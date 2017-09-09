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Главная » Стиль жизни » Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь
Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь
Фото: tmn city

Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь

Американский ресурс Health о том, что нужно делать каждый день, чтобы чувствовать себя счастливее

09.09.17 12
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Люди черпают радость из разных источников. Важно определить те полезные привычки, которые могут сделать приятнее именно вашу жизнь. Аристотель сказал, что счастье — это деятельность. Итак, поговорим о том, что делают эксперты, психологи и психиатры, чтобы чувствовать себя счастливее. Health попросил трёх специалистов поделиться повседневными стратегиями самопомощи, которые помогают им сохранять позитив даже в стрессовых ситуациях.

Осмысливайте всё, что происходит

Слово "осознанность", как правило, вызывает ассоциации с йогой или медитацией. На самом деле обдумывать то, что с вами происходит, можно во время любых физических упражнений. К примеру, во время плавания. Повторяющиеся движения — отличный фон для размышлений. Кроме того, плавание — отличная тренировка с низким уровнем напряжения. От 30 минут до часа плавания — идеальный медитативный перерыв в напряжённый день.

Благодарите

Исследования показывают, что выражение благодарности бывает очень полезно для самочувствия благодарящего. Улучшает сон, снижает риск депрессии. Чувствуете беспокойство — составляйте список вещей, за которые вы благодарны. Так поступает психотерапевт из Сан-Антонио Каси Говард. Список не даёт ему сосредоточиться на негативе и отвлекает от вещей, усиливающих стресс.

Бегайте

Регулярные кардиотренировки — очень полезная привычка. Для Каси Говард бег — это источник здравомыслия. Снимает стресс и создает благоприятный фон для обдумывания новых идей. Упражнение вызывает всплеск адреналина по всему телу, за которым следует высвобождение эндорфинов, улучшающих настроение. И даже относительно небольшая нагрузка может изменить ваше самочувствие. Исследование показало, что лёгкая физическая активность приносит более существенную эмоциональную пользу, чем интенсивные занятия спортом.  

Общайтесь

Доктор медицинских наук, редактор раздела "Психология" в Health Гейл Сальц каждый день проводит время в спокойном общении с мужем. Это укрепляет их отношения и делает Гейл более счастливой. Общение — ключевой фактор для любых отношений, но для романтических отношений оно имеет особое значение. Исследование психологии недавно сложившихся пар, проведённое в 2015 году и опубликованное в "Журнале социальных и личных отношений", показало, что жёны, которые подавляли эмоции, общаясь с мужьями, со временем к ним охладевали. Так что не стесняйтесь — выражайте свои чувства.

По материалам: Health
Перевод Марии Бондарь

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