Месяц пива с шоколадом. 5 событий в октябре, на которых стоит побывать

Что: Фестиваль "ОктоберФест: Снова в небо"

Где: Каменец-Подольский, центральная площадь, Старая крепость и каньон реки Смотрич

Когда: 3–8 октября

Традиционный немецкий пивной праздник "ОктоберФест" в наших широтах принимает причудливые формы. Украинцы совмещают его с фестивалем воздухоплаванья. Музыка, пиво и полёты на аэростатах — как вам такое сочетание? 3 октября в Каменец-Подольском стартует финальный этап чемпионата Украины по воздухоплаванью. После завершения соревнований зрители получат возможность полетать на воздушном шаре и даже получить урок управления аэростатом. На 6 октября назначена торжественная церемония награждения победителей чемпионата. За ней последует парад воздушных шаров и огневое шоу. Затем 7-го откроется пивной фестиваль и выставка воздушных шаров, участвовавших в предыдущих мероприятиях.

Что: Концерт Михаила Жванецкого

Где: Киев, Международный центр культуры и искусств

Когда: 8 октября

"Настоящая семья — это когда оба никому не нужны. Мужчина никому не нужен позже, отсюда и разница в годах", — говорит Михаил Жванецкий в одном из своих знаменитых монологов. О разнице в годах он знает всё — Михаил Михайлович старше своей нынешней возлюбленной Натальи на 32 года. Впрочем, в интервью благоверная признаётся, что живой классик постсоветского юмора даже в свои 83 года до сих пор даёт ей поводы для ревности. Неугомонный Жванецкий всё ещё полон сил — пишет книги, участвует в создании новых спектаклей, даёт концерты и проводит творческие встречи всюду, где есть русскоязычная аудитория. В начале октября он в очередной раз предстанет перед киевлянами.

Что: Покрова на Хортице

Где: Остров Хортица

Когда: 13–15 октября

Даже если религия мало для вас значит и праздничный молебен в исторической церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Хортице не представляет особого интереса, скучно не будет — мы обещаем. Во-первых, запланированы несколько масштабных костюмированных реконструкций самых зрелищных сражений, в разные времена разворачивавшихся на этом острове. Во-вторых, будут концерты, танцы, ярмарки и даже специальные уроки для тех, кто пожелает освоить азы древних народных промыслов.

Что: Праздник шоколада

Где: Львов, Дворец искусств

Когда: 13–15 октября

Можете представить себе пятиметровую ветряную мельницу, сделанную из вкусного молочного шоколада? Сложно? Тогда приезжайте во Львов посмотреть на неё собственными глазами. А заодно увидите трёхметрового шоколадного медведя и коробку конфет девять метров на три метра. Разумеется, на празднике шоколадки разных вкусов и размеров можно будет не только рассматривать, но и пробовать. Ни дня не пройдёт без дегустации. К тому же запланированы мастер-классы для тех, кто мечтает о создании собственного сладкого шедевра ручной работы.

Что: Концерт группы Apocalyptica

Где: Киев, Международный центр культуры и искусств

Когда: 28 октября

Какая разница, сколько у них "Грэмми" и золотых дисков, если эти ребята изменили лицо целого музыкального направления. Металл уже никогда не будет прежним. Началось все в 1990-х с симфонических и просто инструментальных кавер- версий самых раскрученных композиций трэш- и метал-групп. Потом появились авторские произведения. С ними работали вокалисты из Rammstein, Guano Apes и HIM. Они смешивали стили и инструментальные темы с такой лёгкостью, что музыкальные критики едва не передрались, споря о том, в каком собственно жанре работает эта группа. Скоро вы сможете составить собственное мнение на этот счёт — Apocalyptica едет с концертом в Киев.