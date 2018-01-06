Иллюзия лёгкости. 6 приёмов позволят скрыть недостатки фигуры

Для мужчин

Жёсткая линия плеча

Речь, конечно, о пиджаках. Костюмы с мягким "неаполитанским" плечом — это для стройных. В таком пиджаке хорошо просматриваются линии тела, и если вдруг что-то бугрится не там, где нужно, это сразу все заметят. Жёсткое плечо при правильном подборе размера и кроя позволит при необходимости смоделировать фигуру, которой у вас нет. Полным мужчинам, как правило, подходят классические однобортные пиджаки на две пуговицы.

Гладкие однотонные ткани

Забудьте о твиде и вельвете. Ткани, конечно, модные, но они визуально увеличивают габариты, поэтому идут худым мужчинам, которые хотят выглядеть посолиднее, и совсем не красят крупных. Если, глядя в зеркало, вы понимаете, что фигура могла бы быть и постройнее, выбирайте гладкие ткани, лучше тёмных оттенков синего и серого. Избегайте принтов, особенно крупных геометрических.

Широкие лацканы с заострёнными краями

Это не о фигуре — это о том, как выглядит ваше лицо. С маленьким круглым воротником оно кажется шире. Свитер с высоким горлом для полного человека тоже неудачный выбор. Вырез должен быть V-образным. Если носите пиджаки, широкие лацканы — ваши лучшие друзья.

Для женщин

Высокие каблуки

Не самая комфортная обувь, но благодаря ей ноги кажутся стройнее. Форма каблука тоже имеет значение. Шпилька подходит женщинам с тонкими лодыжками и стройными икрами. Остальные будут гораздо лучше смотреться на каблуках средней толщины. Кстати, слишком широкий каблук и танкетка нужного эффекта не дадут.

Матовые ткани

Бойтесь люрекса и любых блестящих поверхностей. Блеск привлечёт внимание именно к тем особенностям фигуры, которые не слишком изящным дамам наверняка хотелось бы завуалировать. Он заставит окружающих рассматривать очертания вашего тела, так что блестящие платья лучше оставить обладательницам точёных форм.

Лаконичный крой

Если перед нами поставлена задача скрыть лишние килограммы, затейливые фасоны противопоказаны. Есть несколько "военных хитростей" — усложнений, с помощью которых можно замаскировать какие-то конкретные недостатки. К примеру, косая драпировка помогает спрятать живот, а некоторые виды низких воланов визуально уменьшают слишком полные бёдра. В остальном лучше следовать принципу "проще — лучше", это касается и кроя, и декора.