Зримые итоги. 5 вещей, которые сделали 2017 год

Итоги года — традиционный жанр предновогоднего времени. Крупные компании составляют финансовые отчёты, правительство рапортует о достижениях, а медиа отмечают людей и события, которые больше всего повлияли на общество за подотчётный период. Однако материальная культура тоже имеет немалый вес и определяет нашу жизнь, вероятно, даже сильнее, чем громкие премьеры и политики. Предлагаем хит-парад вещей, которые мы предпочитали, которыми увлекались и над которыми посмеивались в 2017 году.

Одежда года: пуховик-одеяло

Ни прошлая зима, ни нынешняя не обходятся без огромных, укутывающих, как одеяло, пуховиков. В 2016-м их представили fashion-дизайнеры, в частности, у Alexander McQueen пуховик был скроен как вечернее платье, а украшен розовыми цветочками, как бабушкино одеяло. За высокой модой подтянулась быстрая, и теперь такие пуховики можно купить у огромного количества производителей, в том числе украинских. Пуховики-одеяла — быстрый тренд, он молниеносно распространился, и с такой же скоростью идёт к закату. Об этом говорят ироничные релизы — к примеру, Ikea выпустила пуховое одеяло с застёжками-молниями, с помощью которых его можно превратить в жакет.

Аксессуар года: фитнес-трекер

Неважно, занимаетесь вы спортом или нет, но фитнес-трекер у вас должен быть. Этот девайс является самым популярным среди носимых устройств в Украине за 2017 год. Об этом говорят замеры, сделанные компанией GfK Ukraine. Оказывается, за первые семь месяцев прошлого года из всех категорий гаджетов больше всего продаж пришлось на носимые устройства (продано 190 тыс. штук), и 75% продаж составляют трекеры. Если говорить о причинах покупки, то только половина пользователей (55%) покупают фитнес-трекеры, чтобы следить за здоровьем и поддерживать себя в форме. А 22% считают, что такой девайс интересен и оригинален.

Продукт года: арбуз

Прошлым летом о барже с арбузами не узнали разве что младенцы. "Полосатый рейс", который следовал из Херсона в Киев по Днепру, стал большим информповодом бедного на события августа. И хоть арбузы на киевский речной вокзал так и не доплыли, зато было много разговоров о креативности агросектора и готовности правительства осваивать новые пути сообщения. В свою очередь, жители Киева сетовали на незаконченность этой кампании, ведь супермаркеты могли бы делать специальные указатели на "кавуни з баржі", а их не было. Мы же напоминаем, что арбуз — очень вкусная и полезная ягода, которая содержит много магния, благотворно влияет на сосуды и препятствует образованию камней в почках.

Привычка года: вейп

Электронные сигареты добрались и до Украины — благодаря им образ бородатого хипстера стал законченным, а словарь обогатился термином "парение", по аналогии с курением. В отличие от зарубежных стран, где бум вейпа наблюдался три года назад, в Украине рынок только начинает формироваться. По замерам Киевского международного института социологии, проводившимся в начале 2017-го, доля пользователей электронных сигарет не превышает 5,6% по стране. Однако эта цифра среди молодёжи на порядок больше — вейперов до 30 лет набирается 14,4%. Однозначного ответа о пользе или вреде электронных сигарет нет, однако многие страны намерены ограничивать рынок — в США хотят ввести обязательную лицензию на торговлю, а в Великобритании предлагают продавать вейпы только по рецепту врача. Подобный план лежит и в Верховной Раде — это законопроект №2820 о том, что вейпы приравниваются к обычным сигаретам и их запрещено рекламировать и продавать детям до 18 лет.

Красота года: косметика для бровей

"Не каждый может себе позволить накладные ресницы или накачанные губы, но каждый может сделать брови", — так fashion-критик Элис Кейсли-Хейфорд высказалась о главном косметическом тренде. Мода на брови за последние два года стала повсеместной и дошла до Украины. Нашим модницам, которые только густо чернят брови, есть куда стремиться — европейские стилисты уже показывают более вычурные варианты с бровями, заплетёнными в косы или расчёсанными в форме перьев. Рынок средств по уходу за бровями тоже значительно расширяется. К примеру, в онлайн-магазине Net-a-Porter три года назад продавалось 20 средств, сейчас их уже 148. Помимо привычных карандашей есть туши и пудры, водостойкие краски и масла для стимуляции роста бровей.