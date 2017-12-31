Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Безопасный Новый год. Как пережить праздники, не подорвав здоровье
Безопасный Новый год. Как пережить праздники, не подорвав здоровье
Фото: открытые источники

Безопасный Новый год. Как пережить праздники, не подорвав здоровье

Пять простых советов для тех, кто хочет хорошо себя чувствовать в середине января

Мария Бондарь - 31.12.17 298
000

Мы не так наивны, чтобы рекомендовать умеренность в потреблении спиртного, здоровый режим сна и правильное питание. В ближайшие несколько недель почти никто не будет следовать этим разумным и правильным советам. В конце декабря в Украине стартует марафон новогодних корпоративов, в январе их сменят частные вечеринки разных форматов. В результате большинство взрослого населения страны будет пить и есть гораздо больше обычного. Желудки наполнятся вкусной и нездоровой пищей, а режим сна будет нарушен так грубо, что день и ночь практически поменяются местами. Всё это, увы, почти неизбежно. Единственное, что мы в силах предпринять, — предупредить о факторах, усугубляющих последствия всех этих излишеств. Давайте в наступающем году избежим ошибок, последствия которых многократно усиливают вред, наносимый праздничными возлияниями и перееданиями.

Помните, что тело лжёт

Субъективное ощущение холода и реальный теплообмен вашего тела с окружающей средой — не одно и то же. Алкогольное опьянение и праздничная истерика оказывают на ваш организм приблизительно такое же влияние, как сильный стресс. Организм мобилизует ресурсы в экстремальной ситуации, кинестетические ощущения временно искажаются. Как бы парадоксально это ни звучало — то что вам не холодно, ещё не значит, что вы не мёрзнете. Выходя из помещения, непременно утепляйтесь, даже если кажется, что вам это сейчас совсем не нужно.

Только чистая вода

Суть похмельного синдрома в том, что некачественный алкоголь "ворует" воду, содержавшуюся в вашем теле до его потребления. Кстати, если вы заметили, что с возрастом стали тяжелее переносить похмелье, это от того, что по мере старения организма обезвоживание ощущается острее. В идеале соотношение алкоголя и чистой негазированной воды, которую вы пьёте должно быть один к трём. Причём пить воду нужно за двадцать минут до, а не во время и не после приёма пищи. Важно, что режим гидрации можно восстановить только за счёт чистой воды — сладкие напитки для этого не подходят. Напитки, содержащие кофеин, лучше временно исключить из рациона. Спрячьте кофе и классический чай подальше до 15 января. Чтобы согреться,лучше настаивать горячую воду на тёртом имбире.

Используйте натуральные сорбенты

Будем честными, то, что происходит с вами во время новогодних праздников, хоть и приятное, но всё-таки отравление. Сейчас как никогда вам нужны продукты, выводящие из организма отравляющие вещества. Пектин — это натуральный загуститель, он же естественный сорбент растительного происхождения, нормализующий работу пищеварения. Как раз то, что поможет вашему телу быстрее и легче справиться с последствиями переедания. Пектин снижает уровень холестерина в крови, нормализует микрофлору кишечника. Словом, если хотите обогатить свой организм этими полезными веществами, в вашем новогоднем рационе непременно должны присутствовать свёкла, смородина и яблоки.

Ничего газированного

Во-первых, большинство газированных напитков содержит кофеин, а мы уже выяснили, что до конца праздничного марафона его лучше избегать. Во-вторых, углекислый газ, присутствующий в жидкости, возбуждает желудочную секрецию и повышает кислотность желудочного сока. Заметим, что после праздничного застолья кислотность и так будет повышена, незачем стимулировать эту вредную тенденцию.

Ешьте водоросли

Их можно добавить в салат или суп, можно сделать их гарниром к рыбному блюду. Если вам не нравится их вкус — существует множество пищевых добавок с морскими водорослями, не влияющих на вкусовые качества блюд. Хоть в каком-то виде водоросли обязательно должны присутствовать в вашем праздничном рационе. Они содержат вещества, способствующие регенерации тканей и восстановлению микрофлоры кишечника. К тому же благотворно влияют на печень, которая особенно уязвима в праздничный период.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Президент назвал главные достижения Украины в 2017 годуКлимкин перечислил главные достижения украинской дипломатии в 2017 годуВ Киеве в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать на 3 часа дольше

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 12234
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 11200
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11779
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 12254
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 3131
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5178
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 2314
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6567
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3501
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 7489
  1. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 21641 / 24323
  2. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 3862 / 23037
  3. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 2974 / 3382
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 2025 / 9025
  5. В Кабмине рассказали, когда начнется монетизация льгот на коммуналку 1395 / 3444
  6. В ночь с 1 на 2 января земляне увидят Суперлуние 1346 / 1542
  7. Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо" 1237 / 1404
  8. Те же грабли. Главные подводные камни госбюджета-2018 935 / 1065
  9. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 902 / 4544
  10. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 892 / 9751
  1. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 41 / 24323
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 14 / 4544
  3. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 11 / 3382
  4. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 9 / 978
  5. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 8 / 23037
  6. В ночь с 1 на 2 января земляне увидят Суперлуние 7 / 1542
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 6 / 2314
  8. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 4 / 9751
  9. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 4 / 647
  10. Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных 4 / 6441
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.