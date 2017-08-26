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Главная » Стиль жизни » Вернись здоровым. 7 способов не заболеть во время отпуска
Вернись здоровым. 7 способов не заболеть во время отпуска
Фото: PEOPLEIMAGES / GETTY

Вернись здоровым. 7 способов не заболеть во время отпуска

Американский ресурс Men's Fitness опубликовал список приёмов, которые помогут вам сохранить хорошее самочувствие в путешествии

26.08.17 82
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Приятно вернуться из путешествия с каким-нибудь сувениром, но вот привезти домой заморскую болезнь вам наверняка не захочется. Как этого избежать? Легче сказать, чем сделать. Вот путешествуете вы по джунглям, любуетесь ландшафтами и не знаете, как и в каких условиях была приготовлена еда, которой вас кормят. Давайте поговорим о том, как защититься от отравлений, вирусов и болезней, переносимых насекомыми, когда вы вдали от дома. Консультантом Men's Fitness стала медик из Орландо Марджори А. Браун, специализирующаяся на вопросах сохранения здоровья во время путешествий. 

Ни шагу без термообработки

 

Опасность представляет то, что не прошло обработки. Это сырые фрукты и овощи, непастеризованное молоко, мягкий сыр и йогурт. Особенно осторожным следует быть с творогом и частично обработанным мясом и яйцами. Не ешьте то, что было оставлено на несколько часов вне холодильника. Воду и все жидкие продукты стоит прокипятить. Может, это и вкусно, когда в вашем сэндвиче есть салат латук, но при известном невезении он может превратить историю о поездке мечты в повесть о пищевом отравлении.

Не покупайте еду у уличных торговцев

Здорово погрызть чего-нибудь на свежем воздухе во время прогулки. Только помните, что большинство местных жителей избегают уличных торговцев едой, и не без причин. В крайнем случае местные ходят к одному-двум торговцам, о которых точно известно, что еда на их лотках всегда свежая и качественная. Помните об этом, когда вам предлагают «свежее нарезанное» манго в пластиковом пакете сомнительного вида.

Будьте осторожны с тем, что вы пьёте

Далеко не во всех странах безопасно пить водопроводную воду. Во многих развивающихся государствах существует проблема недостаточной очищенности пресной воды. В ней могут содержаться вредные бактерии, могут жить насекомые-паразиты. Особая статья — лёд. Не пейте ничего со льдом. Скорее всего, лёд сделали из той же самой водопроводной воды. Хотите пить — купите что-нибудь в запечатанной бутылке и аккуратно протрите верхнюю часть. Возможно, бутылку хранили во льду и неочищенная вода осталась на поверхности. Зубы, кстати, тоже лучше чистить бутилированной водой.

Носите с собой соломинки

Так безопаснее. В странах третьего мира не все придерживаются мнения, что соломинку можно использовать только один раз. Есть риск, что до вас из неё уже кто-то пил. Также имеет смысл носить с собой пустую бутылку для воды.

Отпугивайте насекомых

Собираетесь провести время на свежем воздухе? Вам понадобится походная одежда и закрытая обувь, а ещё не забудьте хороший репеллент. Москиты, клещи и некоторые мухи могут распространять болезни, которые трудно вылечить. Профилактика всегда дешевле лечения. Помните о том, что некоторые насекомые могут укусить вас даже через одежду. Так что отпугивающим спреем для обработки одежды тоже нельзя пренебрегать.

Запомните несколько простых правил, которые уберегут вас от беды:

Носите светлую одежду с длинными рукавами. Избегайте носить одежду ярких цветов, она привлекает некоторых насекомых.

Используйте ароматизированные косметические продукты. Многие насекомые боятся искусственных запахов.

Ваша комната должна быть экранирована или кондиционирована. У кровати должна быть москитная сетка.

Никогда не засыпайте под открытым небом.

Не забывайте о гигиене

Прежде чем есть, вам следует не только тщательно вымыть руки, но и обработать их антисептиком, содержащим минимум 60% спирта. Антисептик особенно важен для альпинистов. Любые новые порезы и ссадины нужно перевязывать. В путешествии не существует незначительных царапин, на которые можно не обращать внимания. 

«Тщательно мойте руки или используйте спиртовой гель с минимальной концентрацией алкоголя минимум на 60%, прежде чем есть, или поместите руки рядом с вашим ртом», — говорит Браун. Это особенно важно, если вы занимаетесь альпинизмом и не имеете доступа к мылу и воде или к ванной.

Учитывайте риск горной болезни

В горах и на других возвышенностях у многих людей возникает болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием и понижением давления.

Существуют лекарства, которые помогают справиться с такими состояниями. Такие препараты понадобятся и на Килиманджаро в Танзании, и на Мачу-Пикчу в Перу, и на Лхасе в Тибете и на Катманду в Непале. Ещё одна важная деталь, о которой нужно помнить, покоряя горные вершины, — гидратация. У вас всегда должна быть при себе питьевая вода.

По материалам Mensfitness
Перевод Марии Бондарь
Фото: Getty Images

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