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Главная » Стиль жизни » Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом
Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом
Фото: pinterest.com

Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом

Men’s Fitness напоминает, как кофе влияет на наш организм

21.10.17 2048
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Хорошо начинать своё утро с чашечки кофе, который зарядит вас энергией на весь день. Также кофе стимулирует и повышает производительность. Но не стоит слишком увлекаться этим напитком, его чрезмерное употребление может снизить уверенность и сделать невозможной концентрацию в сложных ситуациях.

Предохранитель от рака. Всемирная организация здоровья давно сделала вывод, что употребление кофе не влияет на развитие онкологических заболеваний. А после более тысячи исследований чёрного напитка постановили: что кофе снижает вероятность заболеть раком на 15%.

Помогает восстановить печень после выпивки. Кофе помогает не только вашей печени восстановиться после употребления большого количества алкоголя, но и уменьшает вредное влияние горячительных напитков на этот орган. Исследование показали, что две чашки кофе в день на 44% снижают возможность развития цирроза печени.

Сжигает жир. Ты наполняешься энергией после чашки кофе? Происходит не просто пробуждение, а активация метаболизма. Поэтому рекомендуется перед физическими нагрузками выпить кофе, что переключит организм из режима сгорания энергии в режим сгорания жира. Во время первой половины тренировки сконцентрируйтесь на упражнениях, сжигающих жиры. Тогда ваше занятие точно будет эффективным.

Не стоит слишком увлекаться этим напитком, его чрезмерное употребление может снизить уверенность

Помогает восстановиться после изнурительной тренировки. Посетители спортзала гордятся интенсивными тренировками, но после них чувствуется сильная боль в мышцах. Исследованияпоказали, что у тех, кто выпивал кофе за час до тренировки, наблюдалось значительное уменьшение боли в теле после изнурительных занятий.

Помогает увеличить выносливость. Исследование, проведённое в 2013 году, показало, что атлеты, которые выпивали кофе до тренировки, на 5% дольше, чем обычно, тягали железо.

Улучшает память. Как же хочется помнить все детали разговора с коллегой или, например, событие во всех подробностях. Исследование 2014 года продемонстрировало, что кофеин даёт возможность мозгу создавать долгосрочную память. Эффект будет действовать 24 часа, если выпить крепкий кофе.

Улучшает ДНК. Кофе не только уменьшает риск развития рака, но также предотвращает болезнь Альцгеймера и сердечные заболевания. Кофе — источник антиоксидантов №1.

Улучшает настроение. Учёные установили, что кофеин действует как антидепрессант, помогая бороться даже с суицидальными мыслями. Поэтому две-четыре чашки кофе улучшат вам настроение на весь день.

Улучшает сексуальную жизнь. Кофеин увеличивает уровень адреналина в организме. Адреналин помогает выглядеть более привлекательно. Но не стоит злоупотреблять кофе для таких целей — это будет иметь противоположный эффект и понижать либидо.

По материалам: Men’s Fitness
Перевод Даниила Непочатова

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