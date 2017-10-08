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Главная » Стиль жизни » Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт
Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт
Фото: открытые источники

Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт

Чтобы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, вовсе не обязательно мучить себя многочасовыми тренировками или изнуряющими диетами. Даже лёгкая корректировка образа жизни может радикально сказаться на состоянии вашего здоровья

Галина Ковальчук - 08.10.17 1735
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Многие болезни называют чумой XXI века, но самая распространённая в мире причина смертей — сердечно-сосудистые заболевания. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году от болезней системы кровообращения (I00-I99, по международной системе кодификации) умерло 392,3 тыс. украинцев, это 67% от всех смертей.

Существует устойчивый миф о том, что инфарктам подвержены преимущественно мужчины старше 40 лет, однако наблюдения медиков его опровергают. В группе риска — не только люди старшего возраста: по информации Гарвардской медицинской школы, в возрасте 20–39 лет сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены 21% мужчин и 10% женщин, а к 60–79 годам этот показатель повышается до 70% у мужчин и 71% у женщин.

Впрочем, чтобы избежать болезней сердца, не обязательно уезжать на природу и становиться веганом, достаточно немного откорректировать образ жизни, и это положительно скажется на вашем здоровье.

Растительное масло вместо сливочного

Общей рекомендацией врачей является контроль за холестерином, причём чем раньше вы начнёте это делать, тем лучше. Кардиолог Лилия Сорохтей, член Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, рекомендует проверять уровень холестерина каждые пять лет, начиная с 20-летнего возраста. Если ваши родственники страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, регулярные проверки стоит начинать ещё раньше, ведь наследственность может приводить к повышенному уровню холестерина даже у детей.

Как известно, есть два типа холестерина: "плохой" и "хороший". Плохой — липопротеиды низкой плотности — является переносчиком холестерина в крови, а хороший — липопротеиды высокой плотности, наоборот, снижает риск атеросклероза. Поэтому доктора не рекомендуют полностью исключать жиры из рациона, но предлагают балансировать питание, сохраняя в нём больше "хорошего" холестерина.

В Финляндии в рамках исследования FINRISK на протяжении 40 лет наблюдали за рисками возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в масштабах всей страны. Оказалось, что в 80% случаев риск уменьшился в связи с переходом с традиционных продуктов финской диеты — с жирного молока и сливочного масла на нежирное молоко, растительные масла и овощи.

Соль и сахар

Кардиологи рекомендуют обратить внимание на то, сколько соли и сахара вы употребляете в день. Высокая концентрация натрия поднимает давление и затрудняет работу сердца, поэтому потребление соли необходимо снижать, особенно после 50 лет. Не обязательно полностью от неё отказываться, достаточно уменьшить потребление на одну чайную ложку в день.

Сахар давно называют "сладкой смертью", но опасен лишь так называемый добавленный сахар, который используют для улучшения вкусовых качеств разнообразных продуктов — от кондитерских изделий до кетчупов и газированных напитков. К сахару, который содержится в овощах и фруктах, у медиков претензий нет.

Исследователи American Medical Association Internal Medicine подсчитали, что в среднем взрослый американец потребляет 22 чайные ложки добавленного сахара в день, это на 38% повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно в три раза уменьшить его потребление, и риск умереть от инфаркта снизится до 8%.

Дышите глубже

Чтобы улучшить работу сердца, доктора рекомендуют обратить внимание на дыхательные практики. С глубоким вдохом лёгкие получают в том числе оксид азота — недолговечный газ, который называют "веселящим". Он расширяет сосуды, помогая лёгким и кровеносной системе работать эффективнее. Для профилактики достаточно два раза в день делать по десять медленных, глубоких вдохов и выдохов с пятисекундной задержкой дыхания.

Измерьте талию

Американские исследователи предлагают оригинальный способ определения риска сердечно-сосудистых заболеваний — по обхвату талии. В Journal of the American College of Cardiology опубликовали результаты исследования, которое зафиксировало, что риск заболеть повышается на 70% у женщин с талией более 88 см и у мужчин с талией более 102 см.

Этот показатель считается более корректным, чем индекс массы тела, так как указывает на количество в организме висцерального жира, который локализуется не только в животе, но и вокруг внутренних органов, в том числе и сердца. Переизбыток висцерального жира приводит к повышенному давлению, диабету второго типа и проблемам с сердцем.

Изнурять себя тренировками не нужно — достаточно снизить вес на 5%, и это значительно улучшит ваши шансы остаться здоровым.

Поменьше таблеток

Западные медики единодушны в том, что витамины и медикаменты, принимаемые ради профилактики, далеко не всегда помогают предотвращать болезни сердца. Американская ассоциация сердца указывает, что витамины Е, С и бета-каротин снижают риск сердечных заболеваний. Однако клинические исследования таблетированных витаминов не доказали этого эффекта.

К такому же выводу пришли и финские исследователи в рамках проекта FINRISK, более того, по их наблюдениям, приём препаратов, которые снижают холестерин, приводит к негативным последствиям. В Финляндии в 1970–1980-х годах, когда эти препараты принимали мало, количество заболеваний снизилось. В 1990-е, с распространением таблеток против холестерина, показатели стали расти.

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