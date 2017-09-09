Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь

Американский ресурс Health о том, что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя счастливее

Люди черпают радость из разных источников. Важно определить те полезные привычки, которые могут сделать приятнее именно вашу жизнь. Аристотель сказал, что счастье — это деятельность. Итак, поговорим о том, что делают эксперты, психологи и психиатры, чтобы чувствовать себя счастливее. Health попросил трёх специалистов поделиться повседневными стратегиями самопомощи, которые помогают им сохранять позитив даже в стрессовых ситуациях.

Осмысливайте всё, что происходит

Слово "осознанность", как правило, вызывает ассоциации с йогой или медитацией. На самом деле обдумывать то, что с вами происходит, можно во время любых физических упражнений. К примеру, во время плавания. Повторяющиеся движения — отличный фон для размышлений. Кроме того, плавание — отличная тренировка с низким уровнем напряжения. От 30 минут до часа плавания — идеальный медитативный перерыв в напряжённый день.

Благодарите

Исследования показывают, что выражение благодарности бывает очень полезно для самочувствия благодарящего. Улучшает сон, снижает риск депрессии. Чувствуете беспокойство — составляйте список вещей, за которые вы благодарны. Так поступает психотерапевт из Сан-Антонио Каси Говард. Список не даёт ему сосредоточиться на негативе и отвлекает от вещей, усиливающих стресс.

Бегайте

Регулярные кардиотренировки — очень полезная привычка. Для Каси Говард бег — это источник здравомыслия. Снимает стресс и создает благоприятный фон для обдумывания новых идей. Упражнение вызывает всплеск адреналина по всему телу, за которым следует высвобождение эндорфинов, улучшающих настроение. И даже относительно небольшая нагрузка может изменить ваше самочувствие. Исследование показало, что лёгкая физическая активность приносит более существенную эмоциональную пользу, чем интенсивные занятия спортом.

Общайтесь

Доктор медицинских наук, редактор раздела "Психология" в Health Гейл Сальц каждый день проводит время в спокойном общении с мужем. Это укрепляет их отношения и делает Гейл более счастливой. Общение — ключевой фактор для любых отношений, но для романтических отношений оно имеет особое значение. Исследование психологии недавно сложившихся пар, проведённое в 2015 году и опубликованное в "Журнале социальных и личных отношений", показало, что жёны, которые подавляли эмоции, общаясь с мужьями, со временем к ним охладевали. Так что не стесняйтесь — выражайте свои чувства.

По материалам: Health

Перевод Марии Бондарь