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Главная » Стиль жизни » Сама себе невеста. Почему современная молодёжь всё чаще выбирает "брак с самим собой"
Сама себе невеста. Почему современная молодёжь всё чаще выбирает "брак с самим собой"
Лаура Меси / Фото: MICAELA MARTINI

Сама себе невеста. Почему современная молодёжь всё чаще выбирает "брак с самим собой"

Корреспонденты испаноязычных ресурсов El Correo и Infobae о новом тренде миллениалов — сологамии

07.10.17 782
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Желающим пойти к алтарю больше не нужно искать "вторую половинку" или "принца на белом коне". Сологамия, "брак с самим собой", становится всё более распространённым трендом. Прославившаяся на днях 40-летняя итальянская фитнес-тренер Лаура Меси — не первая, кто "выдал себя" замуж за себя.

На первый взгляд, фотоотчёт с её "свадьбы" похож на снимки с любой другой вечеринки в честь бракосочетания. Тем не менее редактор El Correo Нерея Виейтез призывает присмотреться к фото более внимательно: ни на одном из них рядом со счастливой невестой не был запечатлён жених. На этом празднике его просто не было.

"Я беру себя в жёны, потому что твёрдо убеждена: каждый из нас должен прежде всего любить себя, таким, какой он есть", — заявила Меси. Невеста-одиночка не скрывает: разорвав 12-летние отношения с бойфрендом, она пообещала, что если к 40-летию не встретит "своего человека", то возьмёт себя замуж сама.

"Эту свадьбу сложно упрекнуть в фальшивости", — убеждена редактор El Correo. У Лауры Меси всё было по-настоящему: белое платье, подружки невесты, семьдесят гостей, вечеринка, танцы, кольцо, торт и медовый месяц в Египте. Героиня соло-свадьбы призналась: она решила жить в сказке, но без принца. "Для реализации подобного проекта нужны деньги, поддержка близких и немного безрассудства", — поясняла Меси.

Сторонники новомодного веяния убеждены: подобные "браки" — стремление к правильной самооценке и любви к себе. На такой свадьбе вы обещаете себе радоваться каждому дню своей жизни, преодолевая социальное давление, заставляющее вас вести непрерывные поиски "идеального человека", заявляют они.

"Брак" Лауры — не первая соло-церемония в Италии. В мае 2017-го её соотечественник Нелло Руджиеро отпраздновал свадьбу "имени себя" в Неаполе.

"Реальность такова, что люди, которые живут одни, более общительны и склонны проводить больше времени с другими, чем те, кто в браке", — убеждён Эрик Кляйненберг, профессор Нью-Йоркского университета и автор книги "Жизнь соло. Новая социальная реальность".

Различные социологические исследования, которые проводились за последние десять лет, показывают, что в современной западной культуре сологамия укоренилась и завоевала больше признания, чем в течение большей части ХХ века.

Одной самых известных сторонниц сологамии является Саша Кейген, предпринимательница и автор книги о счастливых одиночках Quirkyalone. Идея этой книги появилась у писательницы в 1999-м, когда ей не было кого поцеловать в новогоднюю ночь. Спустя несколько месяцев Кейген написала свой бестселлер, охарактеризовав себя как "человека, который любит оставаться наедине с самим собой, поэтому предпочитает просто ждать подходящего человека, вместо того, чтобы постоянно бегать на свидания".

Интерес к соло-свадьбам проявляется в разных уголках мира. К примеру, в Японии ещё с 2014-го банкет для молодожёна-"одиночки" — стандартная услуга агентств. В США и Канаде организаторы торжественных мероприятий тоже добавили эту опцию в перечень предоставляемых услуг. 

По словам корреспондента Infobae, "браки с самим собой" бывают очень экстравагантными. Например, жительница Хьюстона Ясмин Элеби, которая испытывала дискомфорт из-за статуса незамужней 40-летки, арендовала холл городского музея, купила фиолетовое платье, пригласила десять подружек и решила выйти замуж за себя.

Ещё один яркий пример — писательница Софи Тэннер, которая собственное бракосочетание без жениха отметила пафосной вечеринкой в центре Брайтона.

"За шесть месяцев до свадьбы я переехала в новую квартиру, чтобы жить в одиночку — это был первый подобный опыт. Сначала я чувствовала себя подавленно и одиноко, а потом начала получать от этого удовольствие", — вспоминает писательница. И добавляет: она не ждёт "правильного" человека, потому что она сама для себя "правильный человек", знающий, как окружать теплом и заботой.

"Соло" в обществе

Официально соло-браки не признаны ни в одной части мира. Как показывают исследования, отношение общества к сологамии вызывает всё больше грусти.

В 1957 году Мичиганский университет проводил исследование на эту тему: 80% опрошенных считали, что те, кто предпочитает жить в одиночестве, "аморальны" или "больны". Тем не менее, согласно национальной переписи в США за 2005-й, 51% пожилых американок живут одни.

"Если вам исполнилось 33 или 35, вы оглянулись и поняли, что у вас нет партнёра, не паникуйте. Ваша одинокая жизнь — не одиночный случай", — уверяет профессор Кляйненберг.

По материалам: El Correo и Infobae
Перевод: Анны Синящик

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