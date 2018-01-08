Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть

Первая половина деловой жизни Мориса Маклеода пришлась на работу в социальной сфере, где на любую просьбу или предложение он всегда отвечал согласием.
- Хочешь участвовать в летней стрельбе из водяного пистолета в Лондоне? – спрашивали его.
- Да, - говорил Маклеод.
- Сыграешь двухметрового крокодила в фотосессии Джулии Уолтерс?
- Конечно!
Когда же он стал внештатным автором, появилась возможность строить карьеру. Маклеод начал бывать в переговорных комнатах, о которых не мечтал, и выигрывать контракты, на которые, по его словам, у него не было права. В тот момент кошелёк молодого человека пустовал, терять ему было нечего, и на любое предложение он с готовностью отвечал "да".
Только "Да!"
Однажды Маклеод услышал слова миллиардера Ричарда Брэнсона: "Если кто-то предлагает прекрасную возможность, а вы не уверены, что справитесь, всё равно скажите "да". Как это сделать, узнаете позже". Вооружившись таким подходом, Маклеод работал, не покладая рук, и пребывал в эйфории, потому что одновременно помогал многим людям и участвовал в нескольких проектах.
Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы
Всё изменилось три года назад, когда люди, обращающиеся к Морису за помощью, стали красть его идеи и время. Это касалось всех. Например, дальних родственников, которые хотели, чтобы Маклеод помог им в судебных делах, или друзей, просящих написать им коммуникационные стратегии. В этот момент он понял, что пришло время говорить "нет".
Осознать, что мозг не выдерживает, а рабочая нагрузка выходит из-под контроля, Маклеоду помог случай. Раздав сотни обещаний, в один прекрасный день он понял, что не может вспомнить человека, с которым вчера разговаривал. Каждый раз, когда звонил телефон или приходило очередное письмо, это были совершенно разные люди, просившие о помощи или же требовавшие от него выполнить обещанное. В итоге, вся его прекрасная карьера, наполненная интересными и привлекательными проектами, превратилась в бесконечный список обещаний и требований, причиняя огромную боль. Вдобавок люди, которым он помогал, стали его раздражать. К тому же большая часть работы, которую проделывал Маклеод, не оплачивалась, и он влез в долги.
Твёрдое "Нет"
Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы. Это подтолкнуло Маклеода к мысли, что нет никакой необходимости усложнять вещи и постоянно оправдываться. Его время – это его время и извиняться за то, как он им распоряжается, он больше не будет.
Целью такого радикального шага была попытка уменьшить нагрузку на самого себя. Теперь Морис Маклеод старается работать не больше, чем с тремя проектами в день.
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"Мы – социальные существа. Независимо от того, что говорят нам капиталисты, жизнь – это танец, а не гонка, – уверен он. – Да, я всё ещё слишком часто говорю "да", но становлюсь намного лучше".
По материалам: The Guardian
Перевод Даниила Непочатова