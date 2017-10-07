Как у Трюдо, но лучше. 5 пар ироничных носков

Носки Джастина Трюдо, как улыбка Чеширского кота из "Алисы в Стране чудес", приобрели самостоятельную ценность, хотя и их обладатель также незауряден. Благодаря канадскому премьер-министру этот аксессуар, который было принято делать максимально незаметным, получил статус полноценного и право участвовать в большой политике. В мае Трюдо обсуждал свои носки с Ангелой Меркель на встрече стран — членов НАТО, а в конце сентября появился на Bloomberg Global Business Forum для дискуссии с Мелиндой Гейтс в носках с персонажем из "Звёздных войн" Чубаккой. Фокус составил подборку ярких аксессуаров, которые можно купить в Украине, чтобы почувствовать себя не хуже премьера.

Наука и искусство









Львовский бренд Dodo Socks, основанный в 2015 году, начинал с этнографических носков с гуцульскими мотивами и ингредиентами борща, а развивается в сторону науки и искусства. Новая коллекция львовян Artista — это носки с портретами художниц Сони Делоне, Фриды Кало, Марии Приймаченко и фрагментами их работ. Также носки украшены кубинским и украинским наивом. Фанатам науки адресована коллекция Kunsht с портретами Николы Теслы, Чарльза Дарвина, Альберта Эйнштейна и смешными пиктограммами, изображающими их научные прорывы. Бренд производится во Львове и движется в правильном направлении: в носках Dodo Socks на одном из официальных мероприятий был замечен Роман Ващук, посол Украины в Канаде.

Стоимость: 150 грн за три пары.

Обычаи народов мира





Sammy Icon, самый известный из украинских носочных брендов, основанный в 2013 году, продаётся в более чем 20 странах мира, включая Новую Зеландию и США. Его фишка — распарованные по цвету и узору носки с разной степенью экстравагантности сюжетами. К примеру, в Sammy Icon можно найти летающие тарелки и утренние яйца с беконом, собак далматинцев, черепа и пингвинов. Дизайнеры увлекаются и экзотическими странами, рисуя эскимосов с Аляски и их верных лаек или японского кота счастья Манэки.

Стоимость: 85 грн за пару.

Золото и символы





Молодой киевский бренд Sox возвращает гетрам испорченную спортивными сандалиями репутацию, делая их лимонными и розовыми с изображениями молний, а также выпускает носки и гетры с люрексом. В Sox работают с символикой разных культур, так что если вам нужны гейши и раджи, мексиканские орнаменты или всевидящее око, то вам к Sox.

Стоимость: от 50 грн за пару.

В Новый свет





В одесском онлайн-магазине носков Kastrуlя широкий выбор, в том числе изделий небольших брендов с двумя-тремя линейками. Особенно хорошо Kastrуlя удаётся отбирать коллекции на американскую тематику — паутина и летучие мыши на Хэллоуин, мексиканские кактусы, нью-йоркская статуя свободы, а также клепальщица Рози, знаменитая рисованная героиня времён Второй мировой войны. Для любителей популярной культуры есть носки с портретами знаменитостей, среди которых Мэрилин Монро и Майкл Джексон.

Стоимость: уточняйте.

Звёздные войны





Быть как Джастин Трюдо, по крайней мере по части носков, довольно легко. Те самые носки с Чубаккой выпускает калифорнийский бренд Stance, который с 2010 года работает под девизом "необычная тема". Посвящённая "Звёздным войнам" коллекция носков — одна из базовых, в ней есть и отдельные пары, и наборы. Джастин Трюдо явно купил набор "Светлая сторона" из шести пар, так как раньше он появлялся в носках с дроидами R2D2 и C3PO. В наборе также есть Йода, Оби-Ван Кеноби и другие персонажи, которые, вероятно, ещё появятся на важных мероприятиях большой политики.

Стоимость: $20 за одну пару, $120 за набор из шести пар.