Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Месяц пива с шоколадом. 5 событий в октябре, на которых стоит побывать
Месяц пива с шоколадом. 5 событий в октябре, на которых стоит побывать
Фото: УНИАН

Месяц пива с шоколадом. 5 событий в октябре, на которых стоит побывать

Фестиваль "ОктоберФест: Снова в небо", праздник шоколада во Львове, концерт группы Apocalyptica и другие интересные события октября

30.09.17 49
100

Что: Фестиваль "ОктоберФест: Снова в небо"
Где: Каменец-Подольский, центральная площадь, Старая крепость и каньон реки Смотрич
Когда: 3–8 октября

Традиционный немецкий пивной праздник "ОктоберФест" в наших широтах принимает причудливые формы. Украинцы совмещают его с фестивалем воздухоплаванья. Музыка, пиво и полёты на аэростатах — как вам такое сочетание? 3 октября в Каменец-Подольском стартует финальный этап чемпионата Украины по воздухоплаванью. После завершения соревнований зрители получат возможность полетать на воздушном шаре и даже получить урок управления аэростатом. На 6 октября назначена торжественная церемония награждения победителей чемпионата. За ней последует парад воздушных шаров и огневое шоу. Затем 7-го откроется пивной фестиваль и выставка воздушных шаров, участвовавших в предыдущих мероприятиях.

Что: Концерт Михаила Жванецкого
Где: Киев, Международный центр культуры и искусств
Когда: 8 октября

"Настоящая семья — это когда оба никому не нужны. Мужчина никому не нужен позже, отсюда и разница в годах", — говорит Михаил Жванецкий в одном из своих знаменитых монологов. О разнице в годах он знает всё — Михаил Михайлович старше своей нынешней возлюбленной Натальи на 32 года. Впрочем, в интервью благоверная признаётся, что живой классик постсоветского юмора даже в свои 83 года до сих пор даёт ей поводы для ревности. Неугомонный Жванецкий всё ещё полон сил — пишет книги, участвует в создании новых спектаклей, даёт концерты и проводит творческие встречи всюду, где есть русскоязычная аудитория. В начале октября он в очередной раз предстанет перед киевлянами.

Что: Покрова на Хортице
Где: Остров Хортица
Когда: 13–15 октября

Даже если религия мало для вас значит и праздничный молебен в исторической церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Хортице не представляет особого интереса, скучно не будет — мы обещаем. Во-первых, запланированы несколько масштабных костюмированных реконструкций самых зрелищных сражений, в разные времена разворачивавшихся на этом острове. Во-вторых, будут концерты, танцы, ярмарки и даже специальные уроки для тех, кто пожелает освоить азы древних народных промыслов.

Что: Праздник шоколада
Где: Львов, Дворец искусств
Когда: 13–15 октября

Можете представить себе пятиметровую ветряную мельницу, сделанную из вкусного молочного шоколада? Сложно? Тогда приезжайте во Львов посмотреть на неё собственными глазами. А заодно увидите трёхметрового шоколадного медведя и коробку конфет девять метров на три метра. Разумеется, на празднике шоколадки разных вкусов и размеров можно будет не только рассматривать, но и пробовать. Ни дня не пройдёт без дегустации. К тому же запланированы мастер-классы для тех, кто мечтает о создании собственного сладкого шедевра ручной работы.

Что: Концерт группы Apocalyptica
Где: Киев, Международный центр культуры и искусств
Когда: 28 октября

Какая разница, сколько у них "Грэмми" и золотых дисков, если эти ребята изменили лицо целого музыкального направления. Металл уже никогда не будет прежним. Началось все в 1990-х с симфонических и просто инструментальных кавер- версий самых раскрученных композиций трэш- и метал-групп. Потом появились авторские произведения. С ними работали вокалисты из Rammstein, Guano Apes и HIM. Они смешивали стили и инструментальные темы с такой лёгкостью, что музыкальные критики едва не передрались, споря о том, в каком собственно жанре работает эта группа. Скоро вы сможете составить собственное мнение на этот счёт — Apocalyptica едет с концертом в Киев.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесьВ октябре украинцев ждут еще одни длинные выходныеВода с огоньком. Современные водные развлечения, доступные на украинских реках каждому желающему

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3477
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6866
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4358
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3403
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1736
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2041
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7439
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5248
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2464
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3344
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 32769 / 34286
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 8569 / 10000
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7069 / 15229
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2059 / 45874
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2044 / 2254
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1542 / 1777
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1230 / 5094
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1130 / 1229
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 955 / 1013
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 863 / 1021
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 34286
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 47 / 15229
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 34 / 1777
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 12 / 10000
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 7 / 2254
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 7 / 3111
  7. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1013
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1229
  9. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 726
  10. Россия продает на международных рынках уголь из оккупированных районов Донбасса, – Bloomberg 5 / 267
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.