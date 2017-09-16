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Главная » Стиль жизни » Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов
Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов
Фото: открытые источники

Поесть и похудеть. 7 аргументов в пользу углеводов

Британская газета Independent о том, почему отказ от вкусного и сытного — плохая идея

16.09.17 1178
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Первое, что мы делаем, когда пытаемся похудеть, — сокращаем потребление углеводов. По мнению диетологов, это не лучшая идея. Мода на безуглеводные диеты возникла не без причин. Многие читали об успешном применении диеты Аткинса (высокий процент жиров и низкий процент углеводов). В действительности с этими диетами всё не так просто. Рианнон Ламберт, автор книги и одноимённого курса "Простой способ поесть", пишет, что глюкоза — важное "топливо" для нашего мозга. Он утверждает, что крахмал, содержащийся в углеводах, помогает сжигать больше калорий, чувствовать себя более энергичным и менее напряжённым, а также снижает уровень холестерина.

Даёшь картошку. Ламберт называет картофель "пищевой электростанцией". Это волокнистый продукт, который отлично насыщает, но не способствует приобретению избыточных калорий. Только не увлекайтесь картофельными чипсами, обжаренными в масле, с солью и перцем, особенно если любите есть всё это с острым соусом. Лучше нарежьте картофель соломкой и слегка обжарьте в оливковом масле с розмарином.

Низкоуглеводная пища не означает кетогенная. На кето-диете вы обычно едите до 50 граммов углеводов в день. То есть очень мало углеводов и высокое содержание жиров. Смысл в том, чтобы заставить организм сжигать жиры вместо углеводов. Это полезно для людей, страдающих диабетом, метаболическим синдромом, эпилепсией и ожирением. Однако если речь о здоровом человеке, можно подумать и о других вариантах похудения.

Не всякий сахар вреден. Существует много разных типов сахара — глюкоза, фруктоза, галактоза и т. д. Крахмалосодержащие вещества, такие как злаки и картофель, в пищеварительном тракте образуют глюкозу, повышая уровень сахара в крови. Но это вовсе не тот сахар, который вы потребляете, когда едите шоколад. Столовый сахар это глюкоза и фруктоза, крахмал — только глюкоза. Сбалансированная диета со сложными углеводами вполне эффективна при снижении веса.

Крахмал, содержащийся в углеводах, помогает сжигать больше калорий, чувствовать себя более энергичным и снижает уровень холестерина

Даже при низком потреблении углеводов вы можете набрать вес. Полезные жиры вроде тех, что содержатся в авокадо, употребляемые в большом количестве, могут стать причиной увеличения веса. Размеры порций имеют решающее значение, так что отказаться от углеводов ещё не значит похудеть.

Без клетчатки никуда. Ламберт советует сосредоточиться на питательных веществах, а не на цифрах, и всё же факты — упрямая вещь. Жир калорийнее углевода и белка. Нормальный показатель для жиров составляет 9 ккал на грамм, для углеводов и белков 4 ккал на грамм, а для спиртов — 7 ккал. Кроме того, из волокон углеводосодержащих продуктов наш организм извлекает полезные соединения, такие, например, как бутират жирных кислот. С углеводами мы получаем клетчатку, она важна для кишечника и без нее невозможно поддерживать нормальный вес. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что клетчатка растительного происхождения способствует потере веса и снижению уровню холестерина.

Углеводы приносят радость. Любой, кто придерживался диеты Аткинса, вероятно, согласится с тем, что жизнь без углеводов — это невесело. Приходится справляться с перепадами настроения и проблемой концентрации внимания. Всё дело в том, что углеводы важны для выработки серотонина, гормона деятельности и хорошего настроения. Для синтеза серотонина нужна аминокислота трипофан, она не может самостоятельно пересечь "кровеносный барьер", для того чтобы участвовать в биохимических процессах вашего организма ей нужны углеводы. Триптофан превращается в серотонин. Потом серотонин участвует в формировании мелатонина — гормона сна.

На безуглеводной диете долго не продержишься. Допустим, вы провели некоторое время без углеводов и сбросили вес. Как долго вы сможете удерживать достигнутые показатели? Что произойдёт, когда вы после продолжительного перерыва снова начнёте потреблять углеводы? Правда в том, что в долгосрочной перспективе экстремальные диеты не работают. В действительности вы нуждаетесь в стабильной системе питания, удовлетворяющей все базовые потребности вашего организма, в том числе и потребность в углеводах.

По материалам: Independent
Перевод Марии Бондарь

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