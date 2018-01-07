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Главная » Стиль жизни » Зарядить аккумуляторы. Пять способов борьбы с хронической усталостью
Зарядить аккумуляторы. Пять способов борьбы с хронической усталостью
Фото: открытые источники

Зарядить аккумуляторы. Пять способов борьбы с хронической усталостью

Рекомендации для тех, кто хочет восстановить работоспособность

Мария Бондарь - 07.01.18 2527
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Лечение тишиной

Иногда нам кажется, что приятная музыка помогает разгрузить нервы, а тишина угнетает. В действительности наш мозг обрабатывает звуковую информацию — выполняет работу, от которой тоже нужно иногда отдыхать. Спланируйте свой день так, чтобы проводить в тишине минимум двадцать минут. Хотя бы на время исключите из своей жизни понятие "фоновая музыка".

Имбирный чай вместо кофе

Кофеин — эффективный стимулятор мозговой деятельности. Имея дело с любым наркотическим стимулятором, нужно помнить о том, что рано или поздно придётся ощутить на себе "эффект отмены". Кроме того, когда пик активности, спровоцированной кофеином, пройден, наступает спад, если, конечно, вы не добавили дозу. Хорошей заменой утреннему кофе может быть имбирный чай. Имбирь тоже содержит стимуляторы, но привыкания и последующих спадов не вызывает.

Ранний отбой

Для представительниц прекрасного пола это особенно важно. Женская эндокринная система восстанавливается во время сна с одиннадцати вечера до часа ночи. Если в упомянутые часы дама бодрствует, её организм пропускает положенный цикл восстановления. Когда пропусков накопится достаточно много, эндокринная система начнёт за них мстить, и хроническая усталость станет одним из оружия мести.

Еда по графику

Как же обидно просыпаться уставшим. Это неприятное чувство — расплата за удовольствие поздних вечерних трапез. Хотите, чтобы утро было продуктивным, — запомните: последний приём пищи должен закончиться не позже, чем за два часа до предполагаемого времени сна. Меню тоже имеет значение. Продукты, содержащие "долгие" углеводы, хороши для первой половины дня, но недопустимы вечером.

Да будет свет

Серотонин называют "гормоном деятельности". От его содержания в крови зависит ваша активность и работоспособность. Из-за его нехватки вас преследует непреходящее чувство усталости и сонливость. Синтез серотонина происходит на свету. Зимой, когда световой день короток, у многих проявляются симптомы серотонинового голодания. Чтобы восполнить нехватку этого важного гормона, нужна углеводосодержащая пища и много света. Электрический свет, конечно, не заменит солнечный, но увеличить количество серотонина в крови с его помощью всё-таки можно.

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