Купить всё. Почему мы тратим кучу денег, не задумываясь об этом

С каждым днём экономить становится всё сложнее. Производители увеличивают ассортимент, а маркетологи придумывают новые способы, которые заставляют нас покупать больше и больше. Этот феномен называется "нерациональное поведение", за исследование которого Ричард Тейлор получил Нобелевскую премию 2017 года.

В ХХ столетии большинство экономистов утверждали, что люди ведут себя рационально, исходя из собственных интересов. Они твердили, что человек из двух идентичных туалетных бумаг купит более дешёвую. Но американский нобелевский лауреат Ричард Тейлор не согласен с таким подходом. "Если люди рациональные, тогда почему мы дарим друг другу подарки?" — задаётся он вопросом. В 1980-х появились его первые исследования на тему нерационального поведения. В те времена многие профессора экономики к его трудам отнеслись скептически. Тем не менее исследования сегодняшнего нобелевского лауреата заложили основу концепции "Рациональное поведение".

Вот некоторые из идей Ричарда Тейлора, которые помогут вам задуматься, почему мы покупаем тот или иной товар и как это делать рационально.

Акционеры чаще теряют деньги. Одна из ранних работ Тейлора была посвящена концепции "проклятие победителя". Эта теория утверждает, что люди, зарабатывающие на бирже, имеют тенденцию переплачивать за товары.

Проклятие победителя случается, когда трейдеры начинают торговаться. Они привыкли играть на высоких ценах акций и не пытаются сбить завышенный прайс. Поэтому им следует забывать о работе, выходя из офиса, и переключатся в режим реальности.

Мы думаем только о том, как не потерять имеющуюся вещь. Этой теории Тейлор дал название "эффект собственности". Это переоценка собственных вещей над другими, несмотря на то, что в действительности два товара имеют равную ценность.

Человек боится что-то потерять, даже самую ненужную вещь. Таким образом Тейлор объяснил, почему люди не спешат обменивать сломавшийся или бракованный товар

В одном из экспериментов Ричард разделил своих студентов на две группы: одной он дал кружки, другая не получила ничего. Перед испытуемыми поставил задание описать кружку. Те студенты, которые получили посудину, описали её как более ценную вещь, нежели те, у которых кружек не было.

Ричард Тейлор объясняет такое поведение просто: человек боится что-то потерять, даже самую ненужную вещь. Таким образом Тейлор объяснил, почему люди не спешат обменивать сломавшийся или бракованный товар.

Недостаток самоконтроля. Один из главных трудов Тейлора, которые сделали его лауреатом Нобелевской премии — работа о самоконтроле. На Западе каждый знает, что на пенсию нужно откладывать. Но мало кто это делает в полном объёме, ведь людям трудно отказаться от соблазнов. Это происходит потому, что нам тяжело задумываться о будущем, когда так хочется покупать здесь и сейчас. Тем самым у индивида возникает постоянный внутренний конфликт между "надо" и "хочется".

Например, многие каждое утро пьют кофе. Но если бы они отказались от этого, то сэкономили бы в будущем немало денег. Отказываться же от этой утренней слабости совсем не хочется, и мы продолжаем пить кофе.

Мы реагируем больше на плохие новости, чем на хорошие. Это концепция хорошо вписывается в контекст инвестиционной стратегии. Инвесторы ведутся на плохие новости и могут прибегать к рискованным инвестициям на их основе, не обращая внимания на хорошие новости.

Например, все мы помним "плохую новость" в 2014 году о том, что в Украине не будет соли из-за уничтожения солевого завода в Бахмуте. Услышав такую информацию, большинство людей в панике начали скупать соль на годы вперёд.

По материалам: Мic.com

Перевод Даниила Непочатова