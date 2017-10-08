8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца

Корреспондент онлайн-издания Developgoodhabits разобрался в причинах прокрастинации и предложил, как с ними бороться

Согласитесь, вы часто ненавидите себя за то, что не можете найти мотивацию для выполнения задания. Мы часто откладываем дела на потом. Или неохотно садимся выполнять тяжёлое задание, предпочитая проверить почту или поболтать с коллегами на работе. Почему так происходит?

Причина № 1: перфекционизм

Многие из нас боятся сделать ошибку в работе и потому откладывают её в долгий ящик. Исследовательница Керол Двек из университета Стэнфорда объясняет это тем, что люди делятся на два типа: те, у кого фиксированный тип мышления, и те, у кого развивающийся взгляд.

Индивид с фиксированным взглядом убеждён, что таланты даны с рождения и развитию они не поддаются. Такой человек охотно верит в ненужность усилий для успеха, если есть талант.

Фиксированный взгляд опасен тем, что препятствует развитию, обучению и позитивным изменениям.

Индивид же с развивающимся взглядом утверждает, что определённый набор навыков даётся при рождении, но их можно и нужно развивать. Такой подход мышления предполагает постоянное обучение и самосовершенствование.

Писательница Хиллари Реттиг в своей книге "Писать профессионально" утверждает, что прокрастинируют как раз те, у кого фиксированный взгляд. Люди с таким мышлением пытаются избегать заданий, которые, на их взгляд, не соответствуют заложенным в них талантам.

Поэтому перфекционизм — это плохо, так как он сильно ограничивает ваши возможности в достижении успеха.

Причина № 2: страх неизвестного

Представим, вы заметили новое пятно на коже. Вы начинаете беспокоиться, что это, возможно рак, и в результате не идёте к врачу в надежде на исчезновение новообразования. Не про вас ли это? Иногда люди боятся действия, так как могут услышать то, чего не хотят. Но поговорка "Меньше знаешь — крепче спишь" здесь совершенно неуместна. В большинстве случаев, если долго игнорировать проблему, надеясь, что она пройдёт сама по себе, ситуация только усложнится.

Лучше всего узнать плохую новость сразу, тогда у вас будет больше шансов избежать плохих последствий

Исследования университета Мичигана показывают, что люди, которые владеют неполной картиной проблемы, додумывают ложное разрешение ситуации и убеждают себя и других в верности своих суждений.

Возвращаясь к примеру, мы можем думать, что пустяковое новообразование — серьёзная болезнь, тем самым вгоняя себя в депрессию, а можем ошибочно думать, что пятно на коже — пустяк, хотя на самом деле это может быть смертельное заболевание.

Вывод, который можно сделать: знание — сила. Лучше всего узнать плохую новость сразу, тогда у вас будет больше шансов избежать плохих последствий.

Думая о прокрастинации, задавайте себе вопросы:

Чего я боюсь?

Какой исход может быть наихудшим?

Что произойдёт, если я никак не отреагирую на ситуацию?

А что, если отложить проблему?

А не пытаюсь ли я себя убедить в том, что не является правдой?

Мне страшен результат или процесс?

Возможно, я пытаюсь защитить себя от результата?

Причина №3: сделаю лучше потом

Вы сели на диету или начали по утрам бегать. По идее должны зарядиться энергией и быть счастливым. Но на практике вы усталые и с пирогом во рту.

Этот феномен объясняют две концепции: Разрыв эмпатии между "горячим" и "холодным" и противоречивость динамики.

Теория разрыва эмпатии между "горячим" и "холодным" предполагает, что мы не можем полностью оценить свои эмоции, не испытав их. К примеру, до того как начать правильно питаться, вы думаете, что во время диеты будете чувствовать себя лучше. Но в большинстве случаев вы устаёте и не замечаете, как едите всё подряд. Такой негативный опыт — ключевая причина, из-за которой у человека нет уверенности в том, что надо что-то начать. Он попросту боится своих будущих чувств и эмоций.

Теория противоречивости динамики гласит, что из-за форс-мажорных ситуаций мы не можем знать, что нам понадобится в будущем. Например, в ночь перед экзаменом студент наверняка согласится за определённую сумму перенести экзамен на послезавтра, но за месяц до экзамена он не попросит о переносе.

Эти две теории наглядно показывают, что на 100% предугадать будущее невозможно, поэтому глупо отказываться выполнить дело прямо сейчас.

Причина №4: лучше работать над небольшими задачами, потому что они легче

Людям с нехваткой мотивации непонятна ценность выполненной работы

Часто мы выбираем легкие задания, такие как проверка почты, обсуждение проблем с коллегами или же быстрое заполнение бумаг. Небольшие задания легче сделать, это приносит мгновенное удовлетворение. Хотя на самом деле это одно из проявлений прокрастинации.

Нам намного приятнее довольствоваться мгновенным результатом, нежели будущим.

Исследователи из Принстонского университета изучали мозг человека, когда индивид выбирал между краткосрочным маленьким достижением и достижением на перспективу. Учёные обнаружили, что есть две области мозга, которые конкурируют за контроль поведения того, кто пытается достичь результата быстро или долгосрочно.

Они пришли к выводу, что в мозгу тех, кто выбирал быстрое достижение результата, наблюдалась одинаковая активизация как эмоциональной, так и вычислительной области мозга с небольшим преобладанием эмоциональной. Во время выбора более длительного процесса выполнения задания вычислительная область мозга активизировалась сильнее, нежели эмоциональная.

Словом, не следует поддаваться минутной слабости "мгновенного результата", так как эмоции, которые мы получим от результата над долгим процессом работы, будут намного ярче.

Причина №5: чувство нехватки мотивации

Каждый из нас замечал феномен, когда выполнять что-то не хочется. Это связано с нехваткой мотивации, которая может быть вызвана следующими причинами:

нехваткой энергии,

усталостью,

стрессом,

негативным начальным опытом с определённым заданием,

нехваткой уверенности,

неточностью цели.

Исследование, проведённое в университете Карнеги-Меллон, доказало, что людям с нехваткой мотивации непонятна ценность выполненной работы. Те же, кто видел прямую зависимость работа-цель, находил энергию для выполнения задания.

Причина №6: неясность, как начать

Перфекционизм сильно ограничивает ваши возможности в достижении успеха

А что, если задание большое и сложное? Согласитесь, вы не всегда знаете, как его начать из-за неуверенности в первом шаге.

Даже если вы знаете, как сделать первый шаг, всё равно можете споткнуться во время реализации проекта, потому что как минимум не знаете точно, сколько времени это может занять.

Для преодоления проблемы вам поможет разбивка задания на части:

выпишите подзадания, которые требуют вашего особого внимания,

определите первостепенно важные подзадания и выполните их,

делайте каждое подзадание шаг за шагом, пока не выполните всё.

Также вы можете сделать список подзаданий и вычёркивать уже сделанные. Таким образом, у вас будет чёткое понимание действий, которые нужно предпринять для выполнения задачи.

Причина №7: вы часто отвлекаетесь

Давайте рассмотрим некоторые причины, которые могут нас отвлекать:

электронная почта,

текстовые сообщения,

социальные сети,

коллеги на работе,

скайп.

И так далее…

Опрос американского сайта поиска работы CareerBuilder показывает, что только один из пяти работодателей уверенно заявляет, что его подчинённые используют время на работе продуктивно. Другие опрошенные утверждают обратное, объясняя это тем, что больше половины сотрудников отвлекаются на смартфоны, интернет и пустые разговоры с коллегами во время работы.

Чтобы меньше отвлекаться, на время работы сделайте следующее:

заблокируйте в браузере социальные сети и все отвлекающие вас приложения из смартфона,

выключите интернет, если он вам не нужен для работы,

переведите телефон в режим "Авиа",

вставьте ушные затычки.

По материалам: Developgoodhabits

Перевод Даниила Непочатова