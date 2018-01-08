Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть

Большинство из нас привыкли откликаться на помощь приятелю или коллеге, но всегда ли это правильно? Колумнист The Guardian Морис Маклеод, основываясь на личном опыте, объясняет, почему вредно всегда говорить "да"

Первая половина деловой жизни Мориса Маклеода пришлась на работу в социальной сфере, где на любую просьбу или предложение он всегда отвечал согласием.

- Хочешь участвовать в летней стрельбе из водяного пистолета в Лондоне? – спрашивали его.

- Да, - говорил Маклеод.

- Сыграешь двухметрового крокодила в фотосессии Джулии Уолтерс?

- Конечно!

Когда же он стал внештатным автором, появилась возможность строить карьеру. Маклеод начал бывать в переговорных комнатах, о которых не мечтал, и выигрывать контракты, на которые, по его словам, у него не было права. В тот момент кошелёк молодого человека пустовал, терять ему было нечего, и на любое предложение он с готовностью отвечал "да".

Только "Да!"

Однажды Маклеод услышал слова миллиардера Ричарда Брэнсона: "Если кто-то предлагает прекрасную возможность, а вы не уверены, что справитесь, всё равно скажите "да". Как это сделать, узнаете позже". Вооружившись таким подходом, Маклеод работал, не покладая рук, и пребывал в эйфории, потому что одновременно помогал многим людям и участвовал в нескольких проектах.

Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы

Всё изменилось три года назад, когда люди, обращающиеся к Морису за помощью, стали красть его идеи и время. Это касалось всех. Например, дальних родственников, которые хотели, чтобы Маклеод помог им в судебных делах, или друзей, просящих написать им коммуникационные стратегии. В этот момент он понял, что пришло время говорить "нет".

Осознать, что мозг не выдерживает, а рабочая нагрузка выходит из-под контроля, Маклеоду помог случай. Раздав сотни обещаний, в один прекрасный день он понял, что не может вспомнить человека, с которым вчера разговаривал. Каждый раз, когда звонил телефон или приходило очередное письмо, это были совершенно разные люди, просившие о помощи или же требовавшие от него выполнить обещанное. В итоге, вся его прекрасная карьера, наполненная интересными и привлекательными проектами, превратилась в бесконечный список обещаний и требований, причиняя огромную боль. Вдобавок люди, которым он помогал, стали его раздражать. К тому же большая часть работы, которую проделывал Маклеод, не оплачивалась, и он влез в долги.

Твёрдое "Нет"

Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы. Это подтолкнуло Маклеода к мысли, что нет никакой необходимости усложнять вещи и постоянно оправдываться. Его время – это его время и извиняться за то, как он им распоряжается, он больше не будет.

Целью такого радикального шага была попытка уменьшить нагрузку на самого себя. Теперь Морис Маклеод старается работать не больше, чем с тремя проектами в день.

"Мы – социальные существа. Независимо от того, что говорят нам капиталисты, жизнь – это танец, а не гонка, – уверен он. – Да, я всё ещё слишком часто говорю "да", но становлюсь намного лучше".

По материалам: The Guardian

Перевод Даниила Непочатова