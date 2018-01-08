Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть
Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть
Фото: открытые источники

Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть

Большинство из нас привыкли откликаться на помощь приятелю или коллеге, но всегда ли это правильно? Колумнист The Guardian Морис Маклеод, основываясь на личном опыте, объясняет, почему вредно всегда говорить "да"

08.01.18 2794
210

Первая половина деловой жизни Мориса Маклеода пришлась на работу в социальной сфере, где на любую просьбу или предложение он всегда отвечал согласием.

- Хочешь участвовать в летней стрельбе из водяного пистолета в Лондоне? – спрашивали его.

- Да, - говорил Маклеод.

- Сыграешь двухметрового крокодила в фотосессии Джулии Уолтерс?

- Конечно!

Когда же он стал внештатным автором, появилась возможность строить карьеру. Маклеод начал бывать в переговорных комнатах, о которых не мечтал, и выигрывать контракты, на которые, по его словам, у него не было права. В тот момент кошелёк молодого человека пустовал, терять ему было нечего, и на любое предложение он с готовностью отвечал "да".

Только "Да!"

Однажды Маклеод услышал слова миллиардера Ричарда Брэнсона: "Если кто-то предлагает прекрасную возможность, а вы не уверены, что справитесь, всё равно скажите "да". Как это сделать, узнаете позже". Вооружившись таким подходом, Маклеод работал, не покладая рук, и пребывал в эйфории, потому что одновременно помогал многим людям и участвовал в нескольких проектах.

Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы

Всё изменилось три года назад, когда люди, обращающиеся к Морису за помощью, стали красть его идеи и время. Это касалось всех. Например, дальних родственников, которые хотели, чтобы Маклеод помог им в судебных делах, или друзей, просящих написать им коммуникационные стратегии. В этот момент он понял, что пришло время говорить "нет".

Осознать, что мозг не выдерживает, а рабочая нагрузка выходит из-под контроля, Маклеоду помог случай. Раздав сотни обещаний, в один прекрасный день он понял, что не может вспомнить человека, с которым вчера разговаривал. Каждый раз, когда звонил телефон или приходило очередное письмо, это были совершенно разные люди, просившие о помощи или же требовавшие от него выполнить обещанное. В итоге, вся его прекрасная карьера, наполненная интересными и привлекательными проектами, превратилась в бесконечный список обещаний и требований, причиняя огромную боль. Вдобавок люди, которым он помогал, стали его раздражать. К тому же большая часть работы, которую проделывал Маклеод, не оплачивалась, и он влез в долги.

Твёрдое "Нет"

Сначала было сложно говорить "нет". Маклеод полагал, что люди не поймут отказа, его мучила совесть. Но оказалось, что все вокруг с пониманием относились к этому, и тотчас принимались искать другого человека, способного решить их проблемы. Это подтолкнуло Маклеода к мысли, что нет никакой необходимости усложнять вещи и постоянно оправдываться. Его время – это его время и извиняться за то, как он им распоряжается, он больше не будет.

Целью такого радикального шага была попытка уменьшить нагрузку на самого себя. Теперь Морис Маклеод старается работать не больше, чем с тремя проектами в день.

"Мы – социальные существа. Независимо от того, что говорят нам капиталисты, жизнь – это танец, а не гонка, – уверен он. – Да, я всё ещё слишком часто говорю "да", но становлюсь намного лучше".

По материалам: The Guardian
Перевод Даниила Непочатова

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людейНикто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий АхутинБез паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3298
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 2627
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 5091
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 3645
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1467
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 1679
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2358
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1544
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1489
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1072
  1. Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом 4099 / 4697
  2. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2433 / 3394
  3. Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть 2427 / 2794
  4. NASA показало очередное сюрреалистическое фото Юпитера 2215 / 2536
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 1630 / 19296
  6. Китаянка заработала за четыре дня $2 млрд 1403 / 1655
  7. Мозг и нищета. Как нейронные связи провоцируют бедность 1281 / 1445
  8. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 1280 / 2628
  9. Умение понравиться. 5 сравнительно честных способов понравиться женщине 1212 / 1431
  10. Перезагрузить мозг. Как встать на путь, ведущий к успеху 806 / 2338
  1. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 17 / 3394
  2. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 16 / 19296
  3. Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом 14 / 4697
  4. Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть 8 / 2794
  5. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 7 / 2628
  6. Мозг и нищета. Как нейронные связи провоцируют бедность 6 / 1445
  7. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 5 / 1467
  8. В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара" 4 / 1257
  9. Страхование дает свободный доступ к качественной медицине - Дмитрий Долецкий, «МетЛайф» 4 / 3319
  10. Ужгород: кофейня под замком 4 / 578
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.