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Главная » Стиль жизни » Перезагрузить мозг. Как встать на путь, ведущий к успеху
Перезагрузить мозг. Как встать на путь, ведущий к успеху
Фото: medium.com

Перезагрузить мозг. Как встать на путь, ведущий к успеху

Тренер по лидерству Тим Деннинг в своей колонке для Personal Growth рассказывает, как перезагрузить мозг, чтобы достичь успеха

07.01.18 1574
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Тим Деннинг уверен, что перестроить мышление достаточно просто: нужно лишь научиться отдавать приоритет мыслям, которые будут оберегать ваш разум и направлять его по верному курсу. Мысли же вытекают из идей, которые люди получают в своей повседневной жизни. "Надеюсь, я смогу стать катализатором для вас, чтобы модернизировать "программное обеспечение" мозга. Для этого попробуйте использовать несколько простых идей", — предлагает Деннинг.

В миллиметре от успеха

На одном из семинаров Тим Деннинг услышал поразительную мысль, высказанную пластическим хирургом: разница между супермоделью и уродиной — лишь миллиметр в нескольких местах лица. Гольфист Тайгер Вудс также как-то объяснял, что попадание мяча в лунку зависит от миллиметровой точности удара.

Проанализировав эти сведения, Деннинг пришёл к выводу, что у каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что мы находимся в миллионах километров от желаемой цели, но это не так. Помните об этом каждый раз, когда начинаете сомневаться в себе, ведь на самом деле вы в миллиметре от успеха.

Не бойтесь отказа

Пригласить понравившегося человека на свидание очень непросто. У нас тут же возникают мысли вроде "Что, если это испортит нашу дружбу?" или "А если меня отвергнут?" Честные ответы на эти вопросы помогут вам смириться с отказом.

Если хотите иметь романтические отношения с красивым и одновременно умным человеком, приготовьтесь встать в длинную очередь. Наверняка не вы один желаете быть с ним рядом, так что будьте готовы к отказу. По мнению Деннинга, тренировка на отказах даёт человеку внутреннюю уверенность и помогает достигать желаемого.

Негатив не страшен

На самом деле негатива не существует, потому что только от нас зависит, как интерпретировать полученный опыт или сложившуюся ситуацию

Существуют миллиарды вещей, которые могут пойти не так, как вы запланировали. Из-за этого накапливается негативный опыт. Деннинг уверен, что если человек не научится воспринимать негатив как должное, это станет одной из самых больших ошибок в его жизни. Попробуйте перестроить свой мозг так, чтобы неприятные переживания не мешали идти к цели. Тогда негативный опыт поможет вам убрать камни с дороги и сфокусировать сознание на действительно важных вещах.

Деннинг считает, что на самом деле негатива не существует, потому что только от нас зависит, как интерпретировать полученный опыт или сложившуюся ситуацию. Например, на улице идёт дождь. Это можно расценить как негативное явление. Но можно подумать иначе: "Сегодня идёт дождь. Значит, я могу остаться дома и почитать книгу или созвониться с друзьями".

Станьте лидером

Многим из нас легче следовать за кем-то, чем быть ведущим. Тим Деннинг рекомендует перестать быть пассивным и превратиться в лидера. Запрограммируйте свой мозг на то, что другие люди вас высоко ценят, что вы способны учиться и действовать лучше, чем любой другой человек. Вместо того чтобы подпитывать себя чужими идеями, научитесь думать самостоятельно и делать собственные выводы.

Будьте изобретательны

Люди склонны многого хотеть, но для достижения цели зачастую требуются скромные ресурсы. Оглянитесь вокруг — в мире огромное количество тех, у кого практически ничего нет, и всё же многие из этих людей достигают успеха.

Потому всякий раз, когда чувствуете, что у вас не хватает креатива, чтобы решить какую-то долгосрочную задачу, практикуйте следующее: ставьте перед собой одну конкретную цель и воплощайте её немедленно, используя только те ресурсы, которыми располагаете.

Живите сегодняшним днём

Все ваши мечты, которые вы откладываете, могут так и остаться мечтами. Наш мозг считает, что мы будем жить вечно, но это не так. Осознайте, что жизнь быстротечна, и тогда вы перестанете тратить время на людей, которые вам не интересны, и последуете за своими пристрастиями. Действуйте уже сейчас.

По материалам: Personal Growth
Перевод Даниила Непочатова

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