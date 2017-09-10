Скажи мне, что ты ешь. 7 самых необычных ингредиентов, добавляемых в нашу еду

В подборке WondersList — жуки, жидкость из ануса бобра и другие экзотические ингредиенты, которые используются для приготовления популярных продуктов

Пытаясь угодить более чем семи миллиардам жителей планеты, продовольственные агентства по всему миру прибегают к модификации нашей еды. "Вы будете удивлены, узнав, какие странные ингредиенты порой используются для изготовления вкусных блюд", — пишет корреспондент информационно-развлекательного ресурса WondersList Брендон Ли.

В подборке WondersList — 7 самых необычных составляющих, об использовании которых в тех или иных продуктах или блюдах вы могли даже не догадываться.

Йогурт

"Йогурт является результатом бактериального брожения", — напоминает Брендон Ли. По его мнению, происхождение этого кисломолочного продукта уже само по себе — отталкивающий фактор. Конечно, йогурт полезен: в состав вкусного продукта входят лакто- и бифидобактерии, пробиотики, которые могут стимулировать работу пищеварительной системы, защищать от болезней и минимизируют риск появления экземы у младенцев.

Но есть кое-что, о чём вам следует знать: красный краситель для йогурта на самом деле изготавливают из кошенильных червецов, насекомых, которых убивают и сушат для получения пигмента. "В состав большого пакета свежего клубничного йогурта Yoplait входит огромное количество мёртвых жучков", — приводит пример WondersList.

Однако производители продуктов питания перешли на насекомых не случайно. С недавних пор учёные стали связывать искусственный пищевой краситель с появлением раковых клеток. Если это так, то, используя органический ингредиент, пищевики спасают наши жизни.

Мороженое

В состав ванильного мороженого входит экзотический ингредиент, отвечающий за приятный аромат. Речь идёт о кастореуме ("бобровой струе") — слизи, которая выделяется из ануса бобра. Это вещество имеет приятный запах, напоминающий аромат ванили. "Остаётся надеяться, что эта информация не разрушит ничьё детство", — иронизируют авторы WondersList.

Кастореум извлекается из бобровых касторовых желез. По сути, это вещество — комбинация мочи и других анальных выделений бобра.

Как бы там ни было, у сотрудников американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов к этому веществу претензий нет.

WondersList уверяет: "бобровая струя" добавляется в мороженое и другие продукты на протяжении более чем 50 лет.

Пиво

"Любимый напиток многих американцев содержит пропиленгликоль и рыбий клей", — предупреждает WondersList. Пропиленгликоль также используется в составе антифриза для самолётов, а рыбий клей — это вещество, которое добывают из высушенных плавательных пузырей рыб. Оба ингредиента облегчают процесс пивоварения.

Хотя пивоварни и не обязаны раскрывать свои ингредиенты, было доказано, что эти вещества действительно входят в состав пива и влияют на вкус напитка.

Жевательная резинка

Кто-то беспокоится о свежем дыхании, кому-то просто нравится все время что-то жевать. Как бы там ни было, в карманах многих людей жевательная резинка — неотъемлемый атрибут. "Производители жевательной резинки предпочитают темнить насчет того, что именно они добавляют в свой продукт. Их ингредиенты слишком классные? Или наоборот, слишком странные, и производитель пытается скрыть это от потребителя?" — интригует команда WondersList.

В состав жевательной резинки входит ланолин — животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец.

Тем, кто отказывается видеть связь между жеванием резинки и маленьким ягнёнком у ног Девы Марии, корреспондент WondersList советует приобрести любую жевательную резинку и внимательно изучить её состав. В качестве общего ингредиента наверняка будет указана некая гумми-основа, использующаяся в качестве смягчителя. Гумми-основа — эвфемизм ланолина.

Это ещё одно подтверждение того, что нам не стоит всецело полагаться на порядочность производителей пищи.

Сыр

Интернет-пользователи сошли с ума, когда на одном из ресурсов появилась информация о том, что в сыре была найдена некая "древесная масса".

"Нет смысла уточнять, что среди тех, кто об этом прочёл, лишь немногие попытались разобраться в том, что же это такое", — пишет корреспондент WondersList. На самом деле древесная масса — ещё одно название целлюлозы. Целлюлоза – органическое соединение кислорода, водорода и углерода. Она безвредна и встречается во всех фруктах и овощах. В умеренном количестве целлюлоза прекрасно усваивается человеческим организмом.

Чтобы добыть целлюлозу, пищевые производители обрабатывают древесину. Отсюда и термин "древесная масса". Единственное, о чём стоит помнить читателям: сыр, в состав которого входит до 4% целлюлозы, самый питательный, потому употреблять его стоит умеренно.

Яблочный пирог

По данным одного из активистов вегетарианского сообщества Vegetarian Resource Group, McDonald’s признал, что в состав его пирогов входит L-цистеин животного происхождения. Когда корреспондент WondersList попросил представителя McDonald’s прокомментировать эту информацию, тот не смог предоставить какие-либо дополнительные данные по этому вопросу.

По данным WondersList, есть всего три источника, из которых можно извлекать L-цистеин: свиная щетина, человеческие волосы и утиные перья.

Картофельные чипсы

Американские производители открыто используют для приготовления картофельных чипсов консервант Е222 (гидросульфит натрия). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов об этом знает и не запрещает.

Гидросульфит натрия используется для отбеливания чипсов до оптимального цвета. Он так же предотвращает разложение витамина С.

"Уберите гидросульфит натрия — и вы получите совсем не те чипсы, к которым привыкли", — убеждён корреспондент WondersList.

По материалам: WondersList

Перевод Анны Синящик