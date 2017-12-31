Безопасный Новый год. Как пережить праздники, не подорвав здоровье

Мы не так наивны, чтобы рекомендовать умеренность в потреблении спиртного, здоровый режим сна и правильное питание. В ближайшие несколько недель почти никто не будет следовать этим разумным и правильным советам. В конце декабря в Украине стартует марафон новогодних корпоративов, в январе их сменят частные вечеринки разных форматов. В результате большинство взрослого населения страны будет пить и есть гораздо больше обычного. Желудки наполнятся вкусной и нездоровой пищей, а режим сна будет нарушен так грубо, что день и ночь практически поменяются местами. Всё это, увы, почти неизбежно. Единственное, что мы в силах предпринять, — предупредить о факторах, усугубляющих последствия всех этих излишеств. Давайте в наступающем году избежим ошибок, последствия которых многократно усиливают вред, наносимый праздничными возлияниями и перееданиями.

Помните, что тело лжёт

Субъективное ощущение холода и реальный теплообмен вашего тела с окружающей средой — не одно и то же. Алкогольное опьянение и праздничная истерика оказывают на ваш организм приблизительно такое же влияние, как сильный стресс. Организм мобилизует ресурсы в экстремальной ситуации, кинестетические ощущения временно искажаются. Как бы парадоксально это ни звучало — то что вам не холодно, ещё не значит, что вы не мёрзнете. Выходя из помещения, непременно утепляйтесь, даже если кажется, что вам это сейчас совсем не нужно.

Только чистая вода

Суть похмельного синдрома в том, что некачественный алкоголь "ворует" воду, содержавшуюся в вашем теле до его потребления. Кстати, если вы заметили, что с возрастом стали тяжелее переносить похмелье, это от того, что по мере старения организма обезвоживание ощущается острее. В идеале соотношение алкоголя и чистой негазированной воды, которую вы пьёте должно быть один к трём. Причём пить воду нужно за двадцать минут до, а не во время и не после приёма пищи. Важно, что режим гидрации можно восстановить только за счёт чистой воды — сладкие напитки для этого не подходят. Напитки, содержащие кофеин, лучше временно исключить из рациона. Спрячьте кофе и классический чай подальше до 15 января. Чтобы согреться,лучше настаивать горячую воду на тёртом имбире.

Используйте натуральные сорбенты

Будем честными, то, что происходит с вами во время новогодних праздников, хоть и приятное, но всё-таки отравление. Сейчас как никогда вам нужны продукты, выводящие из организма отравляющие вещества. Пектин — это натуральный загуститель, он же естественный сорбент растительного происхождения, нормализующий работу пищеварения. Как раз то, что поможет вашему телу быстрее и легче справиться с последствиями переедания. Пектин снижает уровень холестерина в крови, нормализует микрофлору кишечника. Словом, если хотите обогатить свой организм этими полезными веществами, в вашем новогоднем рационе непременно должны присутствовать свёкла, смородина и яблоки.

Ничего газированного

Во-первых, большинство газированных напитков содержит кофеин, а мы уже выяснили, что до конца праздничного марафона его лучше избегать. Во-вторых, углекислый газ, присутствующий в жидкости, возбуждает желудочную секрецию и повышает кислотность желудочного сока. Заметим, что после праздничного застолья кислотность и так будет повышена, незачем стимулировать эту вредную тенденцию.

Ешьте водоросли

Их можно добавить в салат или суп, можно сделать их гарниром к рыбному блюду. Если вам не нравится их вкус — существует множество пищевых добавок с морскими водорослями, не влияющих на вкусовые качества блюд. Хоть в каком-то виде водоросли обязательно должны присутствовать в вашем праздничном рационе. Они содержат вещества, способствующие регенерации тканей и восстановлению микрофлоры кишечника. К тому же благотворно влияют на печень, которая особенно уязвима в праздничный период.