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Главная » Стиль жизни » Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс
Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс
Фото: открытые источники

Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс

Американский журнал Country Living опубликовал список продуктов, которые особенно вредны, когда вы нервничаете и не можете сосредоточиться

Мария Бондарь - 02.09.17 2038
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Долой сладости. Позже поблагодарите нас за этот совет. В минуты волнения одни вообще не могут есть, другим, напротив, хочется перекусить, чтобы отвлечься. В идеальном мире мы бы "отвлекались" исключительно здоровой пищей, однако реальность отличается от идеала. В любом случае нужно помнить о том, что некоторые виды "перекусов" в стрессовые моменты совершенно противопоказаны.  

Крендельки

Источник простых углеводов — совсем не то, что вам сейчас нужно. После крендельков вас ждёт короткий всплеск активности. Настолько короткий, что вы вряд ли успеете совершить что-нибудь путное. Гораздо разумнее заедать стресс сложными углеводами, например, морковью. Во-первых, прилив сил, который она обеспечит, продлится гораздо дольше. Во-вторых, в ней много полезного калия.

Тофу

Соя — основной ингредиент тофу — способствует выработке веществ, повышающих уровень стресса. Кроме того, тофу изготавливают в основном из генетически модифицированных продуктов — никто в точности не знает, как именно они влияют на организм. Замените его варёным или копчёным лососем. Ешьте лосось с авокадо — оба продукта содержат большое количество полезной жирной кислоты омега-3. Это вещество помогает вашему организму бороться со стрессом. Для вкуса можете добавить лимонный сок, соль и перец.

Конфеты

Оказывается, "сахарная лихорадка" — реальная вещь, особенно в те моменты, когда вы в стрессе. Шоколадная конфета или батончик — это солидная доза глюкозы. После такого перекуса вы станете активнее, но уравновешенности он вам не прибавит. Лучше поесть клубники. Прилив сил будет таким же, но справиться с волнением станет легче.   

Кофе

Этот напиток добавит вам энергии, но в стрессовой ситуации от него станет только хуже. Возможно, он улучшит ваше настроение, но ненадолго. Особенно опасен для человека, переживающего стресс, очень сладкий кофе и ароматизированный латте. Лучше выпейте чашку чаю. Можно выбрать чёрный чай или ройбуш, но идеальный вариант для стрессовой ситуации это, конечно, успокаивающий ромашковый чай.

Энергетики

Кто-то предпочитает энергетические батончики, кто-то — энергетические напитки. В стрессовой ситуации разумнее воздержаться от того и другого. Избыток сахара не добавит вам уравновешенности. Чувствуете, что нужно "подзаправиться" — съешьте горсть орехов. Нужно всего четверть чашки миндаля, и вы благополучно продержитесь до следующего приёма пищи.

Вино

Не слушайте тех, кто советует выпить, чтобы расслабиться. Алкоголь повышает уровень кортизола в крови. Слышали о кортизоле? Его ещё называют "гормоном стресса". Кроме того, потребление алкоголя повышает риск возникновения депрессивных состояний. 

Жареная пища

Когда хочется чего-то жаренного, скорее всего, ваше тело сигнализирует о переутомлении. Ясно, что жареная пища обладает питательной ценностью. Но, увы, к ней добавляются жир, использованный при обжарке, и соли, а они в стрессовой ситуации вам точно не нужны. Если уж так необходимо поесть чего-нибудь с хрустящей корочкой, запеките батату в оливковом масле. 

Кексы

Иногда в спешке по дороге на работу просто необходимо бывает чего-нибудь перехватить. Помните, это не должен быть кекс. Особенно, если вы опаздываете и нервничаете. В кексе нет белков, зато много простых углеводов. Уровень сахара в крови поднимется быстро, но упадёт ещё быстрее. Через час вы снова почувствуете голод. Нужно поесть с утра — яйца будут отличным выбором. В них много белка и они долго перевариваются, так что голод даст о себе знать не скоро.

По материалам Countryliving
Перевод Марии Бондарь
Фото: Getty Images

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