем их родителей, привлекает идея приготовления пищи дома», — поясняет гендиректор сети американских ресторанов Buffalo Wild Wings Салли Смит. По её словам, когда по той или иной причине молодёжь не готовит, вместо похода в традиционный семейный ресторанчик они оформляют заказ еды на дом или отправляются на короткий перекус в рестораны быстрого питания.

Пиво

В конце июля, по оценкам аналитиков, рейтинги пивоваренной Boston Beer Company снизились.

«Молодые потребители предпочитают вино и другие крепкие напитки пиву, да и в целом употребляют алкоголь умереннее, чем предыдущие поколения», — пишет корреспондент Business Insider. Несложно догадаться, с каким напитком мы распрощаемся в первую очередь: в период с 2006-го по 2016 год пиво уже уступило вину и ликёроводочным напиткам 10% алкогольного рынка.

Бумажные салфетки

The Washington Post уверяет: выбирая между салфетками и полотенцами, молодые потребители отдают предпочтение последним. По результатам лондонской исследовательской компании Mintel, за последние полгода 56% опрошенных потребителей покупали салфетки, 86% — бумажные полотенца.

«Бумажные полотенца гораздо функциональнее, чем салфетки», — поясняет Тейлор. К тому же, как подметили в The Washington Post, миллениумы чаще едят дома, что тоже способствует снижению спроса на салфетки.

Хлопья

Согласно опросу Mintel, почти 40% миллениумов считают хлопья «неудобным завтраком», так как им приходится тратить время на уборку после приёма пищи.

Молодые потребители стали обращать внимание на более удобные варианты, в том числе, на продукты, которые можно съесть на ходу, — от йогурта до сэндвичей быстрого приготовления.

«С 2009-го по 2014-й продажи хлопьев снизились на 5%, несмотря на то, что количество завтракающих американцев сегодня выше, чем когда-либо раньше», — удивляется Тейлор. Правда, хлопьевые гиганты Kellogg и General Mills объявили о том, что в 2017-м падение продаж прекратилось. Это, по мнению корреспондента Business Insider, хороший знак: кажется, хлопья не исчезнут с наших прилавков за один день.

Гольф

«Из статистических данных, предоставленных гольф-индустрией, мы знаем, что всё закругляется. Нам известно, что миллениумы не подхватывают эстафету, а предыдущее поколение стареет. Гольф приходит в упадок», — сокрушался в своём обращении Мэтт Пауэлл, сотрудник исследовательской компании NPD.

Миллениумы сходят с ума по велотренажёрам или фитнесс-классам у станка. А гольф так и не сумел их заинтересовать.

Твёрдое мыло

По данным Mintel, с 2014-го по 2015 год продажи твёрдого мыла упали на 2,2%. И всё бы ничего, но в этот период спрос на другие средства для личной гигиены рос. «Винить в этом нужно миллениумов», — убеждена Тейлор.

Почти половина опрошенных потребителей верят в то, что твёрдое мыло после использования покрывается микробами. Такие аргументы приводили не только покупатели 65+ (31%), но и гораздо чаще молодые потребители 18–24 лет (60%).

Бриллианты

Всё меньше миллениумов вступают в брак, а те, кто всё же согласен на формальности, всё чаще выбирают необычные кольца, сообщает CNBC.

Поскольку продажи бриллиантов во всём мире просели, торговые ассоциации вроде Ассоциации производителей алмазов пытаются завоевать клиентов-миллениумов, изменив всеобщее отношение к приобретению драгоценностей.

Кондиционер для белья

Жидкий смягчитель ткани — ещё один продукт, с которым мы можем распрощаться. По мнению руководителя одного из производителей кондиционера для белья, миллениумы «понятия не имеют, для чего предназначен этот продукт».

Дизайнерские сумки

Если миллениумы и тратят деньги, то в основном на походы в рестораны или путешествия. Поэтому представители молодого поколения абсолютно счастливы, когда им удаётся сэкономить на всём остальном. К примеру, на аксессуарах.

В последнее время Michael Kors, Kate Spade и другие известные бренды были вынуждены продавать сумки с большими скидками. Миллениумы теряют к ним интерес (а ещё на дорогие сумки им не хватает средств). В каком-то смысле мега-популярность брендов поспособствовала их падению.

Нефть

То, как миллениумы относятся к нефтегазовой промышленности, означает, что в будущем у этой отрасли могут возникнуть сложности с поиском работников и потребителей.

Консалтинговая компания McKinsey обнаружила, что 14% миллениумов не хотели бы работать в нефтегазовой отрасли. Причина — более негативный, чем у любой другой индустрии, образ. А по результатам свежего опроса от EY, миллениумы «ставят под вопрос долговечность отрасли… Кроме того, они замечают, что работа в такой области нестабильная, пыльная, сложная, опасная и вредная для общества».

Business Insider пишет, что подростки настроены ещё более критично: двое из трёх утверждают, что нефтегазовая промышленность не решает, а лишь умножает проблемы.

По материалам Businessinsider

Перевод Анны Синящик