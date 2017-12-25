Уходящий, за тебя! Четыре коктейля года

Когда ещё мечтать, как не под Новый год? А чтобы мечталось лучше и вдохновеннее, Фокус придумал коктейли, подходящие под такие тосты

В декабре в украинском сегменте Facebook настоящим хитом стал ролик радио "Свобода" с нарезкой из предновогодних президентских обращений к народу. В видео продолжительностью менее двух минут собрали фрагменты выступлений наших гарантов с 1991-го по 2016 год. И оказалось, что уже четверть века подряд каждое 31 декабря все они говорят практически одно и то же. Что каждый "прошедший год был трудным", но "мы выстояли". Что мы сумеем, построим, "догоним и перегоним": рано или поздно, так или иначе.

И, с одной стороны, смешно от такого "Дня сурка". А с другой — нельзя не посочувствовать президентским спичрайтерам. Всё-таки в жанре "сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей" придумать что-то новое действительно трудно.

Иногда, чтобы получилось что-то интересное, достаточно изменить лишь какую-то мелочь

Впрочем, легко обвинять других в банальности. Но разве сами мы не говорим под каждый Новый год одни и те же тосты а-ля "пусть всё плохое останется в уходящем году"? Понятное дело, от этого никуда не уйти. Но можно ведь как-то разнообразить и актуализировать.

Например, выпить за то, чтобы гривна в 2018-м взлетела, словно биткоин в этом. Или чтобы Илон Маск инвестировал в "Южмаш" и ЗАЗ: SpaceX и Tesla с пометкой "made in Ukraine" — ну звучит же! Также — произнести тост за то, чтобы битвы власть имущих за отечественный "железный трон" велись цивилизованнее, чем в "Игре престолов". И ещё обязательно нужно поднять бокалы за что-нибудь лёгкое и приятное: например, чтобы в новом году перед нами открывались любые двери — так, как в нынешнем их распахнул безвиз.

Мечты? Конечно. Но когда ещё мечтать, как не под Новый год? А чтобы мечталось лучше и вдохновеннее, Фокус придумал коктейли, подходящие под такие тосты. Точнее, не придумал, а просто сделал "ребрендинг" популярных миксов, ведь иногда, чтобы получилось что-то интересное, достаточно изменить лишь какую-то мелочь.

"Биткоин": крепче крепкого

Оригинальное название — "Stoli мул"

Почему мул? По одной версии, мул в названии символизирует упорство предпринимателей из Cock`n`Bull, продвигавших коктейль. А по другой — из-за его крепости: выпил порцию — и эффект, словно мул копытом ударил!

В начале 2017-го курс биткоина был $1 тыс., а к концу в какой-то момент перевалил за $20 тыс. Фантастический рост в 20 раз сделал криптовалюту главным финансовым феноменом года. И хотя многие называют ажиотаж вокруг майнинга мыльным пузырём и пирамидой, пока что курс биткоина и не думает падать, наоборот — он крепче крепкого.

Какой классический коктейль лучше всего отражает идею такого головокружительного роста и сногсшибательного эффекта? Конечно, тот, чьим слоганом была простая и понятная фраза "Он вышибет из вас дух!" А ещё — тот, чьей огромной популярности поначалу тоже ничего не предвещало. Ведь предприимчивые владельцы баров Cock &Bull придумали его, чтобы стимулировать продажи водки и имбирного пива — напитков, которые пылились на складе, потому что их никто не заказывал. И в итоге стимулировали настолько сильно, что ингредиенты для хитового коктейля не успевали подвозить.

Оба эти факта — о коктейле "Stoli мул" или "Московский мул", который при этом не имеет никакого отношения к Москве. Его придумали в 1940-х годах на Манхэттене в Нью-Йорке, а по-настоящему популярным сделали в барах Калифорнии.

Как "намайнить" алкогольный "Биткоин"

Наполнить льдом медную кружку

Добавить 10 мл сока лайма и 50 мл водки Stoli

Доверху налить имбирное пиво The Stoli Ginger Beer и аккуратно перемешать барной ложкой

Сверху украсить долькой лайма

"Илон Маск": выше только звёзды

Оригинальное название — "Торонто"

Жертва "полусухого" закона В 1921 году в Онтарио был запрещён импорт алкогольных напитков. Но, несмотря на "полусухой" закон, канадцы продолжили пить любимый коктейль с итальянским ликёром. А в 1930 году под названием "Торонто" он попал в сборник "Напитки мира и как их смешивать" американского бармена Билла Бутби.

В этом году SpaceX — космическая компания Илона Маска — совершила больше запусков ракет, чем какое-либо государство: к середине декабря состоялось 16 стартов и 13 успешных приземлений.Что касается земных свершений, то в этом году Маск представил прототип электрического грузовика Tesla Semi, который с максимальной загрузкой 36 тонн способен преодолеть без подзарядки более 800 км. Но научно-техническая революция им. Илона Маска имеет и обратную сторону: например, возможная автоматизация некоторых специальностей в перспективе лишит работы многих людей.

Коктейль, который может хорошо передать такое ощущение горько-сладкого привкуса успеха, известен под названием "Торонто". Он был придуман в начале 1920-х, а вновь популярным стал в середине 2000-х. В напитке сочетаются два довольно жёстких ингредиента — ржаной виски и горький ликёр (биттер) категории "фернет", в состав которого входят разные растения, настоянные на спирту: шафран, ромашка, кардамон, ревень, алоэ и пр. Коктейль был бы совсем уж специфическим, если бы не сахар или сахарный сироп в составе: он нивелирует горечь и помогает в полной мере раскрыться насыщенному и выразительному пряному вкусу.

Как устроить запуск SpaceX в стакане

В стакан со льдом влить 40 мл виски Jim Beam Rye

Добавить 20 мл ликёра Fernet Branca

Туда же: 8–10 капель биттера Angostura и 5 мл (чайную ложку) сахара или сахарного сиропа

Процедить в стакан и украсить апельсиновой коркой

"Игра престолов": рекорд на рекорде

Оригинальное название – "Сазерак"

Титулованный коктейль В списке коктейлей Международной ассоциации барменов "Сазерак" числится в категории с говорящим названием "Незабываемые". Кроме того, с 2008 года у этого напитка есть статус "Официального коктейля Нового Орлеана".

В этом году "Игра престолов" продолжила бить телерекорды. Премьеру последнего эпизода 7 сезона посмотрело 16,5 млн человек: на 5,4 млн больше, чем предыдущий рекорд, установленный 5-й серией, — 10,7 млн.

Фанатов оставили на пике интереса. Король Ночи на зомби-драконе Визерионе разрушает Стену. А в это время королева Дайнерис падает в объятия Джона Сноу. При этом ни он, ни она не знают о своём родстве. Развязки зомби-"санта-барбары" ждать долго: премьера финала — в 2019 году. Залить горе можно поистине королевским коктейлем, известным как "Сазерак".

В 1838 году в Новом Орлеане аптекарь Антуан Амеди Пишо выпустил биттер своего имени Peychaud’s. Местные жители придумали добавлять несколько капель настойки в коньяк уже несуществующей марки Sazerac de Forge et Fils. В конце XIX века французские виноградники были опустошены нашествием филоскеры. Из-за этого рецепт претерпел изменения: дефицитный коньяк заменили на ржаной виски. А в 1970-х годах американский бармен Дейл Дегрофф предложил альтернативу: не выбирать между коньяком и виски, а смешать их в коктейле в равных долях. Именно вариант Дегроффа лучше всего подходит для коктейля по мотивам "Игры престолов": коньяк-Дайнерис и виски-Джон Сноу в одном бокале.

Как сыграть в "Игру престолов"

В бокал положите несколько кубиков льда, влейте 10 мл сахарного сиропа и 12–15 капель биттера Peychaud’s

Влейте туда же 30 мл виски Jim Beam Double Oak

К виски добавьте 30 мл коньяка Courvoisier V.S.

В другой, предварительно охлаждённый стакан налейте 15 мл абсента. Покрутите его, чтобы напиток омыл стенки, и процедите в стакан через ситечко микс из первого бокала

"Безвиз": осторожно, двери открываются!

Оригинальное название — "Крёстный отец"

Почему "крёстный отец"? По легенде этот напиток, который входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов в категории "Современная классика", очень любил Марлон Брандо, сыгравший босса мафии Вито Корлеоне в "Крёстном отце".

Безвизовый режим Украины с ЕС — без сомнения, одна из главных наших побед в уходящем году. По данным Государственной погранслужбы, безвизом уже воспользовалось более 355 тыс. украинцев.

Но не всё так радужно: в начале декабря возникла угроза того, что безвиз отменят. Причина — скандалы вокруг антикоррупционных украинских ведомств, вызвавшие недовольство Европы и США. К счастью, наши власти вовремя одумались и остановили движение законопроекта, прозванного законом "об убийстве НАБУ и САП".

Выпить за здравость решений власть имущих — в этом и других будущих вопросах — можно коктейль, известный как "Крёстный отец". Напиток на основе итальянского миндального ликёра и виски появился в 1970-е. Источником вдохновения для его неизвестного автора стал роман Марио Пьюзо "Крёстный отец" и одноимённая экранизация Фрэнсиса Форда Копполы. Сладкий привкус коктейля вполне может символизировать радость от безвизовых свобод. А его специфическая терпкость послужит напоминанием, что ничего в этой жизни не даётся просто так и за любую оказанную вам услугу однажды вы можете получить "предложение, от которого нельзя отказаться".

Как получить "Безвиз"

Наполовину наполнить бокал кубиками льда

Влить 45 мл виски Maker’s Mark

Добавить 30 мл ликёра Disaronno